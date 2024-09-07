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رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم: اكتمال الاستعدادات لاستضافة مباراة الكويت والعراق

9/7/2024 3:29:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتكليف هايف المطيري اليوم السبت اكتمال جميع الاستعدادات اللازمة لاستضافة المباراة التي ستجمع منتخب الكويت لكرة القدم مع نظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم لعام 2026.
وأكد المطيري في تصريح صحفي أن الاتحاد أتم التحضير لهذه المباراة المهمة من خلال تجهيز كل الخدمات اللوجستية اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان إقامة المباراة بكل أريحية وبما يسعد الجماهير الحاضرة.
ولفت هايف إلى أن نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير الكويتية في المباراة يؤكد محبتها لمنتخبنا الوطني وحرصها على مؤازرته في كل المحافل وثقتهم العالية في رجال الأزرق للاستمرار في تحقيق أفضل النتائج والتأهل إلى نهائيات كأس العالم بإذن الله مشددا على الثقة الكبيرة بأبطال الأزرق بتقديم مستوى يليق باسم منتخبنا وبتحقيق نقاط المباراة وإسعاد جماهيره.
من جانبه أعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال عن سعادته بزيارة الكويت والمشاركة في هذا الحدث الرياضي المهم معبرا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومؤكدا احترامه وتقديره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا واحترامه لسيادتها والسعي لتعزيز التعاون الرياضي بين البلدين. وأكد درجال أن المنتخب العراقي يتطلع لتقديم أداء قوي ومشرف يعكس تطلعات الجماهير العراقية مشددا على أهمية الروح الرياضية والمنافسة الشريفة بين الفريقين.
كما دعا درجال الجماهير العراقية للحضور وتشجيع منتخب بلاده في هذا اللقاء المهم. (النهاية) س ع د / ه س ص

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