الجزائر: تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية ساعة واحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم السبت عن تمديد توقيت الاقتراع الرئاسي حيث قررت تأخير غلق مكاتب التصويت بساعة واحدة في حدود الساعة الثامنة ليلا بكل ولايات البلاد (السابعة مساء بتوقيت غرينيتش).
وقالت السلطة المستقلة للانتخابات في بيان إن "قرار تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت جاء تلبية لدعوة المنسقين الولائيين للسلطة الذين طالبوها بتمديد آجال غلق مكاتب التصويت إلى الساعة الثامنة مساء أي بزيادة ساعة واحدة عن الوقت المقرر سابقا".
وأوضحت أن "هذا التمديد من شأنه السماح للناخبين الذين لم يتمكنوا من التصويت الالتحاق بمكاتب الاقتراع لأداء واجبهم الانتخابي".
وعلى صعيد آخر أكد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في تصريح صحفي أن "نسبة المشاركة داخل ولايات الوطن بلغت في حدود الساعة الخامسة مساء 45ر26 بالمئة فيما بلغت نسبة المشاركة خارج الوطن 31ر18 بالمئة خلال نفس التوقيت".
وانطلقت في وقت سابق من اليوم عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية الجزائرية والتي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون الذي يسعى إلى ولاية ثانية مدتها خمس سنوات. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN07092024000071011013ID1108647956
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