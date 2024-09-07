بدء أعمال مشروع صيانة طريقي السلط وماحص-وادي شعيب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، أعمال صيانة طريق السلط- وادي شعيب وطريق ماحص-وادي شعيب التي تنفذهما الوزارة بالتزامن بهدف إنهاء العطاء بأسرع وقت ممكن.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، ان عطاء صيانة طريق وادي شعيب يتضمن ابتداء من حديقة أبو حسان بطول 10 كم، كشط طبقة الخلطة الإسفلتية القائمة بسماكة 7 سم وتجهيز الطبقة الموجودة وتنفيذ الطبقة اللاصقة وحقن الشقوق والترقيعات اللازمة لضبط استوائية الطريق لاستقبال الخلطة الإسفلتية السطحية بسماكة 7 سم.
كما تتضمن الأعمال في العطاء وفق البيان، توسعة للمنعطفات الخطيرة وتنفيذ أعمال سلامة مرورية من تخطيط ودهان وعاكسات أرضية وشواخص مرورية وحواجز معدنية وإسمنتية ومطبات إسفلتية لتخفيف السرعات وأعمال هيدرولوجية لتصريف مياه الأمطار، إضافة لتنفيذ أعمال الحمايات الجانبية لحماية جسم الطريق من الانهيارات.
وأشار البيان، الى ان أعمال صيانة طريق ماحص وادي شعيب بطول 5 كم، تتضمن كشط طبقة الخلطة الإسفلتية القائمة بسماكة 4 - 5 سم وتجهيز الطبقة الموجودة وتنفيذ الطبقة اللاصقة وحقن الشقوق لاستقبال الخلطة الإسفلتية السطحية بسماكة 5 سم للطريق القائم وتوسعة بمعدل سعة (3 -4 متر على طول المسار لتصبح سعة الطريق بمعدل 9 م، وتنفيذ الفرشيات اللازمة لاماكن التوسعة وخلطة إسفلتية سطحية سماكة 5 سم لاماكن التوسعة وتنفيذ أعمال سلامة مرورية تشمل أعمال خطوط دهان وعاكسات أرضية وشواخص مرورية وحواجز معدنية وإسمنتية وأعمال هيدرولوجية لتصريف مياه الأمطار، إضافة لتنفيذ أعمال الحمايات الجانبية لحماية جسم الطريق من الانهيارات.
ودعت الوزارة المتجهين الى مناطق الأغوار سلوك طريق العارضة كطريق بديل، علما أن الأعمال في منطقة وادي شعيب ستنفذ دون إغلاق أمام حركة السير، حيث سيتم اعتماد نظام التحويلات الجزئية، وتجهيز التحويلات المرورية بجميع عناصر السلامة المرورية، وعنصرها الأساس وعي وتعاون سالكي الطريق من خلال التقيد بقواعد القيادة الآمنة والالتزام بإرشادات وتعليمات الفرق العاملة في الميدان سواء من كوادر الوزارة والمقاول أو الشركاء من مديرية الأمن العام.
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