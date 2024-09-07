بنزيما يمازح الحلاق الخاص به باللغة العربية (فيديو)



وفك كريم بنزيما عقدة التسجيل في السعودي، بعدما هز شباك التعاون، إذ سجل في الجولة الماضية بكعب القدم، ليحصل على جائزة هدف الجولة.



وتداول مغردون فيديو لبنزيما، وهو يمازح الحلاق الخاص به باللغة العربية، ويقول له "حمادة.. ما شاء الله".

وقاد بنزيما فريق الاتحاد للفوز على التعاون 2-1، قبيل التوقف الدولي، بتسجيل هدف فريقه الأول.



وهذا هو أول هدف يسجله بنزيما في الدوري السعودي منذ الخليج في الجولة الـ15 من الموسم الماضي، في 30 نوفمبر.



ويستأنف الاتحاد مبارياته في الدوري السعودي، عندما يواجه الوحدة، يوم 15 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن.