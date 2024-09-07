محاولات لإخراج صيصا من صدمة التبديل والتصريح.. الخالدي إلى أفغانستان بطلب من فيفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الخالدي إلى أفغانتسان بطلب من "فيفا"
يغادر الدكتور حسن الخالدي المحاضر الدولي والآسيوي في اللياقة البدنية إلى العاصمة الأفغانية كابول، للمشاركة في دورة تحضير الحكام الأفغان فنيا وبدنيا، في مؤشر على ثقة المنظومة الدولية والآسيوية بقدرات الأردني الخالدي.
المحاضر الدولي والآسيوي الدكتور حسن الخالدي -(من المصدر)
وتقع على عاتق الخالدي، مسؤولية تجهيز الحكام بدنيا والمشاركة في تحضيرهم فنيا مع زملائه المحاضرين الدوليين الآخرين خلال الدورة التي تقام من 10 إلى 16 الشهر الحالي بمشاركة 30 حكما وحكمة.
ويعمل الخالدي مع الاتحادين الدولى والآسيوي وعلى رأس عمله لمدة تزيد على 13 سنة متواصلة ويتم الاستعانة به كونه أحد خبراء اللياقة البدنية في المنطقة العربية والآسيوية والدولية وسبق للخالدي أنه كان حكما دوليا وكان لاعبا في المنتخب الأولمبي ومنتخب الجامعات الأردنية وأحد أبرز لاعبي كفرسوم في العهد الذهبي
وتحقيقه معهم بطولة الدرع 1998، ويحمل العديد من الشهادات التدريبية والإدارية الدولية في مجال كرة القدم ويعمل حاليا أستاذا في الجامعة الهاشمية.
محاولات لإخراج "صيصا" من صدمة التبديل وتصريح المدرب
تفيد المعلومات أن منظومة المنتخب الوطني لكرة القدم، وعدد كبير من المشجعين، يحاولون جاهدين، إخراج لاعب المنتخب الوطني يوسف أبو جلبوش "صيصا"، من صدمة تبديله السريع في مباراة الأردن والكويت بتصفيات الدور الحاسم التي جرت الخميس الماضي في عمان، وانتهت بالتعادل 1-1.
وعمد مدرب المنتخب الوطني جمال سلامي، إلى الزج باللاعب صيصا عند الدقيقة 62 من المباراة، قبل أن يستبدله عند الدقيقة 93، ما تسبب بصدمة نفسية للاعب الذي تعرض أيضا لحملة انتقادات من الجمهور، بسبب غياب فاعليته في الدقائق التي لعب فيها.
وما عمق من أزمة صيصا، تبرير المدرب سلامي في المؤتمر الصحفي، والذي تحدث أنه اضطر لاستبدال صيصا رغم مشاركته لدقائق معدودة، بسبب ارتباك اللاعب، وهو ما تسبب أيضا في ضرب معنويات صيصا في المقتل.
ويحاول المنتخب ممثلا بلاعبيه، رفع معنويات صيصا، كما يسعى عدد كبير من اللاعبين من خارج المنتخب وعدد كبير من الجماهير، لرفع معنويات اللاعب واعتبار ما جرى شيئا يحصل في عالم كرة القدم، ولا بد من تجاوزه.
لاعبات الحسين إربد يشتكين غياب الرواتب والاهتمام
اشتكت لاعبات فريق الحسين إربد لكرة القدم، غياب انتظام رواتبهن الشهرية، إلى جانب غياب الاهتمام والمتابعة، الأمر الذي دفعهن لعدم الانتظام بالتدريبات، وبالتالي بات الفريق مرشحا للهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.
وأرسلت اللاعبات رسالة عبر الإيميل إلى اتحاد الكرة، شكوى غياب الانتظام بدفع الرواتب الشهرية، إلى جانب بعض التفاصيل الأخرى التي لم يعدن قادرات على تحملها.
وتشير اللاعبات إلى أنهن حصلن على راتب شهر حزيران (يونيو) بالأقساط، فيما لم يحصلن حتى الآن على راتب شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين، مطالبات النادي بضرورة صرف رواتبهن، خاصة وأن اتحاد الكرة يقوم بصرف رواتب الفرق النسوية.
اللاعبات كشفن أيضا عن عدم استجابة الإدارة لطلب المدير الفني عدي البطاينة، بالتعاقد مع محترفات أجنبيات، ما تسبب في تدهور نتائج الفريق بدوري المحترفات لكرة القدم.
بعد الاتحاد الإندونيسي.. الاتحاد الصيني يستعين بالحكم المخادمة
طلب الاتحاد الصيني لكرة القدم، الاستعانة بالحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة، لإدارة مباريات الدوري الصيني وكأس السوبر الصيني، ابتداء من الشهر الحالي وحتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتأتي خطوة الاتحاد الصيني لكرة القدم، بعد خطوة سابقة من الاتحاد الأندونيسي الذي استعان بالمخادمة في الفترة الأخيرة، من أجل إدارة مباريات الدوري الأندونيسي.
ويعتبر المخادمة حاليا من نخبة حكام القارة الآسيوية، ما يجعله مؤهلا للتواجد في البطولات الكبرى.
نجاح تحكيمي خارجي
شهد التحكيم الأردني نجاحا خارجيا في الأيام القليلة الماضية، من خلال اختيار الحكم الصاعد محمود صبيح، للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة الآسيوية ببطولة تحت سن 17.
وجاء اختيار صبيح، بعد تألقه في الأكاديمية الآسيوية للحكام، ما دفع الاتحاد الآسيوي لتكليفه بمهمة آسيوية مبكرة، تؤشر لولادة نجم تحكيمي جديد.
كواليس النجوم
. خبر اتحاد الكرة بشأن خسارة المنتخب الوطني للناشئين أمام العراق ببطولة غرب آسيا أول من أمس، كان مبهما ولم يوضح فيما إذا ودع المنتخب البطولة أو استمر في البطولة... أحد المتابعين تنبأ بشيء ما في البطولة لم يتم الكشف عنه، مطالبا الموقع الرسمي للاتحاد بضرورة كتابة خبر مكتمل الأركان لكي يفهم القارئ وضع المنتخب ومصيره.
. ملاحظة غريبة تحدث بها أحد المشجعين المتابعين جيدا للمنتخب الوطني، طالبا نقلها للجهاز الفني للمنتخب.. الملاحظة مفادها أن المدرب يجب أن يتحدث إلى علي علوان بضرورة الانتباه للاعبين الآخرين في المنتخب غير يزن نعيمات.. ملاحظة المشجع تفيد أن علوان دائما يبحث في المباريات عن زميله نعيمات وينسى بقية الزملاء، ما يؤثر على الفاعلية الهجومية للمنتخب، متمنيا أن تكون نظرة علوان لجميع الزملاء نعيمات وغيره.
. حصول اللاعب محمود مرضي على جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت، شكل مفاجأة للكثير من المتابعين الذي اعتبروا أن هناك لاعبين ربما يكونون أحق بالجائزة.
. توقعات بأن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بفرض غرامات على اتحاد الكرة، بداعي تجاوزات ومخالفات شهدتها مباراة الأردن والكويت.
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