منصة ثقافة: نقطة تحول في المشهد الأدبي الأردني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعاء الزيود
في خطوة ثقافية بارزة، تم تدشين منصة ثقافة التابعة لوزارة الثقافة الأردنية، لتُشكل بادرة جديدة ومضيئة في عالم الأدب والفكر. تُعتبر هذه المنصة منارة تضيء الساحة الثقافية، حيث تجمع تحت سقفها نخبة من الأدباء والمفكرين الذين يحملون في قلوبهم وأقلامهم شعلة الإبداع وثراء التراث. بتدشين هذه المنصة، نُقدم للعالم منصةً تُعزز من التبادل الثقافي والفكري وتُسهم في بناء مستقبل أدبي متجدد.
تُعد منصة ثقافة تتويجًا لجهود حثيثة في تعزيز الحركة الأدبية والفكرية، وتجسيدًا لرؤية وزارة الثقافة في دعم الإبداع وتنمية المشهد الثقافي الوطني. من خلال هذه المنصة، تتجلى حرص الوزارة على تقديم الدعم والتقدير للمبدعين، وتوفير منصة متميزة تتيح لهم التعبير عن رؤاهم وأعمالهم. كما أنها تفتح أبوابًا جديدة لتبادل الأفكار، وتشجيع الحوار البناء بين مختلف الأجيال الأدبية. إننا نعيش اليوم لحظة تاريخية تُعيد تعريف دور الثقافة والأدب في تشكيل الوعي الجماعي وتطويره، مما يعزز من مكانة الأردن كمنارة ثقافية تضيء دروب المستقبل.
تأتي منصة ثقافة تجسيدًا لرؤية وزارة الثقافة في دعم وتطوير المشهد الأدبي والفني في الأردن. فهي لا تقتصر على كونها منصة ترويجية للأدب، بل تسعى إلى أن تكون منبرًا حيا لتبادل الأفكار وتجديد الرؤى الثقافية. في ظل هذه المنصة، نجد أنفسنا أمام فرصة استثنائية للتعرف على أعمال أدبية وفكرية جديدة، ومواكبة التطورات الأدبية التي تساهم في إثراء الثقافة الوطنية.
من خلال تدشين منصة ثقافة، نحتفي بجهود وزارة الثقافة ووزيرتها، التي تسعى دومًا لدعم الإبداع والمبدعين. بفضل رؤية معالي هيفاء النجار ورعايتها المستمرة، تحققت هذه المنصة التي تجسد حلم جمع الأدباء والمفكرين تحت سقف واحد. جهودها المتميزة تعكس التزام الوزارة الراسخ في تعزيز الثقافة الأردنية ورفع شأنها محليًا ودوليًا، مما يساهم في بناء مستقبل ثقافي مشرق ومزدهر.
إن المنصة اليوم تمثل نواة لتلاقح الأفكار وتبادل الخبرات بين الأدباء، مما يخلق بيئة خصبة للإبداع. هنا، نرى كيف يتلاقى الأجيال المختلفة وتلتقي التجارب المتنوعة لتثري الساحة الأدبية بوجهات نظر جديدة وإبداعات فريدة. ستجدون في هذه المنصة ما يستحق التأمل والتقدير، من أعمال أدبية تُعبر عن عمق التجربة الإنسانية وتعكس نبض المجتمع الأردني بكل تنوعاته.
نحن على أبواب عصر جديد من الإبداع والتجديد الثقافي، حيث يلتقي الحلم بالواقع وتصبح الرؤى الأدبية حية وواقعية. منصة ثقافة، بكوادرها وكتّابها، تقدم لنا فرصة لتجديد علاقتنا مع الأدب والفكر، لتصبح مصدر إلهام وتوجيه للمبدعين والمحبين للثقافة على حد سواء.
لنحتفل جميعًا بهذا التدشين الذي يمثل بداية مشوار واعد، وننظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير، مؤكدين على أهمية دعم الأدب والفكر في بناء وطننا الغالي.
MENAFN07092024000072011014ID1108647888
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.