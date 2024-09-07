مفردات الطبيعة والتراث تزهو بلوحات التشكيلية إيمان عقل

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

عمان- تضفي التشكيلية الأردنية إيمان عقل الجمال والفرح على تفاصيل لوحاتها، لتجد نفسها أسيرة للألوان والأشكال التي تلاحق خطوطها بشغف ومهارة، إذ تسعى إلى تكريس اللون لخدمة الجمال والإنسان، وذلك من خلال حرصها على استخدام الألوان الزيتية والأكريليك المبهجين.

ولا تستهوي التشكيلية عقل الأعمال الفنية الصامتة، وتريد إلى كل من ينظر إلى أعمالها أن يسمع نبض الحياة، لأن للفنان دورا ورسالة مؤثرة في الحياة، وهي توصيل الأفكار على أمل التغيير والإصلاح، فيأتي التعبير بكل هذه الخطوط والألوان، وهذا ما يميز الصخب اللوني في أعمالها.

وتمتلك عقل مفردات وقدرة في عالم الرسم التشكيلي الذي وصفته بـ"الفضاء الشاسع"، كما تجيد رسم البورتريه بمهارة ودقة وإتقان، رغم أنه يعد أحد أنواع الرسم المعقد الذي يعتمد على تقديم الشخصية عبر ملامح الوجه بإتقان ومهارة عاليين، مشيرة إلى أنه كلما برع الرسام في توضيح الشخصية وفهمها المشاهد، كلما كان العمل ناحجاً.

وبدأت التشكيلية عقل الحاصلة على درجة البكالوريوس في الكيمياء من الجامعة الأردنية، ممارسة الرسم في سن مبكرة، حيث شاركت بمعارض عدة في المدرسة، وأثناء دراستها في الجامعة الأردنية انتسبت لنادي هواة الرسم فيها واستمر حبها للرسم كهاوية، إلى أن انتقلت إلى العمل كمدرسة للعلوم الحياتية (الكيمياء)، مسجلة تقديرها إلى زوجها الذي شجعها على الاستمرار في تطوير أدائها التشكيلي، مما ساعدها وفق ما ذكرت على الانتساب لـ"جاليري الدار آرت" في إربد، وتتلمذت على يدي الفنانة التشكيلية مرام حسن والفنان التشكيلي محمد الهزايمة، اللذان قاما بتحفيزها لتطوير هوايتها وبعد دورات عدة، اتخذت المدرسة الواقعية التعبيرية نهجا في رسم لوحاتها الزيتية والأكريليك، ثم اشتركت في معارض عالمية ومحلية هادفة لنشر رسالة الفن النبيلة.

وتقول التشكيلية عقل في سياق حديثها لـ"الغد": "إنه يجب على الفنان أن يكون طليقاً، يختار ما يناسبه، ومن الممكن أن يتميز بأسلوب معين أو ينتمي إلى مدرسة فنية محددة أو يتأثر بأحد الفنانين الكبار، ولكن عليه في الوقت نفسه أن يبقي على تميزه من خلال عدم تأطير نفسه في قالب محدد، لأن ذلك يحد من موهبته"، مشيرة إلى أنها "ترسم ما تشعر يه ويتناغم مع تطلعاتها".

وتضيف أنها تتبع وسيلة الخطط لأعمالها لأنها هي الأسلم، حيث تقوم بدراسة أعمالها بدقة قبل التطبيق وبناء اللوحة، وذلك ضمن المعايير الضرورية المتعارف عليها، ليرتكز العمل الفني على أسس وثوابت، معتبرة أن الرسم وسيلة للتعبير عن أفكارها وتحريرها من قيودها، لتخرجها من الوجدان لترقص مع اللون على مسرح القماش، وهي متعة لا يشعر بها إلا الفنان، بحسب قولها.











وتؤكد التشكيلية عقل، تأثرها بالطبيعة كمصدر إلهام ومحور أساسي ومهم في معظم أعمالها التي تتجلى في الأسلوب المتطور لتعبيراتها الفنية، من خلال حتمية الاعتزاز بالتراث الثقافي، وربطه بسلاسة مع الحاضر، وإثراء المستقبل المتنوع الواعد، مبينة أهمية المشاركة في المعارض الخارجية التي نسجت علاقات مهمة في الفن التشكيلي والتي وصفتها بـ"المحورية" للمضي قدما في هذا الفن.

ويذكر أن التشكيلية إيمان عقل شاركت في معارض عالمية عدة، في تركيا وتونس وجماعية محلية، وتحضر حالياً للمشاركة في المعرض الجماعي الدولي الذي سيقام في المركز الثقافي، وذلك في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.