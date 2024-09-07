الحربي يتفقد قوات الأمن البيئي - جريدة الوطن السعودية

الحربي يتفقد قوات الأمن البيئي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/7/2024 3:20:13 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي، اللواء الركن ساهر الحربي، القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة الرياض والمراكز الميدانية التابعة لها في المحميات الملكية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.
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