الأشغال: إنهاء الأعمال بمشروع صيانة الطريق الصحراوي من القويرة إلى جسر الاتحاد

MENAFN - Alghad Newspaper) أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال مشروع صيانة وتأهيل الجزء الممتد من منطقة القويرة بإتجاه العقبة مرورا بمنطقة الراشدي واتحاد الشاحنات وصولا إلى منطقة الخالدي على الطريق الصحراوي وبطول يناهز 20 كلم.



وتمكنت وزارة الأشغال من إنهاء العمل في هذا المشروع قبل شهر من موعد تنفيذ الأعمال حيث بوشرت الأعمال في الموقع في الثلث الأول من شهر أيار الماضي وكان من المقرر أن تستمر وفق وثائق العطاء حتى الثلث الاول من شهر تشرين أول المقبل.



وتضمنت الأعمال في المشروع كشط المناطق المتضررة في سطح الطريق وتنفيذ طبقات من الخلطة الاسفلتية الجديدة بالإضافة إلى أعمال السلامه المرورية من الدهان الأرضي والتخطيط والعواكس الأرضيه والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالميا.



وجاء العمل على هذا الجزء من الطريق الصحراوي استكمالا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على هذا الطريق في السنوات السابقة والتي كان آخرها مشروع الصيانة الذي أطلق قبل أيام للجزء الممتد من منطقة المريغة الى رأس النقب، كما بوشر في تنفيذ اعمال صيانة للخلطات الاسفلتية لمنطقة مطار القويرة.



وتضع وزارة الأشغال الطريق الصحراوي على رأس سلم أولوياتها نظرا للأهمية الكبيرة لهذا الطريق الذي يربط محافظة العقبة وميناؤها بالعاصمة عمان وبمختلف محافظات المملكة.

























