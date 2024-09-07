الهيئة المستقلة: مندوب لكل وسيلة إعلام معتمدة لتغطية استخراج النتائج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، حرص الهيئة على توفير الأجواء الملائمة للصحفيين لتمكينهم من الاطلاع على مجريات العملية الانتخابية، مبينا أنه سيكون هناك مرونة في التعامل مع الصحفيين وخاصة يوم الاقتراع.
وأضاف خلال لقائه اليوم في مقر الهيئة المستقلة نقيب الصحفيين راكان السعايدة ونائب النقيب جمال اشتيوي وأعضاء المجلس خالد القضاة وعلي فريحات وزين الدين خليل وبلال العقايلة وجميل الغدايرة وموفق كمال وسامي الحربي، لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الصحفيين خلال تغطيتهم للانتخابات النيابية أن الهيئة معنية بتطبيق الأنظمة والتعليمات لضمان سير الانتخابات بكل شفافية ووضوح.
وأشار المعايطة إلى أنه ومن باب تعزيز الشفافية سيكون هناك مندوب لكل وسيلة إعلام معتمدة حيث سيكلف هذا المندوب بمتابعة وتغطية عملية استخراج النتائج ونقلها بشكل دقيق إلى الوسيلة الإعلامية التي يمثلها حيث يأتي هذا الإجراء لضمان تغطية شاملة لكافة مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك إعلان النتائج النهائية، مؤكدا أهميةكونها صدور التعليمات من النقابة كونها معنية بتنظيم العمل الصحفي.
وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة والنقابة لتنظيم عملية الانتخابات المقبلة التي ستُجرى لمجالس المحافظات والبلديات من أجل تنظيم العملية الانتخابية ووضع أسس وتعليمات لمشاركة الصحفيين من أعضاء الهيئة العامة للنقابة.
من جهته، أكد النقيب السعايدة أنه سيكون هناك خط ساخن في النقابة بالتنسيق مع الهيئة من أجل رصد مجريات العملية الانتخابية ومتابعة الملاحظات التي ترد من الصحفيين ليتم إيصالها للهيئة المستقلة أولا بأول، مشيرا إلى أهمية دور الصحفي في التغطية للانتخابات بكل مهنية وحيادية ودقة.
ودعا إلى أهمية تسهيل مهمة عمل الصحفيين في مراكز الاقتراع والفرز دون أي معيقات ليتمكنوا من أداء رسالتهم الصحفية ونقل مجريات الانتخابات وتوفير مساحة أكبر ومرونة أوسع لتحرك الصحفيين لأداء واجبهم المهني ونقل مجريات العملية الانتخابية بكل حيادية ودقة، بالإضافة الى التنسيق مع النقابة في عملية إصدار البطاقات التي تتعلق بالانتخابات.
وأشاد بالتقدم الملموس في استعدادات الهيئة، مشيرًا إلى استعداد نقابة الصحفيين لتعزيز الشراكة مع الهيئة بما يساهم في تعزيز دور الصحافة كركيزة أساسية في العملية الديمقراطية.
وقدم أعضاء مجلس النقابة مجموعة من الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى تيسير عمل الصحفيين خلال مراحل الاقتراع والفرز مع التشديد على ضرورة توفير الظروف المثلى التي تمكن الصحفيين من أداء مهامهم بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية.
واستعرض مدير الإعلام والاتصال والتوعية في الهيئة المستقلة للانتخاب شرف أبورمان الأسس التي تم اعتمادها لإصدار البطاقات الصحفية من خلال تنسيب المؤسسات الإعلامية وآليات التعاون وتسهيل الإجراءات، مشيدا بالعلاقة التشاركية مع وسائل الإعلام ودورها في الرقابة على العملية الانتخابية.--(بترا)
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