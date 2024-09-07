منصة ثقافة: نقطة تحول في المشهد الأدبي الأردني

MENAFN - Alghad Newspaper) دعاء الزيود

في خطوة ثقافية بارزة، تم تدشين منصة ثقافة التابعة لوزارة الثقافة الأردنية، لتُشكل بادرة جديدة ومضيئة في عالم الأدب والفكر. تُعتبر هذه المنصة منارة تضيء الساحة الثقافية، حيث تجمع تحت سقفها نخبة من الأدباء والمفكرين الذين يحملون في قلوبهم وأقلامهم شعلة الإبداع وثراء التراث. بتدشين هذه المنصة، نُقدم للعالم منصةً تُعزز من التبادل الثقافي والفكري وتُسهم في بناء مستقبل أدبي متجدد.



تُعد منصة ثقافة تتويجًا لجهود حثيثة في تعزيز الحركة الأدبية والفكرية، وتجسيدًا لرؤية وزارة الثقافة في دعم الإبداع وتنمية المشهد الثقافي الوطني. من خلال هذه المنصة، تتجلى حرص الوزارة على تقديم الدعم والتقدير للمبدعين، وتوفير منصة متميزة تتيح لهم التعبير عن رؤاهم وأعمالهم. كما أنها تفتح أبوابًا جديدة لتبادل الأفكار، وتشجيع الحوار البناء بين مختلف الأجيال الأدبية. إننا نعيش اليوم لحظة تاريخية تُعيد تعريف دور الثقافة والأدب في تشكيل الوعي الجماعي وتطويره، مما يعزز من مكانة الأردن كمنارة ثقافية تضيء دروب المستقبل.



تأتي منصة ثقافة تجسيدًا لرؤية وزارة الثقافة في دعم وتطوير المشهد الأدبي والفني في الأردن. فهي لا تقتصر على كونها منصة ترويجية للأدب، بل تسعى إلى أن تكون منبرًا حيا لتبادل الأفكار وتجديد الرؤى الثقافية. في ظل هذه المنصة، نجد أنفسنا أمام فرصة استثنائية للتعرف على أعمال أدبية وفكرية جديدة، ومواكبة التطورات الأدبية التي تساهم في إثراء الثقافة الوطنية.



من خلال تدشين منصة ثقافة، نحتفي بجهود وزارة الثقافة ووزيرتها، التي تسعى دومًا لدعم الإبداع والمبدعين. بفضل رؤية معالي هيفاء النجار ورعايتها المستمرة، تحققت هذه المنصة التي تجسد حلم جمع الأدباء والمفكرين تحت سقف واحد. جهودها المتميزة تعكس التزام الوزارة الراسخ في تعزيز الثقافة الأردنية ورفع شأنها محليًا ودوليًا، مما يساهم في بناء مستقبل ثقافي مشرق ومزدهر.



إن المنصة اليوم تمثل نواة لتلاقح الأفكار وتبادل الخبرات بين الأدباء، مما يخلق بيئة خصبة للإبداع. هنا، نرى كيف يتلاقى الأجيال المختلفة وتلتقي التجارب المتنوعة لتثري الساحة الأدبية بوجهات نظر جديدة وإبداعات فريدة. ستجدون في هذه المنصة ما يستحق التأمل والتقدير، من أعمال أدبية تُعبر عن عمق التجربة الإنسانية وتعكس نبض المجتمع الأردني بكل تنوعاته.



نحن على أبواب عصر جديد من الإبداع والتجديد الثقافي، حيث يلتقي الحلم بالواقع وتصبح الرؤى الأدبية حية وواقعية. منصة ثقافة، بكوادرها وكتّابها، تقدم لنا فرصة لتجديد علاقتنا مع الأدب والفكر، لتصبح مصدر إلهام وتوجيه للمبدعين والمحبين للثقافة على حد سواء.



لنحتفل جميعًا بهذا التدشين الذي يمثل بداية مشوار واعد، وننظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير، مؤكدين على أهمية دعم الأدب والفكر في بناء وطننا الغالي.