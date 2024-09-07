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مدرب البرازيل بعد تخطي الإكوادور: الأهم هو الفوز بغض النظر عن الأداء

9/7/2024 3:18:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، دورفيال جونيور، عقب الفوز على أرضه أمام الإكوادور بهدف نظيف سجله لاعب ريال مدريد رودريجو، في مباراة كانت السيطرة فيها للضيوف، إن الأهم هو تحقيق الفوز بغض النظر عن الأداء.
وصرح المدرب أن البرازيل في بداية مرحلة التعافي والتي تستغرق وقتها، مطالبا الجماهير بالصبر، حيث أطلقت صيحات الاستهجان على لاعبي المنتخب في نهاية المباراة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا يمكن أن ننسى ما حدث لفريقنا. ينبغي تذكر أننا عدنا للانتصارات بعد نتائج سلبية في آخر أربع مباريات (تعادل و3 هزائم)"، مشيرا إلى أن المنتخب كان يحتل المركز السادس بعد سلسلة انتكاسات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الإكوادور، كانت قد خسرت مباراة واحدة فقط في التصفيات، وتحديدا أمام الأرجنتين متصدرة جدول التصفيات، وجاءت الهزيمة بفارق هدف واحد فقط.
وقال بهذا الصدد: "لقد كانت مباراة معقدة للغاية ضد فريق قدم بطولة كوبا أميركا بشكل رائع، ولم يتم إقصاؤه من المنافسة إلا في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح على يد الأرجنتين، التي أنهت البطولة كبطلة".
وبهذا الانتصار رفعت البرازيل رصيدها إلى 10 نقاط لترتقي للمركز الرابع المؤهل مباشرة للمونديال، متأخرة بفارق ثماني نقاط عن غريمتها الأرجنتين صاحبة الصدارة، بينما تجمد رصيد الإكوادور عند ثماني نقاط لتتراجع للمركز السادس، آخر المراكز المؤهلة للمونديال، ولتتعرض لأول خسارة بعد خمس جولات.
من جهته، أكد رودريجو أنه من غير المقبول سماح "السيليساو" للإكوادور بالسيطرة على المباراة لفترة طويلة، خصوصا وأن المباراة أقيمت على أرضه.
وقال مهاجم ريال مدريد: "سيطرت الإكوادور على المباراة لفترة طويلة وهذا أمر غير مقبول، خصوصا على أرضنا"، معترفا بأن أداء البرازيل لم يكن مقنعا على الرغم من تحقيق الفوز بعد ثلاث هزائم متتالية في التصفيات.
وأضاف اللاعب: "كنا بحاجة للفوز. هذا كان هدفنا بغض النظر عن الأداء الجيد أو السيئ. كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، ولكن يمكننا أن نقدم أداء أفضل في المستقبل".
وأكد رودريجو أن الفريق يجب أن يحلل الأخطاء التي ارتكبها أمام الإكوادور من أجل التحسن في المباراة المقبلة يعد غد الاثنين عندما يزور باراجواي في أسونسيون ضمن الجولة الثامنة من التصفيات.
وأرجع المهاجم الأداء المخيب للبرازيل إلى أن العديد من لاعبيها، القادمين من الأندية الأوروبية، هم في بداية الموسم.
وأردف: "كانت الرحلة طويلة وكان لدينا وقت قصير جدا للتدريب. هذا ليس عذرا بالطبع. ولكن على أي حال، أنا سعيد بالفوز وبتسجيل هدف آخر".
إلى ذلك، أكد مارسيلو بييلسا، مدرب منتخب أوروجواي، أن فريقه "افتقد العمق" في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام باراجواي أول من أمس.
وقال: "ارتكبنا بعض الأخطاء أثناء تمرير الكرة في منتصف الملعب للوصول بها إلى منطقة جزاء الخصم، وهذا سمح لباراجواي بالعثور على فرص".
وأشار إلى أن أوروجواي حققت سرعة ومرونة في اللعب من الأطراف، لكنه أوضح أن الهدف من ذلك هو ترجمة التسديدات أو العرضيات، وهو ما لم يستطع فريقه تحقيقه، وقال: "إن تحويل العرضيات إلى أهداف يعد سلاحا شائعا جدا في كرة القدم، ولم نتمكن من ترجمة هجماتنا من الأطراف إلى عرضيات وتسديدات".
وبعيدا عن ذلك، أشاد بييلسا بقدرة لاعبي أوروجواي على استعادة الكرة، وهو ما لاقى استحسان الجماهير.
وفي النهاية، قال بييلسا إنه لا يعرف حتى الآن الأسماء التي ستحل محل اللاعبين الموقوفين في المباراة المقبلة.
وشهدت المباراة أول ظهور لجوستافو ألفارو كمدرب لباراجواي ووداع لويس سواريز عن صفوف أوروجواي. -(وكالات)

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