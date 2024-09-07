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مجابهة الفقر.. وتجربة محمد يونس

9/7/2024 3:17:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. ابراهيم بدران تحتل مسألة الفقر موقعا مهما في نشاطات دول العالم باعتبار أن الفقر“ يمثل حالة من عدم الإنصاف في المجتمع، ويتأتى عنه حرمان الشرائح الفقيرة من المفردات الإنسانية الأساسية وفي مقدمتها الحياة الكريمة والتعليم والحق في المشاركة”. وظاهرة الفقر موجودة في جميع دول العالم تقريباً، ولكن بنسب مختلفة ووفق معايير متباينة تعتمد على متوسط دخل الفرد، ومستوى الأسعار وعلى حجم الضمانات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة ومؤسساتها.
وبالنسبة لنا في الأردن فإن التقارير غير الرسمية ومنها تصريح لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية تشير إلى أن نسبة الفقر 24.1 % وتعطي بعض التقارير الدولية أرقاما أعلى. وهذا يعني أن ربع السكان أي 2.8 مليون إنسان يعيشون تحت خط الفقر. بمعنى انهم غير قادرين على توفير الحد الأدنى المطلوب للحياة الكريمة اجتماعياً والمرغوب فيه من مستوى المعيشة. اما الفقر المدقع فإن النسبة حسب بعض التقارير تصل إلى 10 % أو ما يزيد على مليون مواطن ومقيم. ويصاحب الفقر كما هو معلوم الكثير من الإشكالات الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والأمنية والثقافية والإنسانية . وإذا نظرنا إلى الدول العربية غير النفطية سنجد نسب الفقر مرتفعة فيها جميعها. ففي مصر تصل نسبة الفقر إلى 35.7 % أي ما يقرب من 40 مليون إنسان وفي سورية تجاوزت 69 % أي 14.5 مليون نسمة وفي السعودية 13.5 % وغيرها. مع التأكيد على أن هذه الأرقام تختلف من تقرير لآخر حسب مستوى الدخل الذي تبنى عليه الحسابات: 2.15 دولار للفرد يوميا أو 3.65 دولار أو 6.85 دولار يوميا. والسؤال هل هناك حلول لمشكلات الفقر غير المعونات والمساعدات والتي تيسر المعيشة ولكنها لا تخرج الفقير من دائرة الفقر؟ هل هناك آليات اجتماعية اقتصادية لإخراج الناس من حفرة الفقر؟
الإجابة نعم. فهناك بلدان عديدة منها الهند والصين وماليزيا وبنغلادش استطاعت أن تقلص من حجم الفقر لديها بنسب كبيرة. فنسبة الفقر في الهند اليوم 11.3 % بعد أن كانت أضعاف ذلك قبل سنوات. أما الصين فقد انخفضت نسبة الفقر فيها من 88 % عام 1981 إلى 1 % عام 2015 .
تحقق ذلك حين أخذت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والرواد الاجتماعيين الاقتصاديين موضوع الفقر بكل جدية، واعتبروا تقليص الفقر واحدة من الأولويات الوطنية الكبرى. ومع أن ضعف النمو الاقتصادي يمثل واحدا من الأسباب الرئيسية لاستمرار الفقر، وتآكل الطبقة الوسطى، إلا أن تقليص الفقر يتطلب برامج تنفيذية جادة ومحددة تتناول مختلف الأبعاد ذات العلاقة ومنها: اولاً:إجراء دراسات اجتماعية اقتصادية تكنولوجبة مهنية دقيقة وموثقة بالأرقام للحالة، حتى يمكن وضع الحلول المناسبة. ثانياً: الدفع المتواصل للاستثمار في المشاريع الإنتاجية التي تتطلب أيد عاملة، وتقديم التسهيلات المالية والإجرائية والضريبية لها. ثالثاً: توزيع المشاريع الإنتاجية في المحافظات وجغرافيا لتشمل المناطق الأعلى في البطالة وبالتالي جيوب الفقر. رابعاً: وضع ضوابط للاستيراد بحيث يتم تشجيع الصناعات المحلية لتحل محل جزء من المستوردات وخاصة الصناعات الصغيرة والخفيفة التي لا تحتاج إلى الاستثمارات الكبيرة والتكنولوجيات المعقدة. خامساً: إعادة النظر في أساليب تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة جداً وهنا يمكن الإفادة من تجربة“محمد يونس” في بنغلادش.
إذ لاحظ استاذ الاقتصاد البنغالي محمد يونس أن الكثير من الفقراء قادرون على الخروج من دائرة الفقر إذا اتيح لهم تمويل مشاريعهم الصغيرة جدا، وتبين أن عقدة التمويل للنساء هناك وخاصة في القرى هي عدم إمكانية توفير الضمانات مقابل القروض. فبدأ بمشروع تقديم قروض صغيرة للنساء وخاصة في الأرياف دون ضمانات ولكن مع متابعة حثيثة للتسديد من خلال جمعيات محلية. وكان النجاح في هذه السياسة مرتفعا وبنسبة 96 %. وتشجع محمد يونس فأنشأ بنك“جرامين للفقراء” للقروض الصغيرة جداً، وساهمت الحكومة البنغالية بنسبة متواضعة، ولكن وجود الشراكة الحكومية كان مهماً. وتوسع بنك الفقراء وفتح فروعاً في 40 منطقة وله 2568 مكتبا فرعيا وعدد موظفيه 22 ألف موظف واستفاد من خدماته ملايين البنغاليين، وطور من أعماله فأصبح يقدم قروضا تعليمية لأبناء وبنات الفقراء وقروضا للمشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة المتعثرة وغيرها.
وتقاعد محمد يونس من عمله عندما بلغ السن القانونية. ومع هذا فإن الجماهير البنغالية عادت إليه قبل ثلاثة أسابيع في 22 آب 2024 وهو في الرابعة والثمانين من العمر ليتولى رئاسة وزراء بنغلادش، بعد أن ثار البنغاليون على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسنة التي تركت البلد هاربة إلى الهند.
إن الإشكال الكبير في إدارة الدولة حين“يألف المسؤول الحالة مهما كانت سيئة، ويألف الرقم المرتفع فلا يصدمه، وتصبح المسألة بكاملها عادية..”.
إن التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يؤكد عليه جلالة الملك في كل مناسبة لايتحقق الا من خلال تمكينها من مزيد من المشاريع خاصة وان المرأة الأردنية لها حصة في التعليم مثل الذكور. ولا شك أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم تيسر من تمكين المرأة بانخراطها في أعمال ومشاريع إنتاجية صغيرة أو حتى مشاريع تستخدم التكنولوجيا الرقمية دون الحاجة دائما إلى الانتقال من مكان إلى آخر، وبذا يمكن رفع مساهمة المرأة الأردنية في سوق العمل من 15 % إلى 30 أو 40 %.
وأخيرا فإن الوسائل متاحة وتجارب الأمم غنية، ولكن المطلوب أن ننظر إلى مسألة الفقر والبطالة بكل الجدية التي تستحق، ولا ننتظر المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى مئات الملايين من الدنانير من مستثمرين من الخارج. فالمشاريع الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد والإنتاج والتشغيل وتقليص الفقر إلى أدنى الحدود.

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