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رئيس الحكومة اللبنانية يندد باستهداف الدفاع المدني ويدعو سفراء الدول الغربية لاجتماع طارئ

9/7/2024 3:29:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 9 (كونا) -- أدان رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعناصر الدفاع المدني اللبناني اليوم السبت "أثناء أدائهم واجبهم" ودعا سفراء الدول الغربية لاجتماع طارئ بعد غد "لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وأكد ميقاتي في بيان له أن استهداف عناصر الدفاع المدني أثناء أدائهم واجبهم في إخماد حرائق جراء غارات الاحتلال الاسرائيلي على بلدة فرون يشكل "خرقا فاضحا للقوانين الدولية وعدوانا سافرا على القيم الانسانية".
كما ذكر أنه دعا سفراء الدول الغربية وممثلي المنظمات الدولية إلى اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل "لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان".
وقال ميقاتي في بيان له إن الاجتماع للضغط على الاحتلال الاسرائيلي الذي "لا يأبه لأي قانون
ويمضي في اشعال نار جرائمه ضد لبنان واللبنانيين وبشكل خاص ضد من يعملون على اخماد نيران حقده.
كان ثلاثة من أفراد الدفاع المدني اللبناني قد لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم على بلدة فرون بجنوب لبنان.
وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له أن فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يتولى إطفاء حرائق أشعلتها غارات الاحتلال الأخيرة على بلدة فرون عندما استهدفته قوات الاحتلال ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة.
ونددت الصحة اللبنانية بهذا العدوان الذي طال جهازا تابعا للدولة وهو الثاني بحق فريق إسعاف في أقل من 12 ساعة.
كانت قوات الاحتلال قد استهدفت في وقت سابق اليوم فريقا من المسعفين في بلدة قبريخا أسفر عن إصابة شخصين بجروح. (النهاية )

أ ي ب / ه س ص



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