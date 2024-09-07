سيلينا غوميز تدخل نادي المليارديرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تستطيع الممثلة والمغنية الأميركية الشهيرة سيلينا غوميز، الآن، إضافة لقب مليارديرة إلى قائمتها الطويلة من الإنجازات، وفقاً لشبكة ((سي إن إن)).
حققت الفنانة
والمستثمرة ورائدة الأعمال البالغة من العمر 32 عاماً للتو إنجازاً مالياً يجعلها واحدة من أصغر المليارديرات العصاميات في الولايات المتحدة، وفقاً لـ((بلومبرغ))؛ إذ يقدر صافي ثروتها بـ1.3 مليار دولار.
تأتي بعض ثروة غوميز من الغناء والشراكات التجارية والتمثيل، لكن ((الجزء الأكبر)) من ثروتها مرتبط بـ((Rare Beauty))، شركة المكياج الخاصة بها، والتي تحقق نجاحاً بين المؤثرين والمراهقين.
تستند ثروة غوميز إلى ((القيمة التقديرية)) لحصتها في علامة التجميل، بالإضافة إلى اهتمامها بمنصة الصحة العقلية ((Wondermind)) ومختلف المكاسب الأخرى من موسيقاها وتمثيلها وممتلكاتها والأموال التي تجنيها من الشراكات التي تنشر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي. ولدى غوميز 424 مليون متابع عبر منصة ((إنستغرام)).
وغوميز هي ثالث أكثر شخصية يتابعها المستخدمون على ((إنستغرام))، خلف نجمَي كرة القدم كريستيانو رونالدو (638 مليوناً) وليونيل ميسي (504 ملايين)، مما يساعدها في إبرام صفقات ضخمة مع شركات كبيرة مثل ((بوما)) وغيرها.
في عام 2020، كشفت غوميز أنها مصابة باضطراب ثنائي القطب، وقالت لاحقاً في مقابلة إن أي صفقة تُبرم معها ((يجب أن تحتوي على عنصر خيري أو تساعد في مجال الصحة العقلية)).
بدأت النجمة صندوق ((Rare Impact Fund)) لجمع 100 مليون دولار لمساعدة الناس على الوصول إلى خدمات الصحة العقلية.-(وكالات)
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