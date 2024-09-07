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اختتام الدور الأول من دوري الشباب تحت 19 عاما

9/7/2024 3:18:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - تأهلت فرق الوحدات، سهل حوران، الفيصلي، اتحاد الرمثا، الرمثا وشباب الأردن إلى المرحلة الثانية من بطولة دوري الشباب تحت 19 عاما لأندية النخبة، لموسم 20242025، بعد حصولها على المراكز الستة الأولى في الدور الأول.
واستقر الوحدات بصدارة ترتيب الفرق برصيد 24 نقطة، يليه سهل حوران 20، الفيصلي واتحاد الرمثا بـ19، الرمثا وشباب الأردن والأهلي 17، الجزيرة والحسين 14، عمان FC 11، الجليل 6، وسحاب 4.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري النخبة ت 19، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط باللقب.
في المقابل، انتقلت فرق الأهلي، الجزيرة، الحسين، عمانFC ، الجليل، وسحاب للمنافسة في الدور الثاني لأندية الدرجات بالإضافة إلى الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.

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