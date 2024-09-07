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الجوافة.. موسم خير يعزز الدخل وفاكهة تغري المارة بمذاقها الفريد

9/7/2024 3:18:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة مادبا- على حافة أرصفة شوارع وسط مدينة مادبا، يعرض بائعو "الجوافة" البلدية، التي تم قطفها من أشجار مزروعة في منطقتي عيون الذيب وزرقاء ماعين، بعد انتظار موسم نموها ونضوجها. تحولت هذه الأرصفة إلى سوق مفتوح يستقطب المستهلكين لشراء هذه الفاكهة ذات الرائحة الطيبة والمذاق الحلو، والتي تلفت أنظار العابرين، رغم أن أسعارها ما تزال مرتفعة وليست في متناول الجميع.
في هذا الوقت من السنة، يعج وسط مدينة مادبا ببائعي فاكهة الجوافة، التي تشتهر بها المنطقة بفضل مناخها الحار وتوفر كميات كبيرة من المياه الجوفية. تنتج مادبا كميات وفيرة من الجوافة، حيث تشهد هذه الفاكهة إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين الذين يتهافتون على شرائها.
يقول البائع الأربعيني "أبو محمد" الذي يمتلك مزرعة في منطقة حمرة ماعين وسيارة نقل: "إنه يتوجه مبكرا مع أولاده لقطف ثمار الجوافة الناضجة، ثم يعرضها للبيع على أحد الأرصفة أو يتجول بها بين الأحياء، وأحياناً يبيعها لأحد محلات الخضار والفواكه في المدينة. هذه الطريقة تقلل من التكاليف مقارنة ببيعها في سوق الخضار المركزي". ويشير أبو محمد إلى أن الجوافة التي يبيعها مميزة، ويحرص الزبائن على سؤاله عنها، لذلك، كلما نفدت الكمية، يقوم هو وأولاده في الصباح الباكر بقطف المزيد من الثمار الناضجة.
ووفق أبو محمد، فإن أولاده يساعدونه في قطف ثمار الجوافة وبيعها، وعرضها على أحد الأرصفة أو بالتجوال عبر سيارته بين الأحياء. يتمكن عادة، من بيع كل ما لديه في غضون يومين أو ثلاثة أيام. ويضيف أن زراعة الجوافة مكلفة ماديا بسبب احتياجها للمبيدات الحشرية، وتكاليف السماد والمياه واستهلاك الكهرباء. لذلك، يعتبر سعرها مرتفعا نسبيا، لكنه يبقى في متناول معظم المواطنين.
من فوائد الجوافة، أنها تحتوي على عنصر البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل مستوى الكولسترول الضار، بينما تزيد من نسبة الكولسترول الجيد في الجسم، مما يساهم في الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب.
اعتادت الستينية "أم عدي" على القدوم إلى وسط مدينة مادبا في هذا الوقت، لشراء "سحاحير" فاكهة الجوافة البلدية ذات المذاق الطيب المعروضة على الأرصفة، وفق ما ذكرته لـ"الغد". وأشارت إلى أن هذا النوع من الفاكهة مليء بالفوائد الصحية لجسم الإنسان، خاصة أنها تحتوي على فيتامينات (أ، ب، ج). إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه الثمار في صنع الحلويات، المربيات، والعصير.
يقول محمد حسن، الذي كان يشتري كمية من الجوافة من إحدى البسطات في السوق: "إن الجوافة تنضج في ذروة امتلاء السوق بالفواكه الأخرى مثل، المانجو، العنب، البلح، البرقوق، والخوخ، إلى جانب أصناف عديدة أخرى. وهذا يجعلها تدخل في منافسة كبيرة مع تلك الفواكه. وبسبب غزارة إنتاجها وجودتها العالية، تباع بأسعار مناسبة، مما يجعلها مفضلة لدى المواطنين الذين يفضلون شراءها.
يشير إلى أنه يتناول الجوافة كما هي بعد غسلها، وأحياناً تقوم زوجته بعصرها إما بشكل منفصل أو بعد خلطها بفاكهة أخرى، وفي كل الأحوال يكون مذاقها لذيذاً ويرغب به أفراد أسرته. ويوضح أنه عند شراء الجوافة يحرص على اختيار ثمار تتنوع بين الناضجة تماماً والأقل نضجاً وحتى الخضراء، لأن لكل فرد من أفراد أسرته تفضيلات مختلفة في تناولها.
كما يقوم بشراء كميات من الجوافة ويضعها في أكياس محكمة الإغلاق لتخزينها مجمدة، ليتمكن من عصرها والاستمتاع بها في أوقات مختلفة على مدار العام.
وتنصح اختصاصية التغذية المهندسة أركان الشوابكة، بتناول الجوافة التي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، فهي غنية بمضادات الأكسدة، وتساعد مرضى السكري، حيث إنها تساهم في السيطرة على مستويات السكر في الدم.
إضافة إلى ذلك، يعد محتوى السكريات في الجوافة منخفضا.
وحول فوائد أوراق الجوافة للسرطان، فقد أكدت أن أوراقها تحتوي على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة التي تساهم في منع نمو الأورام السرطانية، ووقف انتشار الخلايا السرطانية والقضاء عليها، ومن مضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز فوائد الجوافة للسرطان من خلال فيتامين C، والليكوبين.
إلى ذلك، فاكهة الجوافة لها فوائد متعددة لصحة القلب، وتشتمل على تحسين ضغط الدم، تحتوي الجوافة على البوتاسيوم، وهو معدن يساهم في تحسين ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، وخفض مستويات الكولسترول، وتحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار LDL في الدم، ورفع مستويات الكولسترول النافع، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
إضافة إلى أنها تساعد على تخسيس الوزن لأنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالماء والألياف، فتحتوي الجوافة على كمية جيدة من الألياف، وهي تساعد في تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول، وتحتوي على كمية منخفضة من الدهون، ما يجعلها خيارا جيدا لإنقاص الوزن، وغنية بالفيتامينات والمعادن.
الجوافة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مما يساعد على تلبية احتياجات الجسم أثناء عملية إنقاص الوزن.
كما تحتوي الجوافة على مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الميكروبات، والتخلص من البكتيريا والفيروسات، مما يساهم في وقاية الجسم من الأمراض والالتهابات، ولها فوائد للمعدة كونها تحتوي على الألياف الغذائية، التي تساهم في تحسين عملية الهضم.

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