برومين الأردن الراعي الرسمي لماراثون عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أبرمت الجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan) اتفاقية رعاية رسمية مع شركة "برومين الأردن" لتكون الراعي الرسمي لماراثون عمان بنسخته الرابعة عشر، حيث سيحمل الماراثون اسم برومين ماراثون
عمان وجاء هذا التعاون في إطار التزام "برومين الأردن" ممثلة بالسيد سامر عصفور مدير عام الشركة، بدعم الفعاليات الرياضية التي تعزز الصحة واللياقة البدنية في المجتمع الأردني.
كما اعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan) عن استمرار دعم البنك العربي كراعٍ ذهبي لهذا الحدث الرياضي
المميز، مما يعكس التزامه المستمر بدعم المبادرات الرياضية والاجتماعية كما نوهت الى دور امانة عمان الكبرى الشريك الرسمي لجميع الاحداث التي تقيمها الجمعية والتي بدورها تقدم الدعم الذي يتضمن توفير البنية التحتية اللازمة لتنظيم السباق والدعم اللوجستي المستمر للسباقات والذي يلعب دورًا محوريًا في إنجاح الماراثون..
وأعربت لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan)، عن سعادتها بالرعاية المميزة لهذا السباق والتي تسهم في تطوير السباقات التي تقيمها الجمعية.
من جانبه، أعرب عصفور عن فخره بدعم الجمعية الاردنية الماراثونات (Run Jordan)، مشيرًا إلى أهمية هذه الماراثونات في تعزيز مكانة الأردن على الخريطة الرياضية العالمية، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي.
يذكر أن ماراثون عمّان ينطلق من إشارات الساحة الهاشمية، ويضم أربعة سباقات رئيسية: سباق الماراثون 42.195 كم (ماراثون فردي)، سباق الماراثون 42.195 كم (ماراثون تتابع) وسباق 21 كم (نصف ماراثون فردي وسباق خاص بذوي الاحتياجات الخاصة) وسباق ال 10كم فردي وذوي احتياجات خاصة، فيما يشهد يوم الجمعة 27 أيلول، السباق الخاص بالأطفال والذي سيقام في حدائق الحسين في ملعب كرة القدم (11) للأعمار من 6-14 عام.
MENAFN07092024000072011014ID1108647905
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.