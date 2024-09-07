الهيئة المستقلة: مندوب لكل وسيلة إعلام معتمدة لتغطية استخراج النتائج



وأضاف خلال لقائه اليوم في مقر الهيئة المستقلة نقيب الصحفيين راكان السعايدة ونائب النقيب جمال اشتيوي وأعضاء المجلس خالد القضاة وعلي فريحات وزين الدين خليل وبلال العقايلة وجميل الغدايرة وموفق كمال وسامي الحربي، لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الصحفيين خلال تغطيتهم للانتخابات النيابية أن الهيئة معنية بتطبيق الأنظمة والتعليمات لضمان سير الانتخابات بكل شفافية ووضوح.



وأشار المعايطة إلى أنه ومن باب تعزيز الشفافية سيكون هناك مندوب لكل وسيلة إعلام معتمدة حيث سيكلف هذا المندوب بمتابعة وتغطية عملية استخراج النتائج ونقلها بشكل دقيق إلى الوسيلة الإعلامية التي يمثلها حيث يأتي هذا الإجراء لضمان تغطية شاملة لكافة مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك إعلان النتائج النهائية، مؤكدا أهميةكونها صدور التعليمات من النقابة كونها معنية بتنظيم العمل الصحفي.



وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة والنقابة لتنظيم عملية الانتخابات المقبلة التي ستُجرى لمجالس المحافظات والبلديات من أجل تنظيم العملية الانتخابية ووضع أسس وتعليمات لمشاركة الصحفيين من أعضاء الهيئة العامة للنقابة.











من جهته، أكد النقيب السعايدة أنه سيكون هناك خط ساخن في النقابة بالتنسيق مع الهيئة من أجل رصد مجريات العملية الانتخابية ومتابعة الملاحظات التي ترد من الصحفيين ليتم إيصالها للهيئة المستقلة أولا بأول، مشيرا إلى أهمية دور الصحفي في التغطية للانتخابات بكل مهنية وحيادية ودقة.



ودعا إلى أهمية تسهيل مهمة عمل الصحفيين في مراكز الاقتراع والفرز دون أي معيقات ليتمكنوا من أداء رسالتهم الصحفية ونقل مجريات الانتخابات وتوفير مساحة أكبر ومرونة أوسع لتحرك الصحفيين لأداء واجبهم المهني ونقل مجريات العملية الانتخابية بكل حيادية ودقة، بالإضافة الى التنسيق مع النقابة في عملية إصدار البطاقات التي تتعلق بالانتخابات.



وأشاد بالتقدم الملموس في استعدادات الهيئة، مشيرًا إلى استعداد نقابة الصحفيين لتعزيز الشراكة مع الهيئة بما يساهم في تعزيز دور الصحافة كركيزة أساسية في العملية الديمقراطية.



وقدم أعضاء مجلس النقابة مجموعة من الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى تيسير عمل الصحفيين خلال مراحل الاقتراع والفرز مع التشديد على ضرورة توفير الظروف المثلى التي تمكن الصحفيين من أداء مهامهم بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية.



واستعرض مدير الإعلام والاتصال والتوعية في الهيئة المستقلة للانتخاب شرف أبورمان الأسس التي تم اعتمادها لإصدار البطاقات الصحفية من خلال تنسيب المؤسسات الإعلامية وآليات التعاون وتسهيل الإجراءات، مشيدا بالعلاقة التشاركية مع وسائل الإعلام ودورها في الرقابة على العملية الانتخابية.--(بترا)