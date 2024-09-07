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بدء أعمال مشروع صيانة طريقي السلط وماحص-وادي شعيب

9/7/2024 3:17:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، أعمال صيانة طريق السلط- وادي شعيب وطريق ماحص-وادي شعيب التي تنفذهما الوزارة بالتزامن بهدف إنهاء العطاء بأسرع وقت ممكن.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، ان عطاء صيانة طريق وادي شعيب يتضمن ابتداء من حديقة أبو حسان بطول 10 كم، كشط طبقة الخلطة الإسفلتية القائمة بسماكة 7 سم وتجهيز الطبقة الموجودة وتنفيذ الطبقة اللاصقة وحقن الشقوق والترقيعات اللازمة لضبط استوائية الطريق لاستقبال الخلطة الإسفلتية السطحية بسماكة 7 سم.

كما تتضمن الأعمال في العطاء وفق البيان، توسعة للمنعطفات الخطيرة وتنفيذ أعمال سلامة مرورية من تخطيط ودهان وعاكسات أرضية وشواخص مرورية وحواجز معدنية وإسمنتية ومطبات إسفلتية لتخفيف السرعات وأعمال هيدرولوجية لتصريف مياه الأمطار، إضافة لتنفيذ أعمال الحمايات الجانبية لحماية جسم الطريق من الانهيارات.

وأشار البيان، الى ان أعمال صيانة طريق ماحص وادي شعيب بطول 5 كم، تتضمن كشط طبقة الخلطة الإسفلتية القائمة بسماكة 4 - 5 سم وتجهيز الطبقة الموجودة وتنفيذ الطبقة اللاصقة وحقن الشقوق لاستقبال الخلطة الإسفلتية السطحية بسماكة 5 سم للطريق القائم وتوسعة بمعدل سعة (3 -4 متر على طول المسار لتصبح سعة الطريق بمعدل 9 م، وتنفيذ الفرشيات اللازمة لاماكن التوسعة وخلطة إسفلتية سطحية سماكة 5 سم لاماكن التوسعة وتنفيذ أعمال سلامة مرورية تشمل أعمال خطوط دهان وعاكسات أرضية وشواخص مرورية وحواجز معدنية وإسمنتية وأعمال هيدرولوجية لتصريف مياه الأمطار، إضافة لتنفيذ أعمال الحمايات الجانبية لحماية جسم الطريق من الانهيارات.

ودعت الوزارة المتجهين الى مناطق الأغوار سلوك طريق العارضة كطريق بديل، علما أن الأعمال في منطقة وادي شعيب ستنفذ دون إغلاق أمام حركة السير، حيث سيتم اعتماد نظام التحويلات الجزئية، وتجهيز التحويلات المرورية بجميع عناصر السلامة المرورية، وعنصرها الأساس وعي وتعاون سالكي الطريق من خلال التقيد بقواعد القيادة الآمنة والالتزام بإرشادات وتعليمات الفرق العاملة في الميدان سواء من كوادر الوزارة والمقاول أو الشركاء من مديرية الأمن العام.

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