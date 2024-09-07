16 ميدالية حصيلة الطاولة الأردنية في بطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
خرجت المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة بغلة وفيرة من الميداليات، في مشاركتها ببطولة غرب آسيا، والتي أقيمت كافة لقاءاتها في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة 11 دولة من منطقة غرب آسيا.
المحصلة النهاىية للمنتخبات الوطنية وصلت إلى 16 ميدالية، من بينها 9 ميداليات فضية، 7 ميداليات برونزية، وسط تنافس قوي بين معظم المنتخبات المشاركة، في الوقت الذي أكد فيه رئيس اتحاد كرة الطاولة طارق الزعبي، أن الاتحاد ماض في تنفيذ كافة برامجه الفنية، التي تعتمد بالأصل على الفئات العمرية، الأمر الذي دفع لمشاركة أكبر عدد من لاعبي الفئات العمرية في هذه النسخة من بطولة غرب آسيا، والتي حققت الأهداف التي وضعها الجهاز الفني المكون من المدير الفني المصري عمرو رضا والمدربين الوطنيين رائد الشريف ومحمد العقيلي وليث أبو يمن.
أصحاب الإنجاز
ونال الثنائي ليندا درويش وايليه ذريوات الميدالية البرونزية لزوجي فئة 11 سنة،
وحصل راكان الزعبي على الميدالية الفضية لفئة 13 سنة، وحصل اللاعبون راكان الزعبي ومراد الحسني وعبدالله الهلول وعبدالله بركات على الميدالية البرونزية لفئة 13 سنة في الفرق، كما حصلت اللاعبات غلا وجنى ذريوات على الميدالية البرونزية لفئة 13 في الفرق للإناث، ونال الثنائي غلا وجنى ذريوات على الميدالية البرونزية لفئة 13 لزوجي الإناث، وفي فئة 15 للإناث للفرق فاز الثنائي آية بركات وحياة خالد بالميدالية البرونزية، ونالت حياة خالد الميدالية الفضية لفئة 15 الفردي، وحصلت ريناد الحسني الميدالية الفضية لفئة 17 الإناث،
وفاز الثنائي ريناد الحسني وكاتيا عرنكي بالميدالية الفضية لفئة 17 زوجي، وفي مسابقة الفرق للرجال حصل زيد أبو يمن وخالد خضر وحسن الحوراني، تقي نجادات على الميدالية الفضية، كما حصل زيد أبو يمن على الميدالية الفضية لفئة الرجال بالفردي، ثم فازت براء الوديان وسوار أبو يمن وتيماء أبو يمن وريناد الحسني بالميدالية الفضية لفرق السيدات، فازت براء الوديان بالميدالية الفضية لفردي السيدات، ونال الثنائي براء الوديان وتيماء أبو يمن بالميدالية الفضية لزوجي السيدات، والثنائي زيد أبو يمن وخالد خضر الميدالية البرونزية لزوجي الرجال.
الاحتفاظ برئاسة غرب آسيا
ومن المكاسب الإدارية التي حصل عليها الأردن في هذه البطولة، هو احتفاظ رئيس الاتحاد طارق الزعبي برئاسة اتحاد غرب آسيا للدورة الانتخابية 2024 - 2028، وذلك بعد أن حظي بثقة مطلقة من الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، والتي عقدت اجتماعها في العاصمة عمان بحضور كافة الدول الأعضاء.
وفاز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي عباس وحيد، وبمنصب نائبي الرئيس فاز الكويتي فلحان العتيبي، واللبناني جورج كوبلي، وفاز بعضوية المجلس كلا من الإماراتي عبدالرحمن المنهالي، والفلسطيني رضوان الشريف، والقطري ثاني الزراع، واليمني عصام السنيني، والسعودي شُبر العوامي، والسوري بسام خليل.
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