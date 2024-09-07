لأول مرة في شوارع الأردن!

هذه اللافتات التي جاءت لتواكب موجة الانتخابات السائدة، أثارت دهشة الكثيرين برسائلها الجريئة والمستوحاة من أجواء الانتخابات مثل "معكم نحو خدمة أفضل" و"انتخب كريم وانت مغمض" و"حبيب الشعب" و"قول وخصم" و"أفخم كباتن بالعالم" و"العروض الخطيرة حق للجميع".

وجاءت هذه الخطوة كتأكيد مفاجئ على تفاعل الشركة مع ما يحدث في الشوارع الأردنية، وتماشياً مع كل ما يجري من أحداث واتجاهات في المملكة.



ابحثوا عن هذه اللافتات التي تجسد الروح الانتخابية في رحلتكم القادمة عبر شوارع عمّان!



















