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التعليم العالي تكشف عن التخصصات الجامعية المتاحة للمسارين الأكاديمي والمهني (رابط)

9/7/2024 3:17:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة الموافقة على (الكليات/التخصصات) المسموح الالتحاق بها في الجامعات الأردنية اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار الأكاديمي.

وللتعرف على هذه (الكليات/التخصصات) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: (انقر هنا )


كما قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على (الكليات/التخصصات) المسموح الالتحاق بها في الجامعات الأردنية، والكليات الجامعية لدرجتي الدبلوم المتوسط، والبكالوريوس التقني والتطبيقي اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار المهني، وللتعرف على هذه (الكليات/التخصصات) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي (انقر هنا )

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