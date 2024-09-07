رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم: اكتمال الاستعدادات لاستضافة مباراة الكويت والعراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 7 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم
بالتكليف هايف المطيري اليوم السبت اكتمال جميع الاستعدادات اللازمة لاستضافة المباراة التي ستجمع منتخب
الكويت لكرة القدم مع نظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم لعام 2026.
وأكد المطيري في تصريح صحفي
أن الاتحاد أتم التحضير لهذه المباراة المهمة من خلال تجهيز كل الخدمات اللوجستية اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان إقامة المباراة بكل أريحية وبما يسعد الجماهير الحاضرة.
ولفت هايف إلى أن نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير الكويتية في المباراة يؤكد محبتها لمنتخبنا الوطني وحرصها على مؤازرته في كل المحافل وثقتهم العالية في رجال الأزرق للاستمرار في تحقيق أفضل النتائج والتأهل إلى نهائيات كأس العالم بإذن الله مشددا على الثقة الكبيرة بأبطال الأزرق بتقديم مستوى يليق باسم منتخبنا وبتحقيق نقاط المباراة وإسعاد جماهيره.
من جانبه أعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال عن سعادته بزيارة الكويت والمشاركة في هذا الحدث الرياضي المهم معبرا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومؤكدا احترامه وتقديره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا واحترامه لسيادتها والسعي لتعزيز التعاون الرياضي بين البلدين. وأكد درجال أن المنتخب العراقي يتطلع لتقديم أداء قوي ومشرف يعكس تطلعات الجماهير العراقية مشددا على أهمية الروح الرياضية والمنافسة الشريفة بين الفريقين.
كما دعا درجال الجماهير العراقية للحضور وتشجيع منتخب بلاده في هذا اللقاء المهم. (النهاية) س ع د / ه س ص
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