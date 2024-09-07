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مهاجم برشلونة السابق: لجأت إلى طبيب نفسي بسبب تشافي

9/7/2024 3:18:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف فيتور روكي، مهاجم برشلونة المعار إلى ريال بيتيس، أنه اضطر إلى اللجوء إلى طبيب نفسي من أجل التعامل مع مدربه السابق تشافي.

ولم يكن لدى الشاب البرازيلي "19 عاما" وقتا جيدا في النادي الكتالوني، إذ لم يتمكن من الاستقرار في الفريق أو غرفة تبديل الملابس، واعترف اللاعب الذي وصل إلى برشلونة في يناير الماضي، أن وقته في أوروبا لم يبدأ كما كان يحلم، حتى إنه بكى في بعض الحصص التدريبية، لكنه الآن يفضل التركيز على مستقبله مع بيتيس.

ووقع روكي عقدا مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2031 مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 31 مليونا كمتغيرات، وحقق المهاجم الذي انتقل إلى النادي الكتالوني من أتلتيكو بارانينسي، حلمه باللعب في أوروبا، لكن الأمر لم يجرِ كما كان يتخيل، وقال: كان الأمر معقدا، لقد أتيحت لي بعض الفرص، ولكن ليس بالطريقة التي كنت أعتقدها.

واعترف مهاجم بيتيس أنه مر بأوقات عصيبة للغاية تحت إدارة المدرب تشافي الذي رحل عن برشلونة لاحقا: كنت أذهب دائما إلى تلقي العلاج، وكان لدي دائما مدرب نفسي، التواجد في أوروبا أمر صعب للغاية، لقد غادرت في سن مبكرة للغاية وذهبت على الفور إلى ناد عظيم.

وكشف روكي أنه دخل في نوبات بكاء خلال تعامله مع تشافي، الذي لم يلعب مع إلا نادرا، شارك في 353 دقيقة لعب، كما لم يقنع الألماني فليك ولم يجد مكانه في برشلونة الذي أعاره إلى بيتيس.

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