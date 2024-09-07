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لأول مرة في شوارع الأردن!

9/7/2024 3:19:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في خطوة مفاجئة وملفتة، انضمت شركة كريم إلى الحملات الانتخابية التي تجتاح شوارع الأردن، حيث شوهدت لافتات انتخابية لكباتنها في مختلف أنحاء المدينة.

هذه اللافتات التي جاءت لتواكب موجة الانتخابات السائدة، أثارت دهشة الكثيرين برسائلها الجريئة والمستوحاة من أجواء الانتخابات مثل "معكم نحو خدمة أفضل" و"انتخب كريم وانت مغمض" و"حبيب الشعب" و"قول وخصم" و"أفخم كباتن بالعالم" و"العروض الخطيرة حق للجميع".

وجاءت هذه الخطوة كتأكيد مفاجئ على تفاعل الشركة مع ما يحدث في الشوارع الأردنية، وتماشياً مع كل ما يجري من أحداث واتجاهات في المملكة.

ابحثوا عن هذه اللافتات التي تجسد الروح الانتخابية في رحلتكم القادمة عبر شوارع عمّان!








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