محاولات لإخراج صيصا من صدمة التبديل والتصريح.. الخالدي إلى أفغانستان بطلب من فيفا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الخالدي إلى أفغانتسان بطلب من "فيفا"

يغادر الدكتور حسن الخالدي المحاضر الدولي والآسيوي في اللياقة البدنية إلى العاصمة الأفغانية كابول، للمشاركة في دورة تحضير الحكام الأفغان فنيا وبدنيا، في مؤشر على ثقة المنظومة الدولية والآسيوية بقدرات الأردني الخالدي.







المحاضر الدولي والآسيوي الدكتور حسن الخالدي -(من المصدر)



وتقع على عاتق الخالدي، مسؤولية تجهيز الحكام بدنيا والمشاركة في تحضيرهم فنيا مع زملائه المحاضرين الدوليين الآخرين خلال الدورة التي تقام من 10 إلى 16 الشهر الحالي بمشاركة 30 حكما وحكمة.

ويعمل الخالدي مع الاتحادين الدولى والآسيوي وعلى رأس عمله لمدة تزيد على 13 سنة متواصلة ويتم الاستعانة به كونه أحد خبراء اللياقة البدنية في المنطقة العربية والآسيوية والدولية وسبق للخالدي أنه كان حكما دوليا وكان لاعبا في المنتخب الأولمبي ومنتخب الجامعات الأردنية وأحد أبرز لاعبي كفرسوم في العهد الذهبي

وتحقيقه معهم بطولة الدرع 1998، ويحمل العديد من الشهادات التدريبية والإدارية الدولية في مجال كرة القدم ويعمل حاليا أستاذا في الجامعة الهاشمية.

محاولات لإخراج "صيصا" من صدمة التبديل وتصريح المدرب

تفيد المعلومات أن منظومة المنتخب الوطني لكرة القدم، وعدد كبير من المشجعين، يحاولون جاهدين، إخراج لاعب المنتخب الوطني يوسف أبو جلبوش "صيصا"، من صدمة تبديله السريع في مباراة الأردن والكويت بتصفيات الدور الحاسم التي جرت الخميس الماضي في عمان، وانتهت بالتعادل 1-1.

وعمد مدرب المنتخب الوطني جمال سلامي، إلى الزج باللاعب صيصا عند الدقيقة 62 من المباراة، قبل أن يستبدله عند الدقيقة 93، ما تسبب بصدمة نفسية للاعب الذي تعرض أيضا لحملة انتقادات من الجمهور، بسبب غياب فاعليته في الدقائق التي لعب فيها.

وما عمق من أزمة صيصا، تبرير المدرب سلامي في المؤتمر الصحفي، والذي تحدث أنه اضطر لاستبدال صيصا رغم مشاركته لدقائق معدودة، بسبب ارتباك اللاعب، وهو ما تسبب أيضا في ضرب معنويات صيصا في المقتل.

ويحاول المنتخب ممثلا بلاعبيه، رفع معنويات صيصا، كما يسعى عدد كبير من اللاعبين من خارج المنتخب وعدد كبير من الجماهير، لرفع معنويات اللاعب واعتبار ما جرى شيئا يحصل في عالم كرة القدم، ولا بد من تجاوزه.

لاعبات الحسين إربد يشتكين غياب الرواتب والاهتمام

اشتكت لاعبات فريق الحسين إربد لكرة القدم، غياب انتظام رواتبهن الشهرية، إلى جانب غياب الاهتمام والمتابعة، الأمر الذي دفعهن لعدم الانتظام بالتدريبات، وبالتالي بات الفريق مرشحا للهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

وأرسلت اللاعبات رسالة عبر الإيميل إلى اتحاد الكرة، شكوى غياب الانتظام بدفع الرواتب الشهرية، إلى جانب بعض التفاصيل الأخرى التي لم يعدن قادرات على تحملها.

وتشير اللاعبات إلى أنهن حصلن على راتب شهر حزيران (يونيو) بالأقساط، فيما لم يحصلن حتى الآن على راتب شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين، مطالبات النادي بضرورة صرف رواتبهن، خاصة وأن اتحاد الكرة يقوم بصرف رواتب الفرق النسوية.

اللاعبات كشفن أيضا عن عدم استجابة الإدارة لطلب المدير الفني عدي البطاينة، بالتعاقد مع محترفات أجنبيات، ما تسبب في تدهور نتائج الفريق بدوري المحترفات لكرة القدم.

بعد الاتحاد الإندونيسي.. الاتحاد الصيني يستعين بالحكم المخادمة

طلب الاتحاد الصيني لكرة القدم، الاستعانة بالحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة، لإدارة مباريات الدوري الصيني وكأس السوبر الصيني، ابتداء من الشهر الحالي وحتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وتأتي خطوة الاتحاد الصيني لكرة القدم، بعد خطوة سابقة من الاتحاد الأندونيسي الذي استعان بالمخادمة في الفترة الأخيرة، من أجل إدارة مباريات الدوري الأندونيسي.

ويعتبر المخادمة حاليا من نخبة حكام القارة الآسيوية، ما يجعله مؤهلا للتواجد في البطولات الكبرى.

نجاح تحكيمي خارجي

شهد التحكيم الأردني نجاحا خارجيا في الأيام القليلة الماضية، من خلال اختيار الحكم الصاعد محمود صبيح، للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة الآسيوية ببطولة تحت سن 17.

وجاء اختيار صبيح، بعد تألقه في الأكاديمية الآسيوية للحكام، ما دفع الاتحاد الآسيوي لتكليفه بمهمة آسيوية مبكرة، تؤشر لولادة نجم تحكيمي جديد.

كواليس النجوم

. خبر اتحاد الكرة بشأن خسارة المنتخب الوطني للناشئين أمام العراق ببطولة غرب آسيا أول من أمس، كان مبهما ولم يوضح فيما إذا ودع المنتخب البطولة أو استمر في البطولة... أحد المتابعين تنبأ بشيء ما في البطولة لم يتم الكشف عنه، مطالبا الموقع الرسمي للاتحاد بضرورة كتابة خبر مكتمل الأركان لكي يفهم القارئ وضع المنتخب ومصيره.

. ملاحظة غريبة تحدث بها أحد المشجعين المتابعين جيدا للمنتخب الوطني، طالبا نقلها للجهاز الفني للمنتخب.. الملاحظة مفادها أن المدرب يجب أن يتحدث إلى علي علوان بضرورة الانتباه للاعبين الآخرين في المنتخب غير يزن نعيمات.. ملاحظة المشجع تفيد أن علوان دائما يبحث في المباريات عن زميله نعيمات وينسى بقية الزملاء، ما يؤثر على الفاعلية الهجومية للمنتخب، متمنيا أن تكون نظرة علوان لجميع الزملاء نعيمات وغيره.

. حصول اللاعب محمود مرضي على جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت، شكل مفاجأة للكثير من المتابعين الذي اعتبروا أن هناك لاعبين ربما يكونون أحق بالجائزة.

. توقعات بأن يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بفرض غرامات على اتحاد الكرة، بداعي تجاوزات ومخالفات شهدتها مباراة الأردن والكويت.