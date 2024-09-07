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8 ملايين مستخدم لـفيسبوك وإنستغرام في المملكة

9/7/2024 3:19:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ابراهيم المبيضين عمان– كشف مصدر حكومي مطلع أمس، أن إجمالي عدد مستخدمي تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام" في الأردن يتجاوز 8 ملايين مستخدم.
وبين المصدر أن 5 ملايين أردني يستخدمون "فيسبوك" و3 ملايين يستخدمون "إنستغرام"، ما يجعلها من أكثر التطبيقات استخداما في الأردن في مجال التراسل والتواصل الاجتماعي، إلى جانب تطبيق "واتساب"، وجميعها تطبيقات مملوكة لشركة " ميتا" العالمية.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف هويته: "إن "هذه الأرقام جاءت نتاج لأول دراسة مسحية قامت بها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن لرصد مؤشرات استخدام السوشال ميديا في المملكة".
وأشار المصدر إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أنهت الدراسة المسحية حول مؤشرات استخدام السوشال ميديا في الأردن، حيث ستصدر نتائجها في وقت لاحق من العام الحالي.
وبين أن هذه الأرقام ستكون الأساس المحلي للمقارنات ورصد النمو مستقبلا، فيما كان الاعتماد سابقا على مصادر ودراسات عالمية لرصد ومعرفة مؤشرات استخدام منصات التواصل في الأردن".
وأكد المصدر نفسه أن الاستخدام الأكبر لتطبيقي "فيسبوك"، و"انستغرام"، إلى جانب معظم التطبيقات الأخرى يتركز في فئة الشباب الأكثر قربا واندماجا بالتقنية وتطبيقاتها والهواتف الذكية، التي يستخدمها اليوم في الأردن أكثر من 7.8 مليون مستخدم.
ووفقا للمصدر، يشكل عدد مستخدمي "الفيسبوك" في الأردن نسبة تصل إلى 64 % من إجمالي مستخدمي الهواتف الذكية، كما يشكل عدد مستخدمي "الإنستغرام" نسبة تصل إلى 39 % في بلد يتزايد فيه استخدام الإنترنت بمختلف تطبيقاته.
ووفقا للمصدر، واعتمادا على النتائج الأولية للدراسة، فقد كانت النسبة الكبرى من مستخدمي "فيسبوك" في الفئة العمرية من 18 سنة إلى 35 سنة، حيث شكلت نسبة 70 % من هذه الفئة العمرية. وأشار المصدر إلى أن نسبة استخدام تطبيق "الإنستغرام"، كانت أعلى في الفئة العمرية من 20 سنة إلى 35 سنة، عندما فاقت الـ50 % من هذه الفئة العمرية.
وتعتبر شبكة "الفيسبوك" الأكثر شعبية واستخداما في الأردن من بين عشرات شبكات التواصل الاجتماعي. أما تطبيق "إنستغرام" للهواتف الذكية فانطلق في العام 2010، وأسسه كل من "مايك كريجر" و"كيفين سيستروم"، ليتيح للمستخدمين التقاط ومشاركة وتبادل الصور والفيديوهات. واستحوذت شركة "ميتا" على "إنستغرام" في العام 2012.

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