مهاجم برشلونة السابق: لجأت إلى طبيب نفسي بسبب تشافي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعترف فيتور روكي، مهاجم برشلونة المعار إلى ريال بيتيس، أنه اضطر إلى اللجوء إلى طبيب نفسي من أجل التعامل مع مدربه السابق تشافي.
ولم يكن لدى الشاب البرازيلي "19 عاما" وقتا جيدا في النادي الكتالوني، إذ لم يتمكن من الاستقرار في الفريق أو غرفة تبديل الملابس، واعترف اللاعب الذي وصل إلى برشلونة في يناير الماضي، أن وقته في أوروبا لم يبدأ كما كان يحلم، حتى إنه بكى في بعض الحصص التدريبية، لكنه الآن يفضل التركيز على مستقبله مع بيتيس.
ووقع روكي عقدا مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2031 مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 31 مليونا كمتغيرات، وحقق المهاجم الذي انتقل إلى النادي الكتالوني من أتلتيكو بارانينسي، حلمه باللعب في أوروبا، لكن الأمر لم يجرِ كما كان يتخيل، وقال: كان الأمر معقدا، لقد أتيحت لي بعض الفرص، ولكن ليس بالطريقة التي كنت أعتقدها.
واعترف مهاجم بيتيس أنه مر بأوقات عصيبة للغاية تحت إدارة المدرب تشافي الذي رحل عن برشلونة لاحقا: كنت أذهب دائما إلى تلقي العلاج، وكان لدي دائما مدرب نفسي، التواجد في أوروبا أمر صعب للغاية، لقد غادرت في سن مبكرة للغاية وذهبت على الفور إلى ناد عظيم.
وكشف روكي أنه دخل في نوبات بكاء خلال تعامله مع تشافي، الذي لم يلعب مع إلا نادرا، شارك في 353 دقيقة لعب، كما لم يقنع الألماني فليك ولم يجد مكانه في برشلونة الذي أعاره إلى بيتيس.
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