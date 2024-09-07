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المنتخب الوطني أمام فلسطين.. هزيمة وحيدة في 15 مباراة سابقة

9/7/2024 3:18:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - يسعى المنتخب الوطني لكرة القدم، لطي صفحة التعثر في اللقاء الماضي أمام المنتخب الكويتي بالتعادل معه بهدف لمثله، والمضي قدما نحو تسجيل أول فوز له في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن المجموعة الثانية، عندما يلتقي المنتخب الفلسطيني بعد غد الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
والتقى "النشامى" مع نظيره الفلسطيني في 3 مباريات رسمية، محققا الفوز في مناسبتين، مقابل التعادل في المباراة الثالثة والأخيرة فيما بينهما، ما يبعث الأمل لدى الجماهير في تسجيل انتصار يعيد المنتخب للمسار الصحيح.
وظهر المنتخب بصورة باهتة في اللقاء الماضي أمام المنتخب الكويتي، بينما فاجأ المنتخب الفلسطيني مضيفه الكوري الجنوبي، وتعادل معه بدون أهداف على أرضه وبين جمهوره، مقدما دروسا في الانضباط التكتيكي.
وسجل المنتخب الفوز الرسمي الأول على المنتخب الفلسطيني، خلال تصفيات كأس آسيا العام 2000 بخمسة أهداف لهدف، فيما جاء الفوز الثاني في العام 2015 بنهائيات كأس آسيا بالنتيجة ذاتها، وتعادل المنتخبات بدون أهداف في اللقاء الأخير الذي جمعهما بكأس آسيا 2019.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 68 عالميا، والتاسع على صعيد القارة الآسيوية، والثامن عربيا، فيما يتواجد المنتخب الفلسطيني في المركز 96 عالميا، و15 آسيويا، و13 عربيا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" الأخير الصادر في الثامن عشر من شهر تموز (يوليو) الماضي.
وتنص تعليمات التصفيات على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالدور الثالث إلى النهائيات مباشرة، على أن يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة، تصفيات أخرى لحساب الدور الرابع.
حقائق
- التقى المنتخب الوطني ونظيره الفلسطيني في 15 مناسبة سابقة، حيث سجل المنتخب الفوز في 8 مناسبات، فيما فاز المنتخب الفلسطيني مرة واحدة، مع انتهاء 6 مباريات بنتيجة التعادل.
- تمكن المنتخب الوطني من تسجيل 39 هدفا في شباك المنتخب الفلسطيني، بواقع 19 هدفا في الشوط الأول، و20 هدفا في الشوط الثاني.
- 24 لاعبا تمكنوا من تسجيل أهداف المنتخب الوطني في شباك المنتخب الفلسطيني، حيث يعتبر حمزة الدردور الهداف التاريخي بمواجهات الفريقين بتسجيله 6 أهداف، مقابل 4 أهداف لعبدالله أبو زمع، و3 أهداف لبدران الشقران، وهدفين لكل من بسام الخطيب، هيثم الشبول وعبد الله ذيب، وهدف لكل من وليد العنبتاوي، عبدالله الشياب، علي جمعة، سفيان عبد الله، غانم حمارشة، محمود شلباية، حسين العلاونة، عوض راغب، حاتم عقل، رائد النواطير، ركان الخالدي، حسن عبد الفتاح، أحمد هايل، سعيد مرجان، إبراهيم الزواهرة، يوسف الرواشدة، بهاء عبد الرحمن ومحمود مرضي.
- يعتبر المدرب محمد عوض أكثر المدربين قيادة للمنتخب الوطني أمام فلسطين بواقع 4 مباريات، مقابل مباراتين للمصري محمود الجوهري ومثلهما للعراقي عدنان حمد، ومباراة واحدة لكل من الألماني جوزيف شتيجر، وفوكاسين فينجيفاك، الأرجنتيني ريكاردو كاروجاتي، البرتغالي نيلو فينجادا، المصري حسام حسن، الإنجليزي راي ويلكينز والبلجيكي فيتال بوركلمانز.
- فاز المنتخب الفلسطيني على المنتخب الوطني مرة واحدة خلال 15 مباراة سابقة جمعتهما رسمية كانت أم ودية، وكان في أول لقاء بين الفريقين في العام 1976 (1-2) ضمن منافسات دورة الألعاب العربية.
