رئيس الحكومة اللبنانية يندد باستهداف الدفاع المدني ويدعو سفراء الدول الغربية لاجتماع طارئ

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 7 - 9 (كونا) -- أدان رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعناصر الدفاع المدني اللبناني اليوم السبت "أثناء أدائهم واجبهم" ودعا سفراء الدول الغربية لاجتماع طارئ بعد غد "لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وأكد ميقاتي في بيان له أن استهداف عناصر الدفاع المدني أثناء أدائهم واجبهم في إخماد حرائق جراء غارات الاحتلال الاسرائيلي على بلدة فرون يشكل "خرقا فاضحا للقوانين الدولية وعدوانا سافرا على القيم الانسانية".
كما ذكر أنه دعا سفراء الدول الغربية وممثلي المنظمات الدولية إلى اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل "لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان".
وقال ميقاتي في بيان له إن الاجتماع للضغط على الاحتلال الاسرائيلي الذي "لا يأبه لأي قانون
ويمضي في اشعال نار جرائمه ضد لبنان واللبنانيين وبشكل خاص ضد من يعملون على اخماد نيران حقده.
كان ثلاثة من أفراد الدفاع المدني اللبناني قد لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم على بلدة فرون بجنوب لبنان.
وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له أن فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يتولى إطفاء حرائق أشعلتها غارات الاحتلال الأخيرة على بلدة فرون عندما استهدفته قوات الاحتلال ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة.
ونددت الصحة اللبنانية بهذا العدوان الذي طال جهازا تابعا للدولة وهو الثاني بحق فريق إسعاف في أقل من 12 ساعة.
كانت قوات الاحتلال قد استهدفت في وقت سابق اليوم فريقا من المسعفين في بلدة قبريخا أسفر عن إصابة شخصين بجروح. (النهاية )
أ ي ب / ه س ص
MENAFN07092024000071011013ID1108647957
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.