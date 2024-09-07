البوتاس العربية تُصدّر أكبر شحنة بوتاس إلى أوروبا في تاريخها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة البوتاس العربية عن قيامها بتصدير أكبر شحنة بوتاس إلى أوروبا في تاريخها، حيث تم تحميل الباخرة (MV "Draftvader") بكمية 54800 طن إلى هولندا وبلجيكا.
وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، عن اعتزازه بهذه الخطوة التي تُعدّ ثمرةً لعدة جهود ونجاحات قامت بها الشركة من أجل التوسع والنمو من خلال الاستثمار في البحث والابتكار وتطوير منتجات وأصناف جديدة وفتح أسواق غير تقليدية، مؤكداً أن "البوتاس العربية" تسير بخطوات ثابتة ومدروسة لتوسيع نطاق وصول منتجاتها المتنوعة وذات الجودة العالية إلى مختلف الأسواق العالمية، تطبيقاً لإستراتيجياتها الرامية للنمو وتعظيم العوائد من خلال تنويع المنتجات والتموضع في الأسواق ذوات العوائد السعرية المرتفعة.
وأضاف المهندس أبو هيدب أن شركة البوتاس العربية طبّـقت ونفذت خلال السنوات الخمس الماضية إستراتيجيات ومشاريع رأسمالية عديدة ساعدتها على تعزيز تنافسيتها بين الشركات العالمية العاملة في قطاع الأسمدة وخلقت لها أسواقاً جديدة لمنتجاتها.
وأشار المهندس أبو هديب أن التموضع في السوق الأوروبي هو مهم لشركة البوتاس العربية ويعمل على تحقيق توازن وتوزيع لمبيعات الشركة على المستوى العالمي مما يقلل من المخاطر التي تتعرض لها الشركة وسوق البوتاس العالمي في ظل الظروف الجيوسياسية السائدة سواء في البحر الأسود أو في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الأسواق التقليدية التي تواجدت بها شركة البوتاس العربية خلال العقود السابقة تشهد حالياً منافسة سعرية شديدة نظراً للتغير الذي طرأ على المسارات الخاصة بتجارة البوتاس العالمية مما دعم توجه شركة البوتاس العربية إلى أسواق ومناطق جديدة والتمركز فيها.
وبيّن المهندس أبو هديب أن زيادة صادرات شركة البوتاس العربية إلى السوق الأوروبي رفع حجم الصادرات الأردنية وكان له الأثر الإيجابي على الميزان التجاري.
وأكد المهندس أبو هديب أن "البوتاس العربية" تعتبر من أكبر الشركات الأردنية التي ترفد احتياطي العملات الأجنبية في المملكة، وترفد خزينة الدولة بملايين الدنانير سنوياً من الضرائب والرسوم وعوائد التعدين، كما تلعب دوراً رئيساً في التنمية المجتمعية وتساهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية (الرئيس التنفيـذي لشركة البوتاس العربية – أوروبا) الدكتور معن النسور، أن قدرة شركة البوتاس العربية على التمركز في السوق الأوروبي جاءت نتيجة للتعاون الوثيق والقريب مع المشترين الرئيسيين في شمال وشمال غرب أوروبا وفهم متطلباتهم وقدرة الشركة على تطوير أصناف جديدة من البوتاس تلائم احتياجاتهم مثل مادة البوتاس الأوروبي الخاص، إضافةً إلى تطوير نماذج لوجستية مبتكرة مكَنت الشركة من الوصول إلى مختلف الزبائن في القارة الأوروبية التي تتميز بارتفاع عائدات بيعها.
وأضاف الدكتور النسور أنه ومن أجل تلبية احتياجات الزبائن في أوروبا بالطريقة المُثلى ممن يصعب تقديم الخدمات اللوجستية لهم بالطرق المعتادة، قامت شركة البوتاس العربية باستحداث حلولٍ لوجستية تضمنت استئجار مخازن في موانئ بلجيكا وهولندا.
وأوضح الدكتور النسور أن هذا الإجراء مكّن شركة البوتاس العربية من شحن بواخر كبيرة الحجم وبأسعار شحن أقل من أسعار الشحن للبواخر الأصغر حجما من ميناء العقبة لهذه الموانئ وخدمة الزبائن كبار الحجم المتواجدين هناك، كما مكَنت هذه الحلول الشركة من تخزين البوتاس في هذه الموانئ وإعادة شحنه عن طريق بواخر صغيرة وبوارج نهرية والشاحنات إلى الزبائن صغيري ومتوسطي الحجم الموجودين في مختلف دول أوروبا مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيرلندا ودول البنلوكس ودول شرق أوروبا.
وأوضح الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية أنشأت خلال عام 2024 شركة البوتاس العربية – أوروبا " إي بي سي تريدينغ أند لوجستكس يوروب إي جي" بهدف تعزيز وجود الشركة بالقارة الأوروبية وزيادة مبيعاتها في هذه المنطقة المهمة وخدمة الزبائن الموجودين هناك بالطرق المُثلى.
وأشار النسور إلى أن شركة البوتاس العربية – أوروبا ستساعد الشركة على القيام بكافة الأعمال الخاصة بالتخزين والمناولة وإعادة الشحن واستئجار البواخر الصغيرة والبوارج النهرية والتوزيع والبيع من المخازن سواءً من شمال غرب أوروبا كما هو الحال الآن أو في جنوب أوروبا وبالتعاون مع شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية – كيمابكو كما هو مخطط له في المستقبل القريب.
ومن الجدير بالذكر بأن ما تقوم به شركة البوتاس العربية من جهود في أوروبا من شأنه أن يزيد كميات البيع إلى هذا السوق بشكل كبير، وأن منتجات شركة البوتاس العربية لاقت قبولاً كبيراً في الأسواق الأوروبية الجديدة بسبب جودتها العالية وجودة الخدمات التي تقدمها شركة البوتاس لزبائنها هناك. وتعمل الشركة مع الجهات الأردنية ذات العلاقة على استكمال متطلبات السوق الأوروبية من التصنيع بالطاقة النظيفة حتى تضمن شركة البوتاس العربية دوام تنافسيتها وتوسعها في هذا السوق.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة البوتاس العربية (الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة البوتاس العربية – أوروبا ) المهندس رشيد اللوباني أن شركة البوتاس تمتاز بالمرونة والقدرة على التحرك بين الأسواق برشاقة مما يسمح لها بالإستفادة من الأسواق ذات العوائد المرتفعة.
وأكَد المهندس اللوباني أن استراتيجية الشركة تكمن في الإستمرار بالتواجد في السوق الأوروبي على المدى الطويل وعلى إلتزام شركة البوتاس العربية بتزويد المشترين الأوروبيين بأجود النوعيات والامتثال لكافة متطلباتهم البيئية وتلك الخاصة بالاستدامة وخدمتهم بكافة الطرق التي تضمن لهم أمن تزويد البوتاس.
وأشار المهندس اللوباني بأن الشركة قامت بتطوير قاعدة عملاء متينة في أوروبا خلال الفترة الماضية تسمح لها بالاستمرار في العمل قي هذا السوق وتعزيز وجودها بشكل أكبر في المستقبل.--(بترا)
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