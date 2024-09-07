التعليم العالي تكشف عن التخصصات الجامعية المتاحة للمسارين الأكاديمي والمهني (رابط)

كما قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على (الكليات/التخصصات) المسموح الالتحاق بها في الجامعات الأردنية، والكليات الجامعية لدرجتي الدبلوم المتوسط، والبكالوريوس التقني والتطبيقي اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار المهني، وللتعرف على هذه (الكليات/التخصصات) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي (انقر هنا )

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