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عرق النسا أو التهاب العصب الوركي.. أسبابه وطرق علاجه

9/7/2024 3:18:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عرق النسا هو ألم يبدأ في منطقة الظهر ويمتد إلى الساق، ويحدث عندما ينتقل الألم على طول مسار العصب الوركي.
ونشر موقع "سي ان ان العربية" عن موقع "healthdirect " الأسترالي، أن العصب الوركي يأتي من جذور الأعصاب في أسفل العمود الفقري، وينتقل عبر الورك، والأرداف، وأسفل الجزء الخلفي من الساق إلى الركبة. وتجدر الإشارة، إلى أن فروع العصب الوركي تصل إلى أسفل القدم.
يمكن أن يسبب أي شيء يضغط على العصب الوركي، أو على أحد جذوره العصبية، عرق النسا، وفي غالبية الحالات، تكون المشكلة في العمود الفقري رغم من الشعور بالألم في الساق.
ما الذي يسبب عرق النسا؟
تشمل أسباب عرق النسا كل ما يضغط على العصب الوركي أو جذوره العصبية. وفي غالبية الأحيان، لا ينجم عرق النسا عن أي شيء خطير، ولكن أسبابه قد تعود إلى:
- هبوط القرص أو القرص المنفتق.
- إصابة في العمود الفقري.
- النتوءات العظمية الناتجة عن هشاشة العظام. - تضييق القناة الشوكية.
- وجود ورم. - الخُراج.
كيفية علاج عرق النسا: عادة ما يختفي عرق النسا مع مرور الوقت. وعند الإصابة به للمرة الأولى يكون الألم مفاجئاً وشديداً، وقد يحتاج الشخص المصاب إلى الراحة لفترة قصيرة لا تزيد على يومين، ومن المهم العودة إلى النشاط في أقرب وقت ممكن، لمنع الظهر من أن يصبح متصلبًا وضعيفًا. وينصح بمزاولة العمل بشكل اعتيادي والنشاطات اليومية المعتادة مع أخذ فترات راحة منتظمة وتغيير وضعية الجلوس من وقت لآخر.
وقد تشمل العلاجات الأخرى ما يأتي:
- أدوية تخفيف الألم مثل، الباراسيتامول والأدوية المضادة للالتهابات
كمادات ساخنة أو باردة لتخفيف الألم.
- ممارسة التمارين الخفيفة وتمارين التمدد.
- العلاج الطبيعي.
- أدوية لآلام الأعصاب.
إذا استمرت الأعراض، فقد يحتاج المريض إلى حقنة في العمود الفقري أو عملية جراحية.

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