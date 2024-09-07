موظفو الجيل «زد» يأخذون إجازات مرضية أكثر من سابقيهم... ما السبب؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يستخدم موظفو الجيل ((زد)) أيام الإجازات المرضية المدفوعة الأجر أكثر من أي وقت مضى، وفقاً لتقرير لشبكة ((فوكس نيوز)).
وبحسب منصة الموارد البشرية ((غوستو))، التي تستخدمها أكثر من 300 ألف شركة أميركية، فقد أخذ نحو 30 في المائة من الموظفين إجازة مرضية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بزيادة 42 في المائة عن عام 2019.
كما ازداد متوسط الوقت المستغرَق للإجازة المرضية بنسبة 15 في المائة منذ عام 2019، ليصل إلى متوسط 15.5 ساعة في السنة.
وأبلغت منصة أخرى للموارد البشرية ((Dayforce))، عن زيادة بنسبة 55 في المائة في الإجازات المرضية خلال الإطار الزمني نفسه، بناءً على نشاط مستخدميها.
وفقاً لبيانات ((غوستو))، كان العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً هم الأكثر احتمالاً للاستفادة من هذه المزايا.
وقالت ((غوستو)) العام الماضي: ((إن هذا الجيل الأصغر سناً هو الأكثر احتمالاً الآن لأخذ إجازة من العمل للراحة والتعافي من المرض، وهي علامة على التحول الجيلي في موقف الموظفين بشأن أخذ إجازة لحماية صحتهم)).
وكان جيك كانول، المدير الإقليمي لـ((معهد أفضل أصحاب العمل)) في نيويورك، قد ردّ على هذه البيانات في تصريح لـ((فوكس نيوز)).
وقال كانول إن ((معهد أفضل أصحاب العمل)) وجد في بحث جديد أنه بغض النظر عن العمر، ((يشجع أصحاب العمل أيام الإجازة المرضية للوقاية من المرض، والتعافي منه)).
وأشار الخبير إلى أن عديداً من الشركات ذات المستويات العالية من مشاركة الموظفين، أنشأت مبادرات لزيادة الوعي بالصحة العقلية والعاطفية.
ووفق كانول، فإن موظفي الجيل ((زد)) أقل احتمالية للعمل في أماكن عمل مستقلة وموجهة ذاتياً؛ لأنهم يقدرون الاتصال البشري والتعاون. وقال: ((هم يميلون إلى تجنب إصابة زملائهم بالبقاء في المنزل)).
وقال الدكتور مارك سيغل، كبير المحللين الطبيين في ((فوكس نيوز)) وأستاذ الطب السريري في جامعة نيويورك لانغون، للشبكة إنه ((سيكون من الجيد)) أن نعتقد بأن الاستخدام الإضافي لأيام الإجازة المرضية يرجع إلى أن الناس أصبحوا أكثر وعياً بانتشار العدوى منذ الوباء.
وأضاف: ((لكنني لا أعتقد بأن هذه هي الحال. إذا كان هناك أي شيء، فإن التعب بعد كوفيد أدى إلى احتياطات أقل، بما في ذلك كوفيد، الذي ينتشر الآن على نطاق واسع مرة أخرى)).
افترض الطبيب أن ارتفاع أيام الإجازات المرضية يرتبط بشكل أكبر بالإرهاق في العمل، وندرة المكافآت، والافتقار إلى الالتزام الوظيفي، خصوصاً بين الشباب.
((من المرجح أن يستغل الناس النظام أو يتطلبون أياماً للصحة العقلية؛ بسبب القلق والاكتئاب المتزايدَين في مجتمعنا))، كما افترض سيغل. وشرح أن ((بعض الناس يشعرون فقط برغبتهم في توفير مزيد من التوازن في حياتهم بين العمل واللعب)).
إلى ذلك، أوضح الدكتور كايل إليوت المدرب المهني المقيم في كاليفورنيا، أن موظفي الجيل ((زد)) يعطون الأولوية للتوازن بين العمل والحياة.
قال إليوت لـ((فوكس نيوز ديجيتال)): ((من الأسهل أخذ يوم إجازة مرضية عندما تجد معنى وهدفاً يتجاوزان عملك وحياتك المهنية)).
أدرك موظفو الجيل ((زد)) أيضاً أن أيام المرض ليست مخصصة فقط للمرض الجسدي، وفقاً للخبير.
قال إليوت: ((يمكن استخدامها أيضاً عندما تتعامل مع الإجهاد أو الإرهاق، ولا يتعين عليك تزويد صاحب العمل الخاص بك بسبب مفصل لاستخدامك يوم الإجازة المرضية)).
كشفت بيانات جديدة وحصرية من استطلاع ((Top Employers Gen Z)) عن أن 81 في المائة من العمال الشباب يعتقدون بأن أصحاب العمل لديهم مسؤولية دعم الصحة البدنية لموظفيهم.
وفي الوقت نفسه، يتفق 83 في المائة على أن أصحاب العمل مسؤولون عن دعم الصحة النفسية لموظفيهم.
أيضاً، 62 في المائة من الجيل ((زد)) على استعداد لقبول راتب أقل مقابل توازن أفضل بين العمل والحياة، وفقاً للاستطلاع.-(وكالات)
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