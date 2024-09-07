البوتاس العربية تُصدّر أكبر شحنة بوتاس إلى أوروبا في تاريخها



وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، عن اعتزازه بهذه الخطوة التي تُعدّ ثمرةً لعدة جهود ونجاحات قامت بها الشركة من أجل التوسع والنمو من خلال الاستثمار في البحث والابتكار وتطوير منتجات وأصناف جديدة وفتح أسواق غير تقليدية، مؤكداً أن "البوتاس العربية" تسير بخطوات ثابتة ومدروسة لتوسيع نطاق وصول منتجاتها المتنوعة وذات الجودة العالية إلى مختلف الأسواق العالمية، تطبيقاً لإستراتيجياتها الرامية للنمو وتعظيم العوائد من خلال تنويع المنتجات والتموضع في الأسواق ذوات العوائد السعرية المرتفعة.

وأضاف المهندس أبو هيدب أن شركة البوتاس العربية طبّـقت ونفذت خلال السنوات الخمس الماضية إستراتيجيات ومشاريع رأسمالية عديدة ساعدتها على تعزيز تنافسيتها بين الشركات العالمية العاملة في قطاع الأسمدة وخلقت لها أسواقاً جديدة لمنتجاتها.

وأشار المهندس أبو هديب أن التموضع في السوق الأوروبي هو مهم لشركة البوتاس العربية ويعمل على تحقيق توازن وتوزيع لمبيعات الشركة على المستوى العالمي مما يقلل من المخاطر التي تتعرض لها الشركة وسوق البوتاس العالمي في ظل الظروف الجيوسياسية السائدة سواء في البحر الأسود أو في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الأسواق التقليدية التي تواجدت بها شركة البوتاس العربية خلال العقود السابقة تشهد حالياً منافسة سعرية شديدة نظراً للتغير الذي طرأ على المسارات الخاصة بتجارة البوتاس العالمية مما دعم توجه شركة البوتاس العربية إلى أسواق ومناطق جديدة والتمركز فيها.

وبيّن المهندس أبو هديب أن زيادة صادرات شركة البوتاس العربية إلى السوق الأوروبي رفع حجم الصادرات الأردنية وكان له الأثر الإيجابي على الميزان التجاري.

وأكد المهندس أبو هديب أن "البوتاس العربية" تعتبر من أكبر الشركات الأردنية التي ترفد احتياطي العملات الأجنبية في المملكة، وترفد خزينة الدولة بملايين الدنانير سنوياً من الضرائب والرسوم وعوائد التعدين، كما تلعب دوراً رئيساً في التنمية المجتمعية وتساهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية (الرئيس التنفيـذي لشركة البوتاس العربية – أوروبا) الدكتور معن النسور، أن قدرة شركة البوتاس العربية على التمركز في السوق الأوروبي جاءت نتيجة للتعاون الوثيق والقريب مع المشترين الرئيسيين في شمال وشمال غرب أوروبا وفهم متطلباتهم وقدرة الشركة على تطوير أصناف جديدة من البوتاس تلائم احتياجاتهم مثل مادة البوتاس الأوروبي الخاص، إضافةً إلى تطوير نماذج لوجستية مبتكرة مكَنت الشركة من الوصول إلى مختلف الزبائن في القارة الأوروبية التي تتميز بارتفاع عائدات بيعها.

وأضاف الدكتور النسور أنه ومن أجل تلبية احتياجات الزبائن في أوروبا بالطريقة المُثلى ممن يصعب تقديم الخدمات اللوجستية لهم بالطرق المعتادة، قامت شركة البوتاس العربية باستحداث حلولٍ لوجستية تضمنت استئجار مخازن في موانئ بلجيكا وهولندا.

وأوضح الدكتور النسور أن هذا الإجراء مكّن شركة البوتاس العربية من شحن بواخر كبيرة الحجم وبأسعار شحن أقل من أسعار الشحن للبواخر الأصغر حجما من ميناء العقبة لهذه الموانئ وخدمة الزبائن كبار الحجم المتواجدين هناك، كما مكَنت هذه الحلول الشركة من تخزين البوتاس في هذه الموانئ وإعادة شحنه عن طريق بواخر صغيرة وبوارج نهرية والشاحنات إلى الزبائن صغيري ومتوسطي الحجم الموجودين في مختلف دول أوروبا مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وإيرلندا ودول البنلوكس ودول شرق أوروبا.

وأوضح الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية أنشأت خلال عام 2024 شركة البوتاس العربية – أوروبا " إي بي سي تريدينغ أند لوجستكس يوروب إي جي" بهدف تعزيز وجود الشركة بالقارة الأوروبية وزيادة مبيعاتها في هذه المنطقة المهمة وخدمة الزبائن الموجودين هناك بالطرق المُثلى.

وأشار النسور إلى أن شركة البوتاس العربية – أوروبا ستساعد الشركة على القيام بكافة الأعمال الخاصة بالتخزين والمناولة وإعادة الشحن واستئجار البواخر الصغيرة والبوارج النهرية والتوزيع والبيع من المخازن سواءً من شمال غرب أوروبا كما هو الحال الآن أو في جنوب أوروبا وبالتعاون مع شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية – كيمابكو كما هو مخطط له في المستقبل القريب.

ومن الجدير بالذكر بأن ما تقوم به شركة البوتاس العربية من جهود في أوروبا من شأنه أن يزيد كميات البيع إلى هذا السوق بشكل كبير، وأن منتجات شركة البوتاس العربية لاقت قبولاً كبيراً في الأسواق الأوروبية الجديدة بسبب جودتها العالية وجودة الخدمات التي تقدمها شركة البوتاس لزبائنها هناك. وتعمل الشركة مع الجهات الأردنية ذات العلاقة على استكمال متطلبات السوق الأوروبية من التصنيع بالطاقة النظيفة حتى تضمن شركة البوتاس العربية دوام تنافسيتها وتوسعها في هذا السوق.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة البوتاس العربية (الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة البوتاس العربية – أوروبا ) المهندس رشيد اللوباني أن شركة البوتاس تمتاز بالمرونة والقدرة على التحرك بين الأسواق برشاقة مما يسمح لها بالإستفادة من الأسواق ذات العوائد المرتفعة.

وأكَد المهندس اللوباني أن استراتيجية الشركة تكمن في الإستمرار بالتواجد في السوق الأوروبي على المدى الطويل وعلى إلتزام شركة البوتاس العربية بتزويد المشترين الأوروبيين بأجود النوعيات والامتثال لكافة متطلباتهم البيئية وتلك الخاصة بالاستدامة وخدمتهم بكافة الطرق التي تضمن لهم أمن تزويد البوتاس.

وأشار المهندس اللوباني بأن الشركة قامت بتطوير قاعدة عملاء متينة في أوروبا خلال الفترة الماضية تسمح لها بالاستمرار في العمل قي هذا السوق وتعزيز وجودها بشكل أكبر في المستقبل.--(بترا)

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