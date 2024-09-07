2.5 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية في مشروع العبدلي



وأكد رئيس المنتدى، الدكتور خير أبو صعيليك، أن شركة العبدلي للاستثمار والتطوير قصة نجاح للبيئة الاستثمارية في الأردن.



وفي بداية الجلسة التي أدارتها عضو مجلس إدارة المنتدى، ملاك العقيلي، أكدت أهمية القيادة لتحقيق نجاح المشاريع الكبرى، مشددة على دور إدارة الشركة برئاسة الفايز في تحويل مشروع العبدلي من مشروع يواجه تحديات كبيرة إلى قصة نجاح.



وأوضحت أن إدارة الشركة تولت قيادة المشروع في فترة حرجة، شملت جائحة كورونا والتحديات المالية التي أثرت في الاقتصاد العالمي والمحلي، مما أدى إلى حالة من التشاؤم في الشارع الأردني تجاه مستقبل المشروع، لكن المشروع أعاد تصحيح المسار ليصبح من المشاريع الكبرى الناجحة.

بدوره، تحدث الفايز عن رؤيته التي لا تقتصر فقط على نجاح مشروع العبدلي، بل تشمل رؤية شاملة لتطوير مدينة عمان ككل لتصبح نموذجًا يحتذى به في التطور والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن عمان شهدت تطورًا كبيرًا على مدى العقود الماضية، وأن هناك إنجازات ملموسة يجب البناء عليها، مؤكداً أن التطور الذي تشهده عمان هو تطور مشجع، ولكن الطموح هو أن نرى عمان كمثال لمدينة متطورة تتيح حياة مريحة وسهلة للمواطنين والزوار.

وأضاف أن هناك بعض التحديات التي تواجه المدينة اليوم، مثل أزمات النقل العام، والخدمات العامة، والازدحام المروري، مؤكداً ضرورة العمل الجاد لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذه المجالات.

وأوضح: أن مشروع العبدلي يعد نموذجا للتطور الذي نسعى لتحقيقه في وسط عمان، لافتاً إلى أن هذا المشروع قدم شيئًا مختلفًا ومميزًا للمدينة، بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك.

وحول التحديات التي واجهها مشروع العبدلي، استعرض الفايز التحديات التي واجهت مشروع العبدلي منذ انطلاقه في 2004، مشيرًا إلى أن المشروع كان جزءًا من مسيرة التطور التي شهدتها عمان خلال السنوات الماضية.

وقال إن مشروع العبدلي واجه تحديات كبيرة بعد الأزمة المالية العالمية، وأيضًا خلال فترة الربيع العربي، مشيراً إلى أن المشروع استطاع التغلب على هذه التحديات واستعادة زخمه في 2017، حيث تم تحقيق إنجازات وأرباح مهمة، ومع ذلك، تعرض المشروع لمزيد من التأخير بسبب جائحة كورونا، لكنه تمكن من العودة إلى المسار الصحيح بفضل الجهود المشتركة للإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة.

أما عن رؤية الفايز لمستقبل عمان، فقد عبر عن رغبته في أن تكون المدينة منظمة ومتطورة على غرار مشروع العبدلي.

وشدد على أن العبدلي يتمتع بأفضل بنية تحتية في عمان، وهو مؤهل لتقديم حلول ذكية للمقيمين والشركات على حد سواء، خاصة مع وجود أكثر من 500 شركة في العبدلي، بما في ذلك شركات كبرى وبنوك ومستثمرون.

وتحدث الفايز عن أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق هذه الرؤية، مؤكدًا بأن عمان بحاجة إلى مزيد من العمل والتخطيط لتحقيق التطور المنشود.

وفيما يخص النجاحات التي حققها مشروع العبدلي، أشار الفايز إلى أن المشروع أصبح خامس أكبر شركة مسجلة في الأردن من حيث رأس المال المدفوع، وأنه يستقطب استثمارات من دول الخليج وغيرها.

وأوضح أن مشروع العبدلي ليس فقط استثمارًا محليًا، بل نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية التي تجاوزت اليوم 2.5 مليار دولار، في حين أن نسبة الإشغال في منطقة الأعمال في العبدلي وصلت إلى 76 بالمئة.

وأكد الفايز أهمية تطوير تشريعات جديدة تشجع الشركات على الاستثمار في عمان، مشيرًا إلى أن مشروع العبدلي يمكن أن يكون نموذجًا يحتذى به لإنشاء مناطق جديدة لجذب السياح والمستثمرين.

وشدد على ضرورة أن تُدعم تشريعات الاستثمارات المستقبلية.

وعن المرحلة الثانية من مشروع العبدلي، أكد الفايز أنها ستوفر فرص عمل جديدة للشباب الأردني، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار في مركز المؤتمرات من المتوقع أن يصل إلى 600 مليون دينار، حيث يشمل "برجين" و"بوديوم"، وهو يشكل فرصة استثنائية لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وختم الفايز حديثه بالتأكيد على أن نجاح مشروع العبدلي هو جزء من رؤية أكبر لتطوير عمان، مشدداً على الالتزام بتحقيق رؤية جلالة الملك وجعل عمان مدينة متطورة ومستدامة.

--(بترا)