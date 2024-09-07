Sunday, 08 September 2024 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الانتخابات تهيمن على النقاشات العائلية.. وتساؤلات أطفال وشباب تتصدر

9/7/2024 3:18:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- على بعد أيام قليلة من موعد الانتخابات النيابية للعام 2024، والتي تُلقي بأثرها السياسي والوطني والاجتماعي على مختلف فئات المجتمع؛ يعيش الأردنيون حالة من النقاشات والحوارات المكثفة حول الانتخابات وتفاصيلها، حيث أصبحت هذه الأحاديث جزءا لا يتجزأ من اللقاءات العائلية، وجلسات الأصدقاء، ولم يقتصر الاهتمام على الكبار فحسب، بل امتد ليشمل حتى الأطفال.
أصبحت المقرات الانتخابية مكانا للجميع، حيث يجتمع الناس لتبادل الأحاديث حول الانتخابات. النقاشات تدور حول "من سيفوز؟ من سيتفوق على الآخر؟ فلان معنا أم ضدنا؟"، وتطرح الكثير من الأسئلة التي تجد مئات الإجابات المختلفة. في المقابل، هناك من يتمنى أن تمر الانتخابات بسلام وبسرعة، لتجنب الفوضى المتزايدة في النقاشات والتفاعل، وأيضا للحد من انتشار الإشاعات التي تظهر بين الحين والآخر.
يقول غازي جبور إنه لم يعد يجد أي حديث مع الآخرين يخلو من ذكر الانتخابات ومجرياتها، فهي حاضرة في كل نقاش وفي أي وقت. ويشير إلى أن الكثيرين باتوا يعتبرون الجلسات العائلية فرصة لـ"الدعاية الانتخابية" لمترشح معين. ويرى جبور أن الانتخابات وأخبارها قد طغت على باقي الأحداث، حتى أصبحت تستحوذ على اهتمامنا بشكل كامل، وكأنها الشاغل الوحيد للجميع.
في السياق ذاته، تقول لين، طالبة جامعية، إنها منذ نحو شهر لم تجلس مع عائلتها وأقاربها إلا وكان الحديث يدور حول الانتخابات. وغالباً ما يتم استدراجها في النقاشات لكونها أصبحت قادرة على "الانتخاب"، حيث يحاول المحيطون بها التأثير على قرارها لدعم مترشح العائلة. وتضيف: "تبدأ السهرة وتنتهي وجميع محاورها تدور حول الانتخابات"، كما تقول.
ما يزيد من حجم النقاشات في الجلسات المختلفة، كما يوضح ناصر عبيد، هو وجود العديد من القوانين والتفاصيل التي تحتاج أحيانا إلى شرح وإيضاح. ويضيف ناصر أنه في كل جلسة يشارك فيها مع عائلته، أو أصدقائه، وحتى زملاء العمل، يكون الحديث عن الانتخابات حاضرا باستمرار، نظرا لكثرة الاستفسارات التي تتطلب توضيحا. كما يشير إلى أن نسبة كبيرة من الناس لا تزال ترى أن القوانين تشبه "دوامة" يصعب فهمها، على حد وصفهم.
"العتبة، الكتلة، الحزب، مرشح حزب، مرشح دائرة..."، هي بعض من المصطلحات الكثيرة التي تحتاج إلى توضيح، هذه النقاشات حول الانتخابات ضمن الأسرة جعلت هذه المصطلحات مثار اهتمام واستفسار حتى للأطفال في العائلة. تساؤلاتهم تدفع الأهل لتبادل الحديث معهم حول الانتخابات، مما يجعل الجلسات العائلية، حتى في إطارها الضيق، تدور حول الانتخابات وتفاصيلها كافة، وتستمر هذه الأحاديث إلى أن تنتهي العملية الانتخابية.
مريم صبيح أيضا تعبر عن رأيها فيما يتعلق بالانتخابات، وتقول إن وسائل التواصل الاجتماعي كان لها تأثير كبير في زيادة حجم النقاشات في الجلسات العائلية أو بين الأصدقاء حول الانتخابات وتبعاتها. إذ لاحظت أن نسبة كبيرة من تلك النقاشات تنشأ بناء على منشور سواء من مرشح معين أو من أحد داعميه. وما يدور حول هذه المنشورات من حوارات إلكترونية ينعكس بشكل كبير على المحيطين، حيث يبدأ داعمو مترشح آخر في الحديث عن التوقعات والتحليل، وغيرها من التكهنات التي تلقي بظلالها على أي جلسة، مهما كان حجمها.
الطالب غيث، في الصف التاسع، يوضح لوالدته أن المعلمين في المدرسة لا يتحدثون فيما بينهم سوى عن الانتخابات. ويشير إلى أن هذه النقاشات تنتقل أيضا إلى الطلاب، حيث يتبادلون الأحاديث ويطرحون العديد من الاستفسارات حول توجهات عائلاتهم الانتخابية. وما أن يعود الأبناء إلى منازلهم حتى يعيدوا تلك النقاشات للأهل، ويطرحوا العديد من الأسئلة، وكلها تتعلق بـ"الانتخابات والمترشحين".
الأختصاصية وخبيرة علم الاجتماع، الدكتورة فاديا إبراهيم، توضح في حديثها لـ"الغد" أن الانتخابات تمثل الطريق الحقيقي لتحقيق جانب من طموحات ومطالب الأفراد والعائلات والمجتمع ككل. وهي المقياس الأساسي الذي يظهر أن الشعب وأفراد المجتمع يمتلكون القدرة على إحداث التغيير وصنع مستقبل أفضل.
لذا، ترى إبراهيم أن العملية الانتخابية تشكل جزءًا أساسيا من سلوكيات أي مجتمع ديمقراطي، وله الحق في ممارستها وفقا لما تنص عليه دساتير وأنظمة وقوانين الدول. وتعتبر أنه من الطبيعي أن ينشغل المجتمع بهذه العملية، وأن تطغى على جزء كبير من اهتماماته وأولوياته. كما أن الانتخابات تصبح حديث الساعة، سواء عبر وسائل الإعلام أو في الأماكن العامة والمؤسسات، أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، والشوارع، وبين الأسر في إطار الأحاديث العائلية.
تصف إبراهيم ما يحدث بأنه ظاهرة صحية تعكس وعي المجتمعات وتحضرها، لأن السياسة أفضل وسيلة لتغيير وتحسين الواقع الاجتماعي. وتوضح أن النظامين السياسي والاجتماعي مترابطان، حيث يحدد العمل السياسي الخطوط العريضة للنظام الاجتماعي، بينما يستطيع النظام الاجتماعي أن يؤثر على شكل العمل السياسي من خلال ممارسة الحق الديمقراطي في الانتخاب.
ووفقًا لإبراهيم، فإن المواطن الواعي يدرك أهمية ممارسة العملية الديمقراطية، فهي تعزز دور الفرد في الحياة والمجتمع، وتعد مفتاحا لتطوره وتقدمه. كما تمنحه فرصة لتشكيل حياته ومستقبل أبنائه. وتعتبر وسيلة متعددة الأوجه للرقابة، حيث تراقب أداء المؤسسات التنفيذية وسير العمل في الدولة أو المجتمع، وتسعى لتصحيح أي تقصير أو تجاوز.
تعتقد إبراهيم أن مشاركة الأحزاب في الانتخابات تفتح آفاقا عديدة أمام الأفراد للعمل الجماعي لما فيه مصلحة المجتمع، وتوفر لهم الإمكانيات والآليات التي تمكنهم من تطوير واقعهم وتشكيله بالطريقة التي يرونها مناسبة.
"لكل هذه الأسباب، لا أرى أي مبالغة من المجتمع في التعاطي مع العملية الانتخابية"، كما تقول إبراهيم. ذلك نظرا لأهميتها في تقدم وتطور المجتمعات، ولا تتعارض مع أي حدث إقليمي أو عالمي. ما هو مطلوب الآن هو الوعي الحقيقي للمواطن والسلوكيات الإيجابية في التعامل مع هذه العملية السياسية. يجب أن تكون فترة الانتخابات فرصة لتعرّف الأبناء على وجود حياة ديمقراطية وعمل سياسي وأهمية ذلك بالنسبة للفرد والمجتمع.

MENAFN07092024000072011014ID1108647880

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث