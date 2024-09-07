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برومين الأردن الراعي الرسمي لماراثون عمان

9/7/2024 3:18:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أبرمت الجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan) اتفاقية رعاية رسمية مع شركة "برومين الأردن" لتكون الراعي الرسمي لماراثون عمان بنسخته الرابعة عشر، حيث سيحمل الماراثون اسم برومين ماراثون عمان وجاء هذا التعاون في إطار التزام "برومين الأردن" ممثلة بالسيد سامر عصفور مدير عام الشركة، بدعم الفعاليات الرياضية التي تعزز الصحة واللياقة البدنية في المجتمع الأردني.
كما اعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan) عن استمرار دعم البنك العربي كراعٍ ذهبي لهذا الحدث الرياضي المميز، مما يعكس التزامه المستمر بدعم المبادرات الرياضية والاجتماعية كما نوهت الى دور امانة عمان الكبرى الشريك الرسمي لجميع الاحداث التي تقيمها الجمعية والتي بدورها تقدم الدعم الذي يتضمن توفير البنية التحتية اللازمة لتنظيم السباق والدعم اللوجستي المستمر للسباقات والذي يلعب دورًا محوريًا في إنجاح الماراثون..
وأعربت لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan)، عن سعادتها بالرعاية المميزة لهذا السباق والتي تسهم في تطوير السباقات التي تقيمها الجمعية.
من جانبه، أعرب عصفور عن فخره بدعم الجمعية الاردنية الماراثونات (Run Jordan)، مشيرًا إلى أهمية هذه الماراثونات في تعزيز مكانة الأردن على الخريطة الرياضية العالمية، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي.
يذكر أن ماراثون عمّان ينطلق من إشارات الساحة الهاشمية، ويضم أربعة سباقات رئيسية: سباق الماراثون 42.195 كم (ماراثون فردي)، سباق الماراثون 42.195 كم (ماراثون تتابع) وسباق 21 كم (نصف ماراثون فردي وسباق خاص بذوي الاحتياجات الخاصة) وسباق ال 10كم فردي وذوي احتياجات خاصة، فيما يشهد يوم الجمعة 27 أيلول، السباق الخاص بالأطفال والذي سيقام في حدائق الحسين في ملعب كرة القدم (11) للأعمار من 6-14 عام.

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