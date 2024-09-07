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16 ميدالية حصيلة الطاولة الأردنية في بطولة غرب آسيا

9/7/2024 3:18:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - خرجت المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة بغلة وفيرة من الميداليات، في مشاركتها ببطولة غرب آسيا، والتي أقيمت كافة لقاءاتها في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وسط مشاركة 11 دولة من منطقة غرب آسيا.
المحصلة النهاىية للمنتخبات الوطنية وصلت إلى 16 ميدالية، من بينها 9 ميداليات فضية، 7 ميداليات برونزية، وسط تنافس قوي بين معظم المنتخبات المشاركة، في الوقت الذي أكد فيه رئيس اتحاد كرة الطاولة طارق الزعبي، أن الاتحاد ماض في تنفيذ كافة برامجه الفنية، التي تعتمد بالأصل على الفئات العمرية، الأمر الذي دفع لمشاركة أكبر عدد من لاعبي الفئات العمرية في هذه النسخة من بطولة غرب آسيا، والتي حققت الأهداف التي وضعها الجهاز الفني المكون من المدير الفني المصري عمرو رضا والمدربين الوطنيين رائد الشريف ومحمد العقيلي وليث أبو يمن.

أصحاب الإنجاز

ونال الثنائي ليندا درويش وايليه ذريوات الميدالية البرونزية لزوجي فئة 11 سنة،
وحصل راكان الزعبي على الميدالية الفضية لفئة 13 سنة، وحصل اللاعبون راكان الزعبي ومراد الحسني وعبدالله الهلول وعبدالله بركات على الميدالية البرونزية لفئة 13 سنة في الفرق، كما حصلت اللاعبات غلا وجنى ذريوات على الميدالية البرونزية لفئة 13 في الفرق للإناث، ونال الثنائي غلا وجنى ذريوات على الميدالية البرونزية لفئة 13 لزوجي الإناث، وفي فئة 15 للإناث للفرق فاز الثنائي آية بركات وحياة خالد بالميدالية البرونزية، ونالت حياة خالد الميدالية الفضية لفئة 15 الفردي، وحصلت ريناد الحسني الميدالية الفضية لفئة 17 الإناث،
وفاز الثنائي ريناد الحسني وكاتيا عرنكي بالميدالية الفضية لفئة 17 زوجي، وفي مسابقة الفرق للرجال حصل زيد أبو يمن وخالد خضر وحسن الحوراني، تقي نجادات على الميدالية الفضية، كما حصل زيد أبو يمن على الميدالية الفضية لفئة الرجال بالفردي، ثم فازت براء الوديان وسوار أبو يمن وتيماء أبو يمن وريناد الحسني بالميدالية الفضية لفرق السيدات، فازت براء الوديان بالميدالية الفضية لفردي السيدات، ونال الثنائي براء الوديان وتيماء أبو يمن بالميدالية الفضية لزوجي السيدات، والثنائي زيد أبو يمن وخالد خضر الميدالية البرونزية لزوجي الرجال.

الاحتفاظ برئاسة غرب آسيا

ومن المكاسب الإدارية التي حصل عليها الأردن في هذه البطولة، هو احتفاظ رئيس الاتحاد طارق الزعبي برئاسة اتحاد غرب آسيا للدورة الانتخابية 2024 - 2028، وذلك بعد أن حظي بثقة مطلقة من الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، والتي عقدت اجتماعها في العاصمة عمان بحضور كافة الدول الأعضاء.
وفاز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي عباس وحيد، وبمنصب نائبي الرئيس فاز الكويتي فلحان العتيبي، واللبناني جورج كوبلي، وفاز بعضوية المجلس كلا من الإماراتي عبدالرحمن المنهالي، والفلسطيني رضوان الشريف، والقطري ثاني الزراع، واليمني عصام السنيني، والسعودي شُبر العوامي، والسوري بسام خليل.

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