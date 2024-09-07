من رونالدو وصلاح إلى الدوسري.. 10 نجوم صنعوا الحدث في التوقف الدولي



وساهم عدد كبير من النجوم في ظهور تلك المباريات للنور، سنختار 10 منهم قد صنعوا الحدث في فترة التوقف الجارية لنسلط الضوء على ما قدموه من مستويات:



فينيسيوس جونيور

نجم والمنتخب البرازيلي لعب مع بلاده ضد الإكوادور في الجولة السابعة من تصفيات بطولة كأس العالم الخاصة بقارة أمريكا الجنوبية.



لم يكن فينيسيوس في أفضل أحواله مع ريال مدريد، واستمر الأمر مع البرازيل، حيث كان أقل نجوم الفريق تقييمًا على الإطلاق بـ 6.6 نقطة.



ورقميًا لم يضف الكثير للمنتخب البرازيلي في المباراة بتسديدة واحدة على المرمى وفرصة كبيرة أهدرها، و14 كرة خسرها، بجوار فشله في مراوغتين من أصل محاولتين.

ياسين بونو

كان النجم المغربي لنادي الهلال أحد أفضل نجوم أسود أطلس في مواجهة الجابون في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، التي انتهت لكتيبة وليد الركراكي برباعية مقابل هدف.



بونو كان ثاني أعلى نجوم المغرب تقييمًا بعد أفضل لاعب في المباراة حكيم زياش؛ إذ تصدى إلى ست كرات مذهلة، منها خمس كرات من داخل منطقة الجزاء، كان من بينها بعض الفرص الصعبة حقًا.



وتصدى المغربي إلى ركلة جزاء في الشوط الأول كانت لتعقد المباراة وتمنح الضيوف الفرصة لتعديل النتيجة بشكل مبكر.

لامين يامال

استمر نجم برشلونة المراهق في تقديم مستويات مذهلة برفقة منتخب إسبانيا، فرغم التعادل السلبي مع صربيا، إلا أنه كان أفضل من في الملعب بوضوح.



صنع يامال ثلاث كرات خطيرة على مرمى الخصوم، وقام بأربع مراوغات صحيحة، وفاز بعشر كرات أرضية من أصل 16، وكانت مساهمته الدفاعية فعالة بعدما قطع كرتين.

كيليان مبابي

كان نجم ريال مدريد في التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا، التي خسرت على أرضها بثلاثة أهداف لهدف أمام إيطاليا، ولعب حتى آخر دقيقة في مواجهة دوري الأمم الأوروبية.



سدد مبابي الكرة على المرمى مرة واحدة، وقدم تمريرتين مفتاحيتين، وخسر الكرة 16 مرة، لكنه لم يكن أسوأ من في الملعب بعدما كانت له عدة لمحات خطورة بثلاث مراوغات ناجحة من أصل سبع، وتسديدة أخرى خارج المرمى.



في الواقع لم يتفوق عليه فنيًا في المنتخب الفرنسي سوى لاعب واحد فقط وهو برادلي باركولا، لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

رياض محرز

ظهر محرز ضمن التشكيلة الأساسية للجزائر في فوز الفريق بهدفين نظيفين على غينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا، وغادر الملعب بحلول الدقيقة الـ83.



لم يسجل نجم الأهلي السعودي أو يصنع، لكنه كان له عدة تمريرات مفتاحية، لكنه لم يقم بأي مراوغة، وأهدر ركلة جزاء كانت كفيلة بإراحة جماهير منتخب بلاده، حيث جاءت في النصف الأول من الشوط الأول، بدلًا من الانتظار حتى آخر 20 لحسم الفوز.

إرلينغ هالاند

كان النرويجي قطًا وديعًا في فترة التوقف الدولي حتى هذه اللحظة، بعدما قدم مستويات متواضعة مع منتخب بلاده أمام نظيره منتخب كازاخستان.



فشل هالاند للمرة الأولى هذا الموسم في التسجيل، بل وفشل في تسديد أكثر من كرة واحدة فقط على مرمى الخصوم، وظهر بشكل هزيل كأحد أسوأ نجوم النرويج في ملعب المباراة التي أقيمت في دوري الأمم الأوروبية.

محمد صلاح

أقنع المنتخب المصري وفاز على نظيره كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025، بثلاثة أهداف نظيفة، لكن صلاح لم يكن مؤثرًا على الإطلاق.



لم يسدد النجم المصري أي كرة على المرمى أو خارجه، وكانت له تمريرتان مفتاحيتان وفشل في كل محاولة مراوغة قام بها، وكانت مساهمته الدفاعية أقرب للعدم.

نغولو كانتي

كان نجم الاتحاد السعودي الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة بكأس أمم أوروبا مرتين مجرد اسم إضافي في تشكيلة المنتخب الفرنسي ضد إيطاليا في المباراة التي خسرها "الديوك" بثلاثة أهداف لهدف على أرضه.



اكتفى المدرب بـ77 دقيقة لكانتي في الملعب بعدما فشل في أداء دوره بشكل فعال، وخسر سبع كرات في وسط الملعب، ولم يقطع إلا كرة واحدة فقط، وفاز بثنائية أرضية وحيدة من أصل أربع، ولم يقدم على مستوى التمريرات أي تمريرة مفتاحية.

سالم الدوسري

تعادل المنتخب السعودي بهدف لمثله ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026، لكن لم يكن ذلك هو الخبر الصادم، الصدمة جاءت من ركلة الجزاء التي أهدرها نجم الهلال في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.



وبعيدًا عن عدم تخصص سالم في ركلات الجزاء، فقد أحبط جماهير المنتخب السعودي من قبل أمام بولندا، فقد كان النجم الخاص بالهلال في حالة طيبة بتسديدة على المرمى وست مراوغات ناجحة من أصل ثماني محاولات.



فاز سالم بعشر كرات أرضية من أصل 13، لكنه في الوقت نفسه خسر الكرة 14 مرة، وكانت مساهمته الدفاعية ضئيلة.

كريستيانو رونالدو

كان رونالدو ببساطة أفضل لاعب في فوز منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف وحيد على نظيره منتخب كرواتيا، محرزًا الهدف الثاني ومقدمًا ثلاث تمريرات مفتاحية.



لم يخسر رونالدو الكرة سوى أربع مرات في 88 دقيقة، وقدم 23 تمريرة صحيحة من أصل 24، وكانت له مساهمة دفاعية، لكنها لم تكن مؤثرة.