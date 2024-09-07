لكل عمر ساعات نوم مناسبة .. كم هي حصتك؟

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفقاً لما ذكره خبير النوم، رضا ويجل، لصحيفة ((نيويورك بوست)) الأميركية، يؤثر البلوغ والشيخوخة بشكل كبير على النوم فبينما ينام المراهقون كثيراً وفي وقت متأخر، ينام كبار السن في وقت مبكر من المساء.

كل هذا يشير إلى أن متطلبات النوم متغيرة باستمرار. وقال إن هناك عدد ساعات من النوم التي يحتاج إليها الإنسان في كل مرحلة عمرية



الرضع



في عامهم الأول من العمر، يتضاعف وزن الأطفال ثلاث مرات، والراحة الوفيرة تدعم هذه الزيادة، حيث يفرز الجسم هرمون النمو أثناء النوم. ومن الولادة إلى ثلاثة أشهر، ينام الأطفال من 14 إلى 17 ساعة في اليوم.



ومن أربعة إلى اثني عشر شهراً، يبدأ الأطفال النوم بشكل أقل مع تكيفهم مع إيقاع الساعة البيولوجية.



الأطفال الصغار



تستمر احتياجات النوم في الانخفاض مع اجتياز الأطفال عتبة مرحلة الطفولة وتباطؤ معدلات النمو، ويحتاج الأطفال إلى 11-14 ساعة من النوم، من عمر سنة إلى سنتين، و10-13 ساعة من ثلاث إلى خمس سنوات.



ووفقاً لمؤسسة النوم الوطنية، بحلول 18 شهراً، يحصل معظم الأطفال الصغار على قيلولة واحدة في اليوم، تستمر من ساعة إلى ثلاث ساعات. وابتداءً من سن الثالثة، تختلف القيلولة من طفل إلى آخر، حيث يتخلص البعض منها تماماً.



وقال جوشوا تال، عالم النفس المتخصص في النوم والصحة بنيويورك، لمجلة ((تايم)) الأميركية: ((لدينا بعض الأطفال الذين يتخلّون عن القيلولة، في وقت أبكر بكثير من الأطفال الآخرين؛ لأنها تؤثر عليهم في الليل)).



المراهقون



يحتاج المراهقون إلى ثماني إلى عشر ساعات من النوم كل ليلة، فمن سن السادسة إلى الثانية عشرة، يتوقفون عن القيلولة عادةً، وتنخفض احتياجات النوم إلى تسع إلى اثنتي عشرة ساعة في الليلة.



ومع ذلك يجلب البلوغ احتياجات متغيرة وبداية للتحديات، ومن المستحسن أن يحصل المراهقون على ثماني إلى عشر ساعات من النوم، كل ليلة.



ويكافح كثيرون للحصول على قسط من النوم بسبب تأخر النوم، وارتفاع معدلات اليقظة في المساء، وكل هذا يجعلهم أكثر استعداداً للنوم والاستيقاظ في وقت لاحق. وتشير الأبحاث إلى أن المراهقين الذين ينامون بشكل روتيني لمدة 30 إلى 60 دقيقة يومياً، لديهم انتباه أفضل، ومن ثم قد يكمن حل الحرمان من النوم في وقت القيلولة.



البالغون



عندما نصل إلى مرحلة البلوغ، يكون النوم بمثابة صيانة للجسم أكثر منه دعماً للنمو، حيث أوضح تال أن الجسم يحتاج إلى الرعاية و((الصيانة)). وينعكس هذا الثبات في النمو في انخفاض احتياجات النوم، حيث تكون سبع إلى ثماني ساعات هي المدة المثالية، وإذا كنت بحاجة إلى مزيد منه، فيُحذّر تال من أنك قد تعاني اضطراباً في النوم مثل انقطاع النفَس أثناء النوم أو فرْط النوم، ويجب عليك طلب المساعدة الطبية.



وكما هي الحال مع كل الأشياء، فإن التوقيت هو كل شيء، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن الذهاب إلى النوم بحلول الساعة 1 صباحاً يمكن أن يقلل خطر الإصابة بحالات عقلية وسلوكية مثل الاكتئاب والقلق، فبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين نومهم، يقترح الخبراء ممارسة الرياضة في المساء، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات.



كبار السن



بعد سن 65، يقلّ إنتاج الميلاتونين ((هرمون النوم))، مما يؤدي إلى نومٍ أقلَّ وأخفَّ، ويمكن أن يصبح التبول أكثر، مما يؤثر على النوم.

ويرتبط التقدم في السن أيضاً بإيقاع الساعة البيولوجية الذي يجعل الجسم يتوق إلى وقت نوم مبكر والاستيقاظ، لكن يجب أن تكون المدة من سبع إلى ثماني ساعات.- وكالات

