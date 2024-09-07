موظفو الجيل «زد» يأخذون إجازات مرضية أكثر من سابقيهم... ما السبب؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وبحسب منصة الموارد البشرية ((غوستو))، التي تستخدمها أكثر من 300 ألف شركة أميركية، فقد أخذ نحو 30 في المائة من الموظفين إجازة مرضية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بزيادة 42 في المائة عن عام 2019.



كما ازداد متوسط الوقت المستغرَق للإجازة المرضية بنسبة 15 في المائة منذ عام 2019، ليصل إلى متوسط 15.5 ساعة في السنة.



وأبلغت منصة أخرى للموارد البشرية ((Dayforce))، عن زيادة بنسبة 55 في المائة في الإجازات المرضية خلال الإطار الزمني نفسه، بناءً على نشاط مستخدميها.



وفقاً لبيانات ((غوستو))، كان العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً هم الأكثر احتمالاً للاستفادة من هذه المزايا.



وقالت ((غوستو)) العام الماضي: ((إن هذا الجيل الأصغر سناً هو الأكثر احتمالاً الآن لأخذ إجازة من العمل للراحة والتعافي من المرض، وهي علامة على التحول الجيلي في موقف الموظفين بشأن أخذ إجازة لحماية صحتهم)).



وكان جيك كانول، المدير الإقليمي لـ((معهد أفضل أصحاب العمل)) في نيويورك، قد ردّ على هذه البيانات في تصريح لـ((فوكس نيوز)).



وقال كانول إن ((معهد أفضل أصحاب العمل)) وجد في بحث جديد أنه بغض النظر عن العمر، ((يشجع أصحاب العمل أيام الإجازة المرضية للوقاية من المرض، والتعافي منه)).



وأشار الخبير إلى أن عديداً من الشركات ذات المستويات العالية من مشاركة الموظفين، أنشأت مبادرات لزيادة الوعي بالصحة العقلية والعاطفية.



ووفق كانول، فإن موظفي الجيل ((زد)) أقل احتمالية للعمل في أماكن عمل مستقلة وموجهة ذاتياً؛ لأنهم يقدرون الاتصال البشري والتعاون. وقال: ((هم يميلون إلى تجنب إصابة زملائهم بالبقاء في المنزل)).



وقال الدكتور مارك سيغل، كبير المحللين الطبيين في ((فوكس نيوز)) وأستاذ الطب السريري في جامعة نيويورك لانغون، للشبكة إنه ((سيكون من الجيد)) أن نعتقد بأن الاستخدام الإضافي لأيام الإجازة المرضية يرجع إلى أن الناس أصبحوا أكثر وعياً بانتشار العدوى منذ الوباء.



وأضاف: ((لكنني لا أعتقد بأن هذه هي الحال. إذا كان هناك أي شيء، فإن التعب بعد كوفيد أدى إلى احتياطات أقل، بما في ذلك كوفيد، الذي ينتشر الآن على نطاق واسع مرة أخرى)).



افترض الطبيب أن ارتفاع أيام الإجازات المرضية يرتبط بشكل أكبر بالإرهاق في العمل، وندرة المكافآت، والافتقار إلى الالتزام الوظيفي، خصوصاً بين الشباب.

((من المرجح أن يستغل الناس النظام أو يتطلبون أياماً للصحة العقلية؛ بسبب القلق والاكتئاب المتزايدَين في مجتمعنا))، كما افترض سيغل. وشرح أن ((بعض الناس يشعرون فقط برغبتهم في توفير مزيد من التوازن في حياتهم بين العمل واللعب)).



إلى ذلك، أوضح الدكتور كايل إليوت المدرب المهني المقيم في كاليفورنيا، أن موظفي الجيل ((زد)) يعطون الأولوية للتوازن بين العمل والحياة.



قال إليوت لـ((فوكس نيوز ديجيتال)): ((من الأسهل أخذ يوم إجازة مرضية عندما تجد معنى وهدفاً يتجاوزان عملك وحياتك المهنية)).



أدرك موظفو الجيل ((زد)) أيضاً أن أيام المرض ليست مخصصة فقط للمرض الجسدي، وفقاً للخبير.



قال إليوت: ((يمكن استخدامها أيضاً عندما تتعامل مع الإجهاد أو الإرهاق، ولا يتعين عليك تزويد صاحب العمل الخاص بك بسبب مفصل لاستخدامك يوم الإجازة المرضية)).



كشفت بيانات جديدة وحصرية من استطلاع ((Top Employers Gen Z)) عن أن 81 في المائة من العمال الشباب يعتقدون بأن أصحاب العمل لديهم مسؤولية دعم الصحة البدنية لموظفيهم.



وفي الوقت نفسه، يتفق 83 في المائة على أن أصحاب العمل مسؤولون عن دعم الصحة النفسية لموظفيهم.



أيضاً، 62 في المائة من الجيل ((زد)) على استعداد لقبول راتب أقل مقابل توازن أفضل بين العمل والحياة، وفقاً للاستطلاع.-(وكالات)