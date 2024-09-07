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الحربي يتفقد قوات الأمن البيئي - جريدة الوطن السعودية

9/7/2024 3:20:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي، اللواء الركن ساهر الحربي، القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة الرياض والمراكز الميدانية التابعة لها في المحميات الملكية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.

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