اختتام الدور الأول من دوري الشباب تحت 19 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
تأهلت فرق الوحدات، سهل حوران، الفيصلي، اتحاد الرمثا، الرمثا وشباب الأردن إلى المرحلة الثانية من بطولة دوري الشباب تحت 19 عاما لأندية النخبة، لموسم 20242025، بعد حصولها على المراكز الستة الأولى في الدور الأول.
واستقر الوحدات بصدارة ترتيب الفرق برصيد 24 نقطة، يليه سهل حوران 20، الفيصلي واتحاد الرمثا بـ19، الرمثا وشباب الأردن والأهلي 17، الجزيرة والحسين 14، عمان FC 11، الجليل 6، وسحاب 4.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري النخبة ت 19، بنظام الدوري
الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط باللقب.
في المقابل، انتقلت فرق الأهلي، الجزيرة، الحسين، عمانFC ، الجليل، وسحاب للمنافسة في الدور الثاني لأندية الدرجات بالإضافة إلى الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.
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