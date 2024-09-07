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انتخابات 2024.. الأحزاب تحت المجهر

9/7/2024 3:17:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حسن عبد الله الدعجة تأتي انتخابات 2024 في الأردن لتضع الأحزاب السياسية تحت المجهر، حيث تشكل هذه الانتخابات اختبارًا حاسمًا لمدى قدرتها على التأثير في المشهد السياسي وتقديم حلول فعالة للتحديات التي تواجه البلاد. بعد سلسلة من الإصلاحات السياسية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، تهدف الانتخابات المقبلة إلى تقييم دور الأحزاب في تطوير الحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية الحزبية. برعاية وتوجيهات الملك عبدالله الثاني، تسعى الحكومة إلى تفعيل مشاركة الأحزاب في البرلمان وتمكينها من لعب دور رئيسي في تشكيل الحكومات، مما يجعل هذه الانتخابات محطة فاصلة في مسار التحول السياسي في الأردن.
على مدار العقود الماضية، كان النظام السياسي الأردني يعتمد بشكل كبير على الشخصيات المستقلة والعشائرية في تشكيل المجالس النيابية. غير أن هذا النمط بدأ يتغير تدريجيًا مع ظهور عدد من الأحزاب السياسية التي تسعى إلى تعزيز مكانتها في البرلمان. ورغم أن دور الأحزاب في العقود الماضية كان محدودًا إلى حد كبير، إلا أن الإصلاحات التي تم إدخالها مؤخرًا على قوانين الانتخابات والأحزاب تهدف إلى تمكين الأحزاب من لعب دور أكبر في العملية السياسية.
في إطار التوجه نحو تعزيز الحياة الحزبية في الأردن، أُجريت تعديلات على قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية، وهي تهدف إلى تفعيل دور الأحزاب السياسية في البرلمان ومنحها مزيدا من الصلاحيات في تشكيل الحكومات والرقابة على السياسات العامة. هذا التطور يعكس توجهًا نحو بناء ديمقراطية حزبية قوية تقوم على التعددية السياسية والتنافس الحزبي المشروع، ما يساهم في تطوير الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تسعى الأحزاب السياسية إلى تقديم برامج انتخابية شاملة تلبي احتياجات المواطنين، وذلك استجابة للتحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الأردني. من أبرز هذه التحديات البطالة، وتحسين الظروف الاقتصادية، وتعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية، إضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار. الأحزاب أصبحت تدرك أن عليها تقديم حلول عملية للمشكلات القائمة إذا ما أرادت كسب ثقة الناخبين والتمكن من تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات المقبلة.
ورغم هذه التوجهات الإيجابية، تواجه الأحزاب السياسية تحديات كبيرة، أبرزها ضعف التأييد الشعبي للأحزاب وقلة الانخراط الفعلي للأردنيين في الحياة الحزبية. فالتاريخ السياسي للأردن أظهر ميلًا لدى الناخبين إلى اختيار الشخصيات المستقلة أو العشائرية على حساب المرشحين الحزبيين. وهذا يعود جزئيًا إلى ضعف الثقافة الحزبية وعدم الثقة العامة في قدرة الأحزاب على تقديم تغيير فعلي. الأمر الذي يجعل من الانتخابات المقبلة فرصة حاسمة للأحزاب لتقديم نفسها كبديل حقيقي وجاد للقوى التقليدية في البرلمان.
إلى جانب ضعف التأييد الشعبي، تواجه الأحزاب تحديات مرتبطة بالتمويل والموارد اللازمة لتنظيم حملاتها الانتخابية بشكل فعال. بعض الأحزاب تفتقر إلى القدرات المالية والبشرية اللازمة للترويج لبرامجها الانتخابية والوصول إلى جميع مناطق المملكة. هذا يجعلها في وضع أقل تنافسية مقارنة بالمترشحين المستقلين أو القوى التقليدية التي تعتمد على دعم مالي وعشائري أكبر. ولذلك، فإن هناك حاجة ملحة لدعم الحكومات للأحزاب سياسياً ومادياً من خلال توفير بنية تحتية تسمح لها بتنظيم نفسها والتواصل مع الجمهور.
التحدي الآخر الذي يواجه الأحزاب هو النظام الانتخابي المعتمد، الذي يعتمد على التصويت الفردي في العديد من الدوائر الانتخابية. وهذا النظام يشجع الناخبين على التصويت لصالح القوائم الحزبية، إلا أنه على الرغم من ذلك يندفع المواطنون إلى التصويت على أساس شخصي