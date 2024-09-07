Sunday, 08 September 2024 12:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد إصابة التعمري.. هل يعاني النشامى من عقدة النجم الأوحد؟

9/7/2024 3:18:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - تباينت آراء الشارع الرياضي حول معاناة المنتخب الوطني لكرة القدم من "عقدة" النجم الأوحد، بحسب المعطيات الفنية التي قدمتها مباراة "النشامى" أمام المنتخب الكويتي (1-1) مساء الخميس في انطلاق مشواره بالمجموعة الثانية من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وخيب المنتخب الوطني آمال جماهيره، بعدما سقط في فخ التعادل، حيث أحرز له نجمه موسى التعمري هدفا في د 14، قبل أن يخرج مصابا عند د 60، وسيغيب عن الملاعب من 4 إلى 6 أسابيع وفقا للتقديرات الطبية,
ويعتبر التعمري نجم مونبلييه الفرنسي، أحد المفاتيح المهمة لـ"النشامى" الذي حل وصيفا لبطل كأس آسيا 2023، وسجل بقميص المنتخب الوطني 22 هدفا دوليا، وصنع 11 هدفا آخرا خلال مشواره مع الفريق.
ويؤكد المدرب الوطني جمال محمود، معارضته للفكر السائد حول هذا الموضوع، وقال في تصريحات لـ"الغد": "صحيح أن فاعلية التعمري كانت مميزة أمام الكويت، لكن المنظومة الفنية لم تكن في أوجها، ولم يكن اللاعبون في يومهم".
وأضاف: "يوجد في المنتخب الوطني أكثر من نجم، لم يتمتعوا بالفاعلية والتركيز الذهني المعهود عنهم، كما أنني لا ألوم المدير الفني جمال سلامي صاحب السيرة التدريبية المشرفة، لأنه ما يزال بحاجة للوقت لانسجام أفكاره مع اللاعبين، فهو استلم مهمته للتو، وشاهد أغلب اللاعبين عبر تسجيلات الفيديو".
وأردف: "التعامل الفني على الأرض يختلف تماما، وما تزال الفرصة أمام سلامي لترتيب أوراقه وتقديم حلوله التكتيكية، التي يستطيع من خلالها استثمار طاقات النجوم في قالب جماعي بهدف الانتصارات وتعويض التعمري، الذي يغيب عن مواجهة المنتخب الوطني المهمة أمام فلسطين، وقد تطول إلى مواجهة كوريا الجنوبية في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل".
ويعتقد محمود أن سلامي يملك أوراقا مهمة مؤثرة، يمكنها تعويض غياب التعمري، بوجود عارف الحاج، الذي استغرب من عدم تواجده في كشف المباراة، إلى جانب مهند أبو طه، ولاعبين آخرين ليسوا موجودين في القائمة حاليا أمثال ياسين البخيت، أحمد العرسان وعمر هاني.
من جهة ثانية، خالف المدرب الوطني إسلام جلال رأي محمود، حيث يعتقد أن لاعبي المنتخب الوطني تأثروا نفسيا وفنيا بخروج التعمري مصابا أمام الكويت، شارحا: "كنا في السابق نعتمد بشكل مفرط على سرعة مهاجمين أمثال عارف حسين، أنس الزبون، ياسين البخيت وعدي الصيفي، وغيرهم من النجوم المؤثرين في حقب مختلفة".
وتابع: "قدم المنتخب الوطني أساليب لعبه حسب قناعات المدير الفني، فمثلا في عهد الراحل محمود الجوهري، ومن بعده العراقي عدنان حمد، اعتمد الفريق على الإغلاق من الخلف، والاعتماد على التحولات الهجومية، واستمر المغربي عموتة بالاعتماد على نجوم مؤثرين في الثلث الهجومي، لكن مع سلامي ما يزال المنتخب الوطني يفتقد هويته الفنية والتكتيكية".
وزاد: "لنعترف أنه بوجود التعمري لم يكن جميع نجوم المنتخب الوطني موفقين، وهناك من عانى من عدم الجاهزية ولا سيما، يزن النعيمات وعلي علوان، مع غياب الفاعلية في منطقة العمليات عبر نزار الرشدان ونور الروابدة، ولكن في ظل انحصار فاعلية المنتخب الوطني الجماعية، والتأثر الفني والنفسي، كان الأجدر طرح حلول تكتيكية مثل لاعب خلف الخطوط".
وفي رأي جلال، فإن استخدام ورقة الظهير المهاجم وزيادة فاعلية منطقة العمليات بحلول بديلة عبر أبو طه والحاج، كان سيزيد من رتم اللعب، موضحا أن تبديل يوسف أبو جلبوش "صيصا" بعد دخوله أرض الملعب بقليل، يؤكد أن المدير الفني ما يزال غير منسجم مع المجموعة، وليس على دراية كافية بإمكانات اللاعبين، وكان من المفترض استدعاء ورقة فراس شلباية الظهير الأفضل في الدوري والأكثر مساهمة بصناعة الأهداف، والاستفادة من خبرة سالم العجالين بدلا من إحسان حداد المصاب.
وختم جلال: "سلامي مطالب بمراجعة حساباته الفنية، وتقديم "النشامى" بشكل أكثر إقناعا، مع تقديم الحلول الجماعية واستئصال فكرة النجم الأوحد التي تتسرب إلى عقول ونفسية اللاعبين، خصوصا أن مهمته ليست سهلة امام المنتخب الفلسطيني المنتشي بتعادل مهم أمام كوريا الجنوبية، ويملك أوراقا فنية مؤثرة ويتصف بالجماعية ويلعب بروح وإصرار كبيرين".

MENAFN07092024000072011014ID1108647895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث