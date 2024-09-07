الجوافة.. موسم خير يعزز الدخل وفاكهة تغري المارة بمذاقها الفريد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
مادبا- على حافة أرصفة شوارع وسط مدينة مادبا، يعرض بائعو "الجوافة" البلدية، التي تم قطفها من أشجار مزروعة في منطقتي عيون الذيب وزرقاء ماعين، بعد انتظار موسم نموها ونضوجها. تحولت هذه الأرصفة إلى سوق مفتوح يستقطب المستهلكين لشراء هذه الفاكهة ذات الرائحة الطيبة والمذاق الحلو، والتي تلفت أنظار العابرين، رغم أن أسعارها ما تزال مرتفعة وليست في متناول الجميع.
في هذا الوقت من السنة، يعج وسط مدينة مادبا ببائعي فاكهة الجوافة، التي تشتهر بها المنطقة بفضل مناخها الحار وتوفر كميات كبيرة من المياه الجوفية. تنتج مادبا كميات وفيرة من الجوافة، حيث تشهد هذه الفاكهة إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين الذين يتهافتون على شرائها.
يقول البائع الأربعيني "أبو محمد" الذي يمتلك مزرعة في منطقة حمرة ماعين وسيارة نقل: "إنه يتوجه مبكرا مع أولاده لقطف ثمار الجوافة الناضجة، ثم يعرضها للبيع على أحد الأرصفة أو يتجول بها بين الأحياء، وأحياناً يبيعها لأحد محلات الخضار والفواكه في المدينة. هذه الطريقة تقلل من التكاليف مقارنة ببيعها في سوق الخضار المركزي". ويشير أبو محمد إلى أن الجوافة التي يبيعها مميزة، ويحرص الزبائن على سؤاله عنها، لذلك، كلما نفدت الكمية، يقوم هو وأولاده في الصباح الباكر بقطف المزيد من الثمار الناضجة.
ووفق أبو محمد، فإن أولاده يساعدونه في قطف ثمار الجوافة وبيعها، وعرضها على أحد الأرصفة أو بالتجوال عبر سيارته بين الأحياء. يتمكن عادة، من بيع كل ما لديه في غضون يومين أو ثلاثة أيام. ويضيف أن زراعة الجوافة مكلفة ماديا بسبب احتياجها للمبيدات الحشرية، وتكاليف السماد والمياه واستهلاك الكهرباء. لذلك، يعتبر سعرها مرتفعا نسبيا، لكنه يبقى في متناول معظم المواطنين.
من فوائد الجوافة، أنها تحتوي على عنصر البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل مستوى الكولسترول الضار، بينما تزيد من نسبة الكولسترول الجيد في الجسم، مما يساهم في الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب.
اعتادت الستينية "أم عدي" على القدوم إلى وسط مدينة مادبا في هذا الوقت، لشراء "سحاحير" فاكهة الجوافة البلدية ذات المذاق الطيب المعروضة على الأرصفة، وفق ما ذكرته لـ"الغد". وأشارت إلى أن هذا النوع من الفاكهة مليء بالفوائد الصحية لجسم الإنسان، خاصة أنها تحتوي على فيتامينات (أ، ب، ج). إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه الثمار في صنع الحلويات، المربيات، والعصير.
يقول محمد حسن، الذي كان يشتري كمية من الجوافة من إحدى البسطات في السوق: "إن الجوافة تنضج في ذروة امتلاء السوق بالفواكه الأخرى مثل، المانجو، العنب، البلح، البرقوق، والخوخ، إلى جانب أصناف عديدة أخرى. وهذا يجعلها تدخل في منافسة كبيرة مع تلك الفواكه. وبسبب غزارة إنتاجها وجودتها العالية، تباع بأسعار مناسبة، مما يجعلها مفضلة لدى المواطنين الذين يفضلون شراءها.
يشير إلى أنه يتناول الجوافة كما هي بعد غسلها، وأحياناً تقوم زوجته بعصرها إما بشكل منفصل أو بعد خلطها بفاكهة أخرى، وفي كل الأحوال يكون مذاقها لذيذاً ويرغب به أفراد أسرته. ويوضح أنه عند شراء الجوافة يحرص على اختيار ثمار تتنوع بين الناضجة تماماً والأقل نضجاً وحتى الخضراء، لأن لكل فرد من أفراد أسرته تفضيلات مختلفة في تناولها.
كما يقوم بشراء كميات من الجوافة ويضعها في أكياس محكمة الإغلاق لتخزينها مجمدة، ليتمكن من عصرها والاستمتاع بها في أوقات مختلفة على مدار العام.
وتنصح اختصاصية التغذية المهندسة أركان الشوابكة، بتناول الجوافة التي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، فهي غنية بمضادات الأكسدة، وتساعد مرضى السكري، حيث إنها تساهم في السيطرة على مستويات السكر في الدم.
إضافة إلى ذلك، يعد محتوى السكريات في الجوافة منخفضا.
وحول فوائد أوراق الجوافة للسرطان، فقد أكدت أن أوراقها تحتوي على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة التي تساهم في منع نمو الأورام السرطانية، ووقف انتشار الخلايا السرطانية والقضاء عليها، ومن مضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز فوائد الجوافة للسرطان من خلال فيتامين C، والليكوبين.
إلى ذلك، فاكهة الجوافة لها فوائد متعددة لصحة القلب، وتشتمل على تحسين ضغط الدم، تحتوي الجوافة على البوتاسيوم، وهو معدن يساهم في تحسين ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، وخفض مستويات الكولسترول، وتحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار LDL في الدم، ورفع مستويات الكولسترول النافع، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
إضافة إلى أنها تساعد على تخسيس الوزن لأنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالماء والألياف، فتحتوي الجوافة على كمية جيدة من الألياف، وهي تساعد في تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول، وتحتوي على كمية منخفضة من الدهون، ما يجعلها خيارا جيدا لإنقاص الوزن، وغنية بالفيتامينات والمعادن.
الجوافة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مما يساعد على تلبية احتياجات الجسم أثناء عملية إنقاص الوزن.
كما تحتوي الجوافة على مجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الميكروبات، والتخلص من البكتيريا والفيروسات، مما يساهم في وقاية الجسم من الأمراض والالتهابات، ولها فوائد للمعدة كونها تحتوي على الألياف الغذائية، التي تساهم في تحسين عملية الهضم.
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