Sunday, 08 September 2024 12:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عاصمتا العواصم الكرك والقدس.. إصدار جديد لبكر المجالي

9/7/2024 3:18:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر عن دار الصايل للنشر والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة كتاب بعنوان "عاصمتا العواصم الكرك والقدس (القدس في الوجدان الهاشمي والأردني)"، للمؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي.
الكتاب جاء في أربعة أبواب يتحدث الأول، عن "صفحات من تاريخ القدس والكرك، جيوش الكرك إلى القدس وفلسطين ودمشق والقاهرة"، فيما يتناول الباب الثاني، "الهاشميون والقدس ثوابت الرؤية الهاشمية منذ بدء النهضة في خطاب الثورة والدولة مؤتمر فلسطين العربي في لندن في 7 آذار 1939، واستناده إلى مراسلات الشريف الحسين-مكماهون في الدفاع عن الحق العربي في القدس وفلسطين". أما الباب الثالث، فيتحدث عن "كركيات من أجل القدس كتبن بمواقفهن تاريخا من المجد والفخار بندر المجالي: أميرة السجن وسيدة سجانيها، أم بطل معارك باب الواد واللطرون دفاعا عن القدس".
فيما يشير الباب الرابع إلى "الشيخ إسماعيل المجالي (الشوقي، أول شهيد أردني من الكرك يعدم على أسوار القدس من تاريخ الشرفاء)"، كما يضم الكتاب "ملفا خاصا بالشهداء من الكرك من أجل فلسطين والقدس وكشفا بأسماء شهداء القوات المسلحة الأردنية من أبناء الكرك في الواجبات المختلفة خاصة في القدس".
يتحدث المؤلف عن "مصطبة الكرك داخل المسجد الأقصى"، مبينا أنه "في داخل المسجد الأقصى وفي الجهة الشرقية بجوار قبة الصخرة المشرفة إلى زاويته الشرقية الجنوبية توجد مصطبة الكرك التي أقيمت تكريما للسلطان قلاوون صاحب الفتح الثاني للقدس، حين جاء من الكرك فاتحا. والمصطبة هي زاوية صلاة خارجية مكشوفة، فيها محراب يتجه لقبلة الصلاة وترتفع بمدماكين من الجهات الشمالية والشرقية والغربية وبثلاثة مداميك من جهتها الجنوبية، وهي شبه مربعة الشكل بطول حوالي "25 مترا"، للضلع الواحد. وللقدس مصطبة في قلعة الكرك، حين تسأل عن مصطبة القدس في قلعة الكرك، يأتيك الجواب أن كل الكرك مصطبة تطل على القدس، ويشاهد ضوء القدس ليلا حين صفاء الجو، والكرك تطل على جبال القدس، وتعانق جبال الخليل الأقرب إليها.
المجالي كتب بعنوان "هكذا استحقت الكرك أن تكون مدينة للثقافة للعام 2009"، يقول: "فوح القدس ونفح الكرك"، يأتي اختيار الكرك كمدينة للثقافة الأردنية للعام 2009، ضمن مبادرة من وزارة الثقافة تم إقرارها العام 2006، لاختيار مدينة ثقافية في كل عام، وقد تم وضع الأسس والتعليمات لهذا الحدث، وكانت البداية مع مدينة إربد، ثم السلط ومن ثم الكرك، والحقيقة أن كل مدينة أردنية تستحق أن تكون مدينة للثقافة، لأن كل واحدة منها ثرية بمكوناتها وتراثها وقيمها، وفيها ما يمكن إلقاء الضوء عليه والحديث عنه والبحث فيه، خاصة وأن اعتبار المدينة (أي مدينة)، كمدينة ثقافة فيه دعوة لمراجعة تاريخ وثقافة المدينة، والوقوف على دور أهلها في خدمة ثقافتها وتاريخها، ومراجعة واقعها الثقافي.
ويرى المؤلف، أن أهمية اختيار الكرك كمدينة ثقافة للعام 2009، يكمن في أنه يتزامن مع اختيار القدس كعاصمة للثقافة العربية والإسلامية للعام ذاته، وعبر التاريخ، فإن هناك قواسم مشتركة بين القدس والكرك، خاصة أن التحرير الثاني للقدس انطلق من الكرك بقيادة الملك الناصر قلاوون والذي جاء بعد التحرير الأول لها على يد القائد صلاح الدين العام 1187، بعد معركة حطين، وأيضا فإن أهل الكرك مرتبطون بالقدس، وهم من أبرز المدافعين عنها، ويكفينا أن نستذكر بطولات المشير حابس المجالي في معركة باب الواد، وهو يدافع عن القدس ويحميها في حرب العام 1948، فالكرك أفردت جزءا كبيرا من أنشطتها من أجل القدس وعروبتها.
ثم يتحدث المجالي عن القدس عاصمة للثقافة العربية، مؤكدا أنها ستبقى هوية عربية وستفشل كل محاولات طمس معالمها الإسلامية، وستبوء كل محاولات التهويد بالفشل، وستبقى القدس عبر التاريخ إرثا عربيا وكنزا غاليا ورثه خير الخلف من خير سلف، وهنا يبدأ ملف الهاشميين والقدس الذي لا ينتهي، فقد بدأ الهاشميون في خدمة القدس وافتدائها بالغالي والنفيس، وسطر الجيش العربي الأردني بطولات فوق الأسوار وعند كل الأبراج والزوايا، مبينا أن اختيار القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية، جاء متأخرا وفي وقت تزداد فيه عمليات التهويد الإسرائيلية.
ويرى المؤلف أنه منذ احتلال القدس العام 1967، وهي في الوجدان الهاشمي، ولم تتوقف السياسة الأردنية تحديدا عن الدفاع عن القدس وهويتها وعروبتها ومقاومة كل أشكال التهويد ومصادرة عروبتها منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، واستمر الدفاع الأردني عنها من خلال هيئة الأمم المتحدة واستصدار قرارات خاصة بها تعزز من عروبتها.
ويشير المجالي إلى محاولات السلطات الإسرائيلية تغيير معالم المدينة المقدسة بكل الوسائل، ومن الأساليب التي تتبعها السلطات الإسرائيلية هي الاستملاك الجائر للأراضي بداعي الأمن واستخدامها لغايات المنفعة العامة، من الوسائل الأخرى هو شراء الأراضي والمنازل المقدسية بأساليب شتى، وإرهاق السكان بالضرائب لإجبارهم على الهجرة من المدينة، ومن الأساليب الأخرى، منع إعطاء تصاريح البناء أو حتى تجديد الأبنية القائمة وإصلاحها، وبالتالي فإن من يزور المدينة المقدسة يشعر بالفارق الكبير في نوعية الخدمات التي تقدم للأحياء اليهودية مقارنة بتلك الخدمات المتدنية والضئيلة للأحياء العربية، عدا عما تقوم به إسرائيل حاليا من خنق للمدينة بإحاطتها بالمستعمرات الكبيرة مثل، "مستعمرة معالي أدوميم، وجيلو، بزغات زئيف"، وغيرها.
وخلص المؤلف، إلى أن اهتمام الهاشميين بالقدس وإعمارها تاريخ طويل، ليواصل جلالة الملك عبدالله الثاني وما يزال إعمار القدس وخدمتها ورعايتها.

MENAFN07092024000072011014ID1108647884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث