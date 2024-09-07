أحمد هندي يحرز برونزية دفع الكرة الحديدية في بارالمبيك باريس ٢٠٢٤

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد-
أحرز لاعب
المنتخب الوطني لألعاب القوى، أحمد هندي السبت، الميدالية البرونزية، في دورة الألعاب البارالمبية (باريس ٢٠٢٤)، ضمن تخصص دفع الكرة الحديدية لفئة F34.
وتمكن "هندي" في نيل الميدالية البرونزية بعد أن حل بالمركز الثالث في أعقاب تسجيل أفضل رمية من رمياته الـ ٦ وبلغت ١١.٦٦ متراً.
وحقق الكولومبي، ماوريسيو فالنسيا، الميدالية الذهبية بعد أن سجل مسافة بلغت ١١.٧١ متراً وجاء المغربي عز الدين نويري ثانياً بعد أن سجل مسافة بلغت ١١.٧٠ متراً ونال الميدالية الفضية.
وكان أحمد هندي قد توج في بارالمبيك طوكيو ٢٠٢٠ بالميدالية الذهبية وهو حامل الرقم القياسي الأولمبي والعالمي لمنافسات دفع الكرة الحديدية فئة F34 إلى جانب فوزه بالميدالية الذهبية في النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة العالم.
وتعتبر هذه ثاني ميدالية يحرزها الأردن في دورة الألعاب البارالمبية (باريس ٢٠٢٤) حيث كان لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عمر قرادة، قد توج بذهبية منافسات وزن تحت ٤٩ كغم.
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