- 11 دولة استضافت مباريات المنتخب الوطني ونظيره الفلسطيني، وهي الأردن وقطر (3 مباريات)، فلسطين وسورية (مباراتان)، ومباراة واحدة في لبنان، الكويت، إيران، أستراليا والإمارات.
- خاض المنتخب الوطني 4 مباريات من أصل 15 لقاء سابقا، ومثلها ضمن دورة الألعاب العربية، و3 مباريات في بطولة كأس العرب، ومباراتين في نهائيات كأس آسيا، وواحدة في تصفيات كأس آسيا، وأخرى في بطولة غرب آسيا.
- 10 لاعبين أردنيين ممن خاضوا آخر مواجهة بين المنتخب (أساسيين أو بدلاء)، يتواجدون في القائمة الحالية للمنتخب، وهم: يزيد أبو ليلى، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، محمد أبو حشيش، نور الدين الروابدة، علي علوان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، محمود مرضي ويزن النعيمات.
قائمة المباريات
14-10-1976: خسر المنتخب الوطني من نظيره الفلسطيني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما في سورية، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية، وسجل هدف المنتخب الوحيد وليد العنبتاوي عند الدقيقة 50.
6-6-1997: تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف مع المنتخب الفلسطيني، في المباراة الودية التي جمعتهما في فلسطين.
26-7-1998: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الفلسطيني بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بلبنان، ضمن منافسات بطولة كأس العرب، وسجل هدف المنتخب الوحيد عبد الله الشياب عند الدقيقة 80.
18-8-1999: فاز المنتخب الوطني بهدفين نظيفين على المنتخب الفلسطيني، في اللقاء الذي جرى بالأردن لحساب دورة الألعاب العربية، حيث سجل الهدفان عبد الله أبو زمع عند الدقيقتين 35 و59.
29-8-1999: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الفلسطيني بأربعة أهداف لهدف، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الأردن، وسجل الأهداف بدران الشقران (12، 66، 78) وعلي جمعة (40).
4-4-2000: فاز المنتخب الوطني بخمسة أهداف لهدف على المنتخب الفلسطيني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، في المباراة التي جرت بقطر، وسجل الأهداف كل من سفيان عبد الله (35)، عبد الله أبو زمع (52، 67)، بسام الخطيب (82، 90).
9-8-2000: فاز المنتخب الوطني على نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة، في مباراة ودية أقيمت في سورية، وسجل الأهداف كل من هيثم الشبول (13)، غانم حمارشة (23)، محمود شلباية (36)، حسين العلاونة (63) وعوض راغب (80).
16-12-2002: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب الفلسطيني، ضمن منافسات بطولة كأس العرب التي أقيمت في الكويت، وسجل الهدف الوحيد للمنتخب حاتم عقل عند الدقيقة العاشرة.
17-6-2004: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب الفلسطيني بهدف لمثله، لحساب بطولة غرب آسيا التي احتضنتها إيران، حيث سجل الهدف الوحيد للمنتخب هيثم الشبول عند الدقيقة الثانية.
26-10-2008: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب الفلسطيني، في المباراة الودية التي أقيمت بفلسطين، وسجل الهدف الوحيد للمنتخب رائد النواطير عند الدقيقة 49.
11-12-2011: فاز المنتخب الوطني على نظيره الفلسطيني بأربعة أهداف لهدف، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية التي جرت في قطر، وسجل الأهداف كل من ركان الخالدي (15)، عبد الله ذيب (23، 33)، وحمزة الدردور (82).
6-8-2013: فاز المنتخب الوطني بأربعة أهداف لهدف على المنتخب الفلسطيني، في مباراة ودية أقيمت بالأردن، وسجل الأهداف كل من حسن عبد الفتاح (25)، أحمد هايل (26)، سعيد مرجان (35)، وإبراهيم الزواهرة (77).
16-1-2015: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الفلسطيني بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما بأستراليا ضمن بطولة كأس آسيا، وسجل الأهداف كل من يوسف الرواشدة (32)، وحمزة الدردور (34، 47، 75، 79).
15-1-2019: تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف مع المنتخب الفلسطيني، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات.
7-12-2021: فاز المنتخب الوطني بخمسة أهداف لهدف على نظيره الفلسطيني، لحساب بطولة كأس العرب التي جرت في قطر، وسجل الأهداف كل من بهاء عبد الرحمن (9)، حمزة الدردور (24)، محمود مرضي (82)، ويزن النعيمات (86 و90+1).

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