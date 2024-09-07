التعليم العالي تعلن موعد وترتيبات امتحان المفاضلة للثانوية الأجنبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2024-2025.
وقالت الوحدة إن موعد عقد الامتحان هو يوم السبت 14 الشهر الحالي، إذ سيعقد الامتحان على جلستين، الأولى من الساعة 10إلى 12 صباحا، والثانية من الساعة 1إلى 3 ظهرا، إذ تستمر كل جلسة لمدة ساعتين.
وأضافت أن امتحان المفاضلــة سيعقد بمجمع القاعات الحاسوبية (Student) في الجامعة الأردنية، وأنه سيغطي مواد: الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.
وأشارت إلى أن الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية سيكون من خلال البوابة الشمالية فقط، وأن الامتحان مُحوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
وبينت أنه على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول أو جواز سفر وبخلاف ذلك فلن يسمح له بتقديم الامتحان، وأنه يُحظر إدخال آلة حاسبة أو هاتف خلوي إلى قاعة الامتحان.
ودعت الوحدة الطلبة إلى الحضور قبل موعد عقد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، إذ لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مُريحة لاستقبالهم فيها.
وبينت الوحدة أن عدم استدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول، لكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين، لافتة الى أنه للاطلاع على أسماء الطلبة المدعوين للامتحان (مرتبين هجائيا) يمكن الدخول إلى الرابط التالي:
MENAFN07092024000072011014ID1108647874
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.