التعليم العالي تعلن موعد وترتيبات امتحان المفاضلة للثانوية الأجنبية



وقالت الوحدة إن موعد عقد الامتحان هو يوم السبت 14 الشهر الحالي، إذ سيعقد الامتحان على جلستين، الأولى من الساعة 10إلى 12 صباحا، والثانية من الساعة 1إلى 3 ظهرا، إذ تستمر كل جلسة لمدة ساعتين.



وأضافت أن امتحان المفاضلــة سيعقد بمجمع القاعات الحاسوبية (Student) في الجامعة الأردنية، وأنه سيغطي مواد: الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.



وأشارت إلى أن الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية سيكون من خلال البوابة الشمالية فقط، وأن الامتحان مُحوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.



وبينت أنه على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول أو جواز سفر وبخلاف ذلك فلن يسمح له بتقديم الامتحان، وأنه يُحظر إدخال آلة حاسبة أو هاتف خلوي إلى قاعة الامتحان.



ودعت الوحدة الطلبة إلى الحضور قبل موعد عقد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، إذ لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مُريحة لاستقبالهم فيها.



وبينت الوحدة أن عدم استدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول، لكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين، لافتة الى أنه للاطلاع على أسماء الطلبة المدعوين للامتحان (مرتبين هجائيا) يمكن الدخول إلى الرابط التالي:



