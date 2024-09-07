منتخب الناشئين يبعث رسائل مقلقة بعد الخروج المبكر من غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - سادت أجواء من خيبة الأمل صفوف منتخب
تحت 17 سنة لكرة القدم، وطغت الانتقادات على آراء الشارع الرياضي
الأردني، بعد الخروج الحزين للفريق من منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الحادية عشرة والتي تقام بضيافة اتحاد الكرة حاليا، إثر الخسارة أمام المنتخب العراقي 1-2 أول من أمس، ما رسم علامات استفهام على أداء المنتخب الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، وينعم بالاستقرار الفني منذ سنوات.
وكان الجمهور الأردني يمني النفس بالعبور للدور نصف النهائي على أقل تقدير، خلال البطولة التي قسمت فيها المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات، حيث يتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، خصوصا وأن المشاركة تعد محطة مهمة، للوصول لأعلى مراحل التحضيرات الفنية والبدنية، قبل خوض غمار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 27 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وسيستضيف المنتخب مباريات مجموعته في التصفيات الآسيوية، والتي تضم منتخبات إيران، سورية، هونج كونج وكوريا الشمالية.
واستغرب المتابعون من عدم قدرة المنتخب على الوصول للدور نصف النهائي، رغم الدعم المقدم من اتحاد الكرة له خلال الفترة الماضية عبر معسكرات داخلية وخارجية، وكان من المفترض أن يقدم المدير الفني عبدالله القططي مؤشرا إيجابيا للجماهير عن مدى قدرة المنتخب على المنافسة في تصفيات كأس آسيا المقبلة من خلال استغلال عاملي الأرض والجمهور لإنجاز المطلوب، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر إلى النهائيات، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.
ويتوجب على الجهاز الفني الاستفادة من التجربة الأخيرة، والعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال مباراتي لبنان والعراق في البطولة، والعمل على تصويبها والاستفادة منها في زيادة الانسجام بين اللاعبين، ومنح فرصة أكبر للاعبين لإثبات حضورهم واختيار اللاعب الذي يستحق التواجد في تشكيلة المنتخب خلال التصفيات الآسيوية، أملا في بلوغ النهائيات للمرة الأولى في تاريخ المنتخب.
ولم ينجح منتخب الناشئين في بلوغ نهائيات كأس آسيا عبر تاريخه، وعجز عن التأهل إلى النسخة الماضية، على الرغم من استضافة مباريات مجموعته، حيث احتل المركز الثالث في مجموعة ضمت اليابان، تركمانستان، سورية، والفلبين، إذ فاز في مناسبة وحيدة على الفلبين 3-1، وتعادل مع تركمانستان 3-3، ومع سورية بدون أهداف، وخسر من المنتخب الياباني بهدفين نظيفين.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاتحاد يبحث مع الجهاز الفني عن تأمين معسكر خارجي للمنتخب قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية، في محطة أخيرة لاختيار التشكيلة النهائية وطريقة وأسلوب اللعب، في ظل معرفة إمكانيات وقدرات المنتخبات الواقعة في مجموعته.
وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبا هم: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، عز الدين المصري، محمود الطميزي، زيد الخالدي، محمد أبو الغنم، حسن العابورة، محمد خليل، حمزة يغنم، زيد أبو دهيم، خزرج القاسم، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، حمزة الغبيش، أحمد ملكاوي، مهند محمود، هشام سلامة، حسين الذيابات، أكرم أبو عاقولة، معتز غيث، ياسر الحمبوز وأحمد الربايعة.
وعزا المدرب الوطني عدي مبيضين، أسباب الخروج المبكر من بطولة غرب آسيا الحالية، إلى عدم الدقة في اختيار اللاعبين، حيث اقتصر ذلك - حسب قوله - على أندية دون أخرى، وأضاف: "المتابع لمنافسات دوري الفئات يجد أن هناك العديد من المواهب الشابة التي تستحق التواجد في المنتخب، ما سيشكل أثرا إيجابيا على المشاركة في التصفيات الآسيوية المقبلة".
ويرى المشجع محمد العجارمة، أن الخروج المبكر للمنتخب من الدور الأول يدعو للقلق قبل المشاركة في التصفيات الآسيوية، ولكن المشاركة قد تعود بالفائدة إذا استفاد الجهاز الفني من الأخطاء ووقف على أسباب عدم التأهل للدور نصف النهائي، وأضاف: "هناك فرصة لإعادة ترتيب الأوراق الفنية، واستغلال الأيام المقبلة في تغيير الصورة الفنية بصورة أفضل، المطلوب من المنتخب وجهازه الفني ترجمة تحضيرات المرحلة الماضية إلى عروض فنية تليق بحجم الاستعداد، واستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية".
بدوره، أكد المتابع لشأن المنتخب كامل خميس، أن المشاركة في بطولة غرب آسيا كانت بهدف المنافسة على اللقب وهذا لم يتحقق بخروجه من الدور الأول، والاستعداد للتصفيات الآسيوية، والحكم على الهدف سيكون بعد نهاية التصفيات من خلال مراقبة الأداء الفني وخطف بطاقة التأهل في إنجاز غير مسبوق يحدث للمرة الأولى.
وأردف: "بكل صراحة ووضوح نال منتخب الناشئين دعما كبيرا من اتحاد الكرة منذ فترة طويلة، واستمر الجهاز الفني على رأس عمله رغم إخفاقه بطولة غرب آسيا الماضية، ويجب أن يشكل ذلك نقطة انطلاق جديدة للجهاز الفني من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية".
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