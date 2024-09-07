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أحمد هندي يحرز برونزية دفع الكرة الحديدية في بارالمبيك باريس ٢٠٢٤

9/7/2024 3:18:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- أحرز لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، أحمد هندي السبت، الميدالية البرونزية، في دورة الألعاب البارالمبية (باريس ٢٠٢٤)، ضمن تخصص دفع الكرة الحديدية لفئة F34.

وتمكن "هندي" في نيل الميدالية البرونزية بعد أن حل بالمركز الثالث في أعقاب تسجيل أفضل رمية من رمياته الـ ٦ وبلغت ١١.٦٦ متراً.

وحقق الكولومبي، ماوريسيو فالنسيا، الميدالية الذهبية بعد أن سجل مسافة بلغت ١١.٧١ متراً وجاء المغربي عز الدين نويري ثانياً بعد أن سجل مسافة بلغت ١١.٧٠ متراً ونال الميدالية الفضية.

وكان أحمد هندي قد توج في بارالمبيك طوكيو ٢٠٢٠ بالميدالية الذهبية وهو حامل الرقم القياسي الأولمبي والعالمي لمنافسات دفع الكرة الحديدية فئة F34 إلى جانب فوزه بالميدالية الذهبية في النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة العالم.

وتعتبر هذه ثاني ميدالية يحرزها الأردن في دورة الألعاب البارالمبية (باريس ٢٠٢٤) حيث كان لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عمر قرادة، قد توج بذهبية منافسات وزن تحت ٤٩ كغم.

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