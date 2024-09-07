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منتخب الناشئين يبعث رسائل مقلقة بعد الخروج المبكر من غرب آسيا

9/7/2024 3:18:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - سادت أجواء من خيبة الأمل صفوف منتخب تحت 17 سنة لكرة القدم، وطغت الانتقادات على آراء الشارع الرياضي الأردني، بعد الخروج الحزين للفريق من منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الحادية عشرة والتي تقام بضيافة اتحاد الكرة حاليا، إثر الخسارة أمام المنتخب العراقي 1-2 أول من أمس، ما رسم علامات استفهام على أداء المنتخب الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، وينعم بالاستقرار الفني منذ سنوات.
وكان الجمهور الأردني يمني النفس بالعبور للدور نصف النهائي على أقل تقدير، خلال البطولة التي قسمت فيها المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات، حيث يتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، خصوصا وأن المشاركة تعد محطة مهمة، للوصول لأعلى مراحل التحضيرات الفنية والبدنية، قبل خوض غمار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 27 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وسيستضيف المنتخب مباريات مجموعته في التصفيات الآسيوية، والتي تضم منتخبات إيران، سورية، هونج كونج وكوريا الشمالية.
واستغرب المتابعون من عدم قدرة المنتخب على الوصول للدور نصف النهائي، رغم الدعم المقدم من اتحاد الكرة له خلال الفترة الماضية عبر معسكرات داخلية وخارجية، وكان من المفترض أن يقدم المدير الفني عبدالله القططي مؤشرا إيجابيا للجماهير عن مدى قدرة المنتخب على المنافسة في تصفيات كأس آسيا المقبلة من خلال استغلال عاملي الأرض والجمهور لإنجاز المطلوب، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر إلى النهائيات، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.
ويتوجب على الجهاز الفني الاستفادة من التجربة الأخيرة، والعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال مباراتي لبنان والعراق في البطولة، والعمل على تصويبها والاستفادة منها في زيادة الانسجام بين اللاعبين، ومنح فرصة أكبر للاعبين لإثبات حضورهم واختيار اللاعب الذي يستحق التواجد في تشكيلة المنتخب خلال التصفيات الآسيوية، أملا في بلوغ النهائيات للمرة الأولى في تاريخ المنتخب.
ولم ينجح منتخب الناشئين في بلوغ نهائيات كأس آسيا عبر تاريخه، وعجز عن التأهل إلى النسخة الماضية، على الرغم من استضافة مباريات مجموعته، حيث احتل المركز الثالث في مجموعة ضمت اليابان، تركمانستان، سورية، والفلبين، إذ فاز في مناسبة وحيدة على الفلبين 3-1، وتعادل مع تركمانستان 3-3، ومع سورية بدون أهداف، وخسر من المنتخب الياباني بهدفين نظيفين.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاتحاد يبحث مع الجهاز الفني عن تأمين معسكر خارجي للمنتخب قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية، في محطة أخيرة لاختيار التشكيلة النهائية وطريقة وأسلوب اللعب، في ظل معرفة إمكانيات وقدرات المنتخبات الواقعة في مجموعته.
وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبا هم: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، عز الدين المصري، محمود الطميزي، زيد الخالدي، محمد أبو الغنم، حسن العابورة، محمد خليل، حمزة يغنم، زيد أبو دهيم، خزرج القاسم، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، حمزة الغبيش، أحمد ملكاوي، مهند محمود، هشام سلامة، حسين الذيابات، أكرم أبو عاقولة، معتز غيث، ياسر الحمبوز وأحمد الربايعة.
وعزا المدرب الوطني عدي مبيضين، أسباب الخروج المبكر من بطولة غرب آسيا الحالية، إلى عدم الدقة في اختيار اللاعبين، حيث اقتصر ذلك - حسب قوله - على أندية دون أخرى، وأضاف: "المتابع لمنافسات دوري الفئات يجد أن هناك العديد من المواهب الشابة التي تستحق التواجد في المنتخب، ما سيشكل أثرا إيجابيا على المشاركة في التصفيات الآسيوية المقبلة".
ويرى المشجع محمد العجارمة، أن الخروج المبكر للمنتخب من الدور الأول يدعو للقلق قبل المشاركة في التصفيات الآسيوية، ولكن المشاركة قد تعود بالفائدة إذا استفاد الجهاز الفني من الأخطاء ووقف على أسباب عدم التأهل للدور نصف النهائي، وأضاف: "هناك فرصة لإعادة ترتيب الأوراق الفنية، واستغلال الأيام المقبلة في تغيير الصورة الفنية بصورة أفضل، المطلوب من المنتخب وجهازه الفني ترجمة تحضيرات المرحلة الماضية إلى عروض فنية تليق بحجم الاستعداد، واستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية".
بدوره، أكد المتابع لشأن المنتخب كامل خميس، أن المشاركة في بطولة غرب آسيا كانت بهدف المنافسة على اللقب وهذا لم يتحقق بخروجه من الدور الأول، والاستعداد للتصفيات الآسيوية، والحكم على الهدف سيكون بعد نهاية التصفيات من خلال مراقبة الأداء الفني وخطف بطاقة التأهل في إنجاز غير مسبوق يحدث للمرة الأولى.
وأردف: "بكل صراحة ووضوح نال منتخب الناشئين دعما كبيرا من اتحاد الكرة منذ فترة طويلة، واستمر الجهاز الفني على رأس عمله رغم إخفاقه بطولة غرب آسيا الماضية، ويجب أن يشكل ذلك نقطة انطلاق جديدة للجهاز الفني من أجل خطف بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية".

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