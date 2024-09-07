مدرب البرازيل بعد تخطي الإكوادور: الأهم هو الفوز بغض النظر عن الأداء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أكد مدرب منتخب
البرازيل الأول لكرة القدم، دورفيال جونيور، عقب الفوز على أرضه أمام الإكوادور بهدف نظيف سجله لاعب ريال مدريد
رودريجو، في مباراة
كانت السيطرة فيها للضيوف، إن الأهم هو تحقيق الفوز بغض النظر عن الأداء.
وصرح المدرب أن البرازيل في بداية مرحلة التعافي والتي تستغرق وقتها، مطالبا الجماهير بالصبر، حيث أطلقت صيحات الاستهجان على لاعبي المنتخب في نهاية المباراة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا يمكن أن ننسى ما حدث لفريقنا. ينبغي تذكر أننا عدنا للانتصارات بعد نتائج سلبية في آخر أربع مباريات
(تعادل و3 هزائم)"، مشيرا إلى أن المنتخب كان يحتل المركز السادس بعد سلسلة انتكاسات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الإكوادور، كانت قد خسرت مباراة واحدة فقط في التصفيات، وتحديدا أمام الأرجنتين متصدرة جدول التصفيات، وجاءت الهزيمة بفارق هدف واحد فقط.
وقال بهذا الصدد: "لقد كانت مباراة معقدة للغاية ضد فريق قدم بطولة كوبا أميركا بشكل رائع، ولم يتم إقصاؤه من المنافسة إلا في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح على يد الأرجنتين، التي أنهت البطولة كبطلة".
وبهذا الانتصار رفعت البرازيل رصيدها إلى 10 نقاط لترتقي للمركز الرابع المؤهل مباشرة للمونديال، متأخرة بفارق ثماني نقاط عن غريمتها الأرجنتين صاحبة الصدارة، بينما تجمد رصيد الإكوادور عند ثماني نقاط لتتراجع للمركز السادس، آخر المراكز المؤهلة للمونديال، ولتتعرض لأول خسارة بعد خمس جولات.
من جهته، أكد رودريجو أنه من غير المقبول سماح "السيليساو" للإكوادور بالسيطرة على المباراة لفترة طويلة، خصوصا وأن المباراة أقيمت على أرضه.
وقال مهاجم ريال مدريد: "سيطرت الإكوادور على المباراة لفترة طويلة وهذا أمر غير مقبول، خصوصا على أرضنا"، معترفا بأن أداء البرازيل لم يكن مقنعا على الرغم من تحقيق الفوز بعد ثلاث هزائم متتالية في التصفيات.
وأضاف اللاعب: "كنا بحاجة للفوز. هذا كان هدفنا بغض النظر عن الأداء الجيد أو السيئ. كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، ولكن يمكننا أن نقدم أداء أفضل في المستقبل".
وأكد رودريجو أن الفريق يجب أن يحلل الأخطاء التي ارتكبها أمام الإكوادور من أجل التحسن في المباراة المقبلة يعد غد الاثنين عندما يزور باراجواي في أسونسيون ضمن الجولة الثامنة من التصفيات.
وأرجع المهاجم الأداء المخيب للبرازيل إلى أن العديد من لاعبيها، القادمين من الأندية الأوروبية، هم في بداية الموسم.
وأردف: "كانت الرحلة طويلة وكان لدينا وقت قصير جدا للتدريب. هذا ليس عذرا بالطبع. ولكن على أي حال، أنا سعيد بالفوز وبتسجيل هدف آخر".
إلى ذلك، أكد مارسيلو بييلسا، مدرب منتخب أوروجواي، أن فريقه "افتقد العمق" في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام باراجواي أول من أمس.
وقال: "ارتكبنا بعض الأخطاء أثناء تمرير الكرة في منتصف الملعب للوصول بها إلى منطقة جزاء الخصم، وهذا سمح لباراجواي بالعثور على فرص".
وأشار إلى أن أوروجواي حققت سرعة ومرونة في اللعب من الأطراف، لكنه أوضح أن الهدف من ذلك هو ترجمة التسديدات أو العرضيات، وهو ما لم يستطع فريقه تحقيقه، وقال: "إن تحويل العرضيات إلى أهداف يعد سلاحا شائعا جدا في كرة القدم، ولم نتمكن من ترجمة هجماتنا من الأطراف إلى عرضيات وتسديدات".
وبعيدا عن ذلك، أشاد بييلسا بقدرة لاعبي أوروجواي على استعادة الكرة، وهو ما لاقى استحسان الجماهير.
وفي النهاية، قال بييلسا إنه لا يعرف حتى الآن الأسماء التي ستحل محل اللاعبين الموقوفين في المباراة المقبلة.
وشهدت المباراة أول ظهور لجوستافو ألفارو كمدرب لباراجواي ووداع لويس سواريز عن صفوف أوروجواي. -(وكالات)
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