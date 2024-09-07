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سيلينا غوميز تدخل نادي المليارديرات

9/7/2024 3:18:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تستطيع الممثلة والمغنية الأميركية الشهيرة سيلينا غوميز، الآن، إضافة لقب مليارديرة إلى قائمتها الطويلة من الإنجازات، وفقاً لشبكة ((سي إن إن)).

حققت الفنانة والمستثمرة ورائدة الأعمال البالغة من العمر 32 عاماً للتو إنجازاً مالياً يجعلها واحدة من أصغر المليارديرات العصاميات في الولايات المتحدة، وفقاً لـ((بلومبرغ))؛ إذ يقدر صافي ثروتها بـ1.3 مليار دولار.


تأتي بعض ثروة غوميز من الغناء والشراكات التجارية والتمثيل، لكن ((الجزء الأكبر)) من ثروتها مرتبط بـ((Rare Beauty))، شركة المكياج الخاصة بها، والتي تحقق نجاحاً بين المؤثرين والمراهقين.


تستند ثروة غوميز إلى ((القيمة التقديرية)) لحصتها في علامة التجميل، بالإضافة إلى اهتمامها بمنصة الصحة العقلية ((Wondermind)) ومختلف المكاسب الأخرى من موسيقاها وتمثيلها وممتلكاتها والأموال التي تجنيها من الشراكات التي تنشر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي. ولدى غوميز 424 مليون متابع عبر منصة ((إنستغرام)).


وغوميز هي ثالث أكثر شخصية يتابعها المستخدمون على ((إنستغرام))، خلف نجمَي كرة القدم كريستيانو رونالدو (638 مليوناً) وليونيل ميسي (504 ملايين)، مما يساعدها في إبرام صفقات ضخمة مع شركات كبيرة مثل ((بوما)) وغيرها.


في عام 2020، كشفت غوميز أنها مصابة باضطراب ثنائي القطب، وقالت لاحقاً في مقابلة إن أي صفقة تُبرم معها ((يجب أن تحتوي على عنصر خيري أو تساعد في مجال الصحة العقلية)).


بدأت النجمة صندوق ((Rare Impact Fund)) لجمع 100 مليون دولار لمساعدة الناس على الوصول إلى خدمات الصحة العقلية.-(وكالات)

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