المنتخب الوطني أمام فلسطين.. هزيمة وحيدة في 15 مباراة سابقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - يسعى المنتخب الوطني لكرة القدم، لطي صفحة التعثر في اللقاء الماضي أمام المنتخب الكويتي بالتعادل معه بهدف لمثله، والمضي قدما نحو تسجيل أول فوز له في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن المجموعة الثانية، عندما يلتقي المنتخب الفلسطيني بعد غد الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
والتقى "النشامى" مع نظيره الفلسطيني في 3 مباريات
رسمية، محققا الفوز في مناسبتين، مقابل التعادل في المباراة الثالثة والأخيرة فيما بينهما، ما يبعث الأمل لدى الجماهير في تسجيل انتصار يعيد المنتخب للمسار الصحيح.
وظهر المنتخب بصورة باهتة في اللقاء الماضي أمام المنتخب الكويتي، بينما فاجأ المنتخب الفلسطيني مضيفه الكوري الجنوبي، وتعادل معه بدون أهداف على أرضه وبين جمهوره، مقدما دروسا في الانضباط التكتيكي.
وسجل المنتخب الفوز الرسمي الأول على المنتخب الفلسطيني، خلال تصفيات كأس آسيا العام 2000 بخمسة أهداف لهدف، فيما جاء الفوز الثاني في العام 2015 بنهائيات كأس آسيا بالنتيجة ذاتها، وتعادل المنتخبات بدون أهداف في اللقاء الأخير الذي جمعهما بكأس آسيا 2019.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 68 عالميا، والتاسع على صعيد القارة الآسيوية، والثامن عربيا، فيما يتواجد المنتخب الفلسطيني في المركز 96 عالميا، و15 آسيويا، و13 عربيا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" الأخير الصادر في الثامن عشر من شهر تموز (يوليو) الماضي.
وتنص تعليمات التصفيات على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالدور الثالث إلى النهائيات مباشرة، على أن يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة، تصفيات أخرى لحساب الدور الرابع.
حقائق
- التقى المنتخب الوطني ونظيره الفلسطيني في 15 مناسبة سابقة، حيث سجل المنتخب الفوز في 8 مناسبات، فيما فاز المنتخب الفلسطيني مرة واحدة، مع انتهاء 6 مباريات بنتيجة التعادل.
- تمكن المنتخب الوطني من تسجيل 39 هدفا في شباك المنتخب الفلسطيني، بواقع 19 هدفا في الشوط الأول، و20 هدفا في الشوط الثاني.
- 24 لاعبا تمكنوا من تسجيل أهداف المنتخب الوطني في شباك المنتخب الفلسطيني، حيث يعتبر حمزة الدردور الهداف التاريخي بمواجهات الفريقين بتسجيله 6 أهداف، مقابل 4 أهداف لعبدالله أبو زمع، و3 أهداف لبدران الشقران، وهدفين لكل من بسام الخطيب، هيثم الشبول وعبد الله ذيب، وهدف لكل من وليد العنبتاوي، عبدالله الشياب، علي جمعة، سفيان عبد الله، غانم حمارشة، محمود شلباية، حسين العلاونة، عوض راغب، حاتم عقل، رائد النواطير، ركان الخالدي، حسن عبد الفتاح، أحمد هايل، سعيد مرجان، إبراهيم الزواهرة، يوسف الرواشدة، بهاء عبد الرحمن ومحمود مرضي.
- يعتبر المدرب محمد عوض أكثر المدربين قيادة للمنتخب الوطني أمام فلسطين بواقع 4 مباريات، مقابل مباراتين للمصري محمود الجوهري ومثلهما للعراقي عدنان حمد، ومباراة واحدة لكل من الألماني جوزيف شتيجر، وفوكاسين فينجيفاك، الأرجنتيني ريكاردو كاروجاتي، البرتغالي نيلو فينجادا، المصري حسام حسن، الإنجليزي راي ويلكينز والبلجيكي فيتال بوركلمانز.
- فاز المنتخب الفلسطيني على المنتخب الوطني مرة واحدة خلال 15 مباراة سابقة جمعتهما رسمية كانت أم ودية، وكان في أول لقاء بين الفريقين في العام 1976 (1-2) ضمن منافسات دورة الألعاب العربية.
- 11 دولة استضافت مباريات المنتخب الوطني ونظيره الفلسطيني، وهي الأردن وقطر (3 مباريات)، فلسطين وسورية (مباراتان)، ومباراة واحدة في لبنان، الكويت، إيران، أستراليا والإمارات.
- خاض المنتخب الوطني 4 مباريات من أصل 15 لقاء سابقا، ومثلها ضمن دورة الألعاب العربية، و3 مباريات في بطولة كأس العرب، ومباراتين في نهائيات كأس آسيا، وواحدة في تصفيات كأس آسيا، وأخرى في بطولة غرب آسيا.
- 10 لاعبين أردنيين ممن خاضوا آخر مواجهة بين المنتخب (أساسيين أو بدلاء)، يتواجدون في القائمة الحالية للمنتخب، وهم: يزيد أبو ليلى، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، محمد أبو حشيش، نور الدين الروابدة، علي علوان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، محمود مرضي ويزن النعيمات.
قائمة المباريات
14-10-1976: خسر المنتخب الوطني من نظيره الفلسطيني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما في سورية، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية، وسجل هدف المنتخب الوحيد وليد العنبتاوي عند الدقيقة 50.
6-6-1997: تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف مع المنتخب الفلسطيني، في المباراة الودية التي جمعتهما في فلسطين.
26-7-1998: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الفلسطيني بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بلبنان، ضمن منافسات بطولة كأس العرب، وسجل هدف المنتخب الوحيد عبد الله الشياب عند الدقيقة 80.
18-8-1999: فاز المنتخب الوطني بهدفين نظيفين على المنتخب الفلسطيني، في اللقاء الذي جرى بالأردن لحساب دورة الألعاب العربية، حيث سجل الهدفان عبد الله أبو زمع عند الدقيقتين 35 و59.
29-8-1999: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الفلسطيني بأربعة أهداف لهدف، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الأردن، وسجل الأهداف بدران الشقران (12، 66، 78) وعلي جمعة (40).
4-4-2000: فاز المنتخب الوطني بخمسة أهداف لهدف على المنتخب الفلسطيني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، في المباراة التي جرت بقطر، وسجل الأهداف كل من سفيان عبد الله (35)، عبد الله أبو زمع (52، 67)، بسام الخطيب (82، 90).
9-8-2000: فاز المنتخب الوطني على نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة، في مباراة ودية أقيمت في سورية، وسجل الأهداف كل من هيثم الشبول (13)، غانم حمارشة (23)، محمود شلباية (36)، حسين العلاونة (63) وعوض راغب (80).
16-12-2002: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب الفلسطيني، ضمن منافسات بطولة كأس العرب التي أقيمت في الكويت، وسجل الهدف الوحيد للمنتخب حاتم عقل عند الدقيقة العاشرة.
17-6-2004: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب الفلسطيني بهدف لمثله، لحساب بطولة غرب آسيا التي احتضنتها إيران، حيث سجل الهدف الوحيد للمنتخب هيثم الشبول عند الدقيقة الثانية.
26-10-2008: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب الفلسطيني، في المباراة الودية التي أقيمت بفلسطين، وسجل الهدف الوحيد للمنتخب رائد النواطير عند الدقيقة 49.
11-12-2011: فاز المنتخب الوطني على نظيره الفلسطيني بأربعة أهداف لهدف، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية التي جرت في قطر، وسجل الأهداف كل من ركان الخالدي (15)، عبد الله ذيب (23، 33)، وحمزة الدردور (82).
6-8-2013: فاز المنتخب الوطني بأربعة أهداف لهدف على المنتخب الفلسطيني، في مباراة ودية أقيمت بالأردن، وسجل الأهداف كل من حسن عبد الفتاح (25)، أحمد هايل (26)، سعيد مرجان (35)، وإبراهيم الزواهرة (77).
16-1-2015: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الفلسطيني بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما بأستراليا ضمن بطولة كأس آسيا، وسجل الأهداف كل من يوسف الرواشدة (32)، وحمزة الدردور (34، 47، 75، 79).
15-1-2019: تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف مع المنتخب الفلسطيني، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات.
7-12-2021: فاز المنتخب الوطني بخمسة أهداف لهدف على نظيره الفلسطيني، لحساب بطولة كأس العرب التي جرت في قطر، وسجل الأهداف كل من بهاء عبد الرحمن (9)، حمزة الدردور (24)، محمود مرضي (82)، ويزن النعيمات (86 و90+1).
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