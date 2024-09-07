بنزيما يمازح الحلاق الخاص به باللغة العربية (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دخل النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي، في وصلة "مزاح" مع الحلاق الخاص به.
وفك كريم بنزيما عقدة التسجيل في الدوري السعودي، بعدما هز شباك التعاون، إذ سجل في الجولة الماضية بكعب القدم، ليحصل على جائزة هدف الجولة.
وتداول مغردون فيديو لبنزيما، وهو يمازح الحلاق الخاص به باللغة العربية، ويقول له "حمادة.. ما شاء الله".
وقاد بنزيما فريق الاتحاد للفوز على التعاون 2-1، قبيل التوقف الدولي، بتسجيل هدف فريقه الأول.
وهذا هو أول هدف يسجله بنزيما في الدوري السعودي منذ مباراة الخليج في الجولة الـ15 من الموسم الماضي، في 30 نوفمبر.
ويستأنف الاتحاد مبارياته في الدوري السعودي، عندما يواجه الوحدة، يوم 15 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن.
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