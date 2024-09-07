لأول مرة في شوارع الأردن!

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في خطوة مفاجئة وملفتة، انضمت شركة كريم إلى الحملات الانتخابية التي تجتاح شوارع
الأردن، حيث شوهدت لافتات انتخابية لكباتنها في مختلف أنحاء المدينة.
هذه اللافتات
التي جاءت لتواكب موجة الانتخابات السائدة، أثارت دهشة الكثيرين برسائلها الجريئة
والمستوحاة من أجواء الانتخابات مثل "معكم نحو خدمة أفضل" و"انتخب
كريم وانت مغمض" و"حبيب الشعب" و"قول وخصم" و"أفخم
كباتن بالعالم" و"العروض الخطيرة حق للجميع".
وجاءت هذه الخطوة كتأكيد مفاجئ على تفاعل
الشركة مع ما يحدث في الشوارع الأردنية، وتماشياً مع كل ما يجري من أحداث واتجاهات
في المملكة.
ابحثوا عن هذه اللافتات التي تجسد الروح الانتخابية في رحلتكم القادمة
عبر شوارع عمّان!
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