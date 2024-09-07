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الجزائر: تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية ساعة واحدة

9/7/2024 3:29:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم السبت عن تمديد توقيت الاقتراع الرئاسي حيث قررت تأخير غلق مكاتب التصويت بساعة واحدة في حدود الساعة الثامنة ليلا بكل ولايات البلاد (السابعة مساء بتوقيت غرينيتش).
وقالت السلطة المستقلة للانتخابات في بيان إن "قرار تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت جاء تلبية لدعوة المنسقين الولائيين للسلطة الذين طالبوها بتمديد آجال غلق مكاتب التصويت إلى الساعة الثامنة مساء أي بزيادة ساعة واحدة عن الوقت المقرر سابقا".
وأوضحت أن "هذا التمديد من شأنه السماح للناخبين الذين لم يتمكنوا من التصويت الالتحاق بمكاتب الاقتراع لأداء واجبهم الانتخابي".
وعلى صعيد آخر أكد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في تصريح صحفي أن "نسبة المشاركة داخل ولايات الوطن بلغت في حدود الساعة الخامسة مساء 45ر26 بالمئة فيما بلغت نسبة المشاركة خارج الوطن 31ر18 بالمئة خلال نفس التوقيت".
وانطلقت في وقت سابق من اليوم عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية الجزائرية والتي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون الذي يسعى إلى ولاية ثانية مدتها خمس سنوات. (النهاية)

م ر / ر ج



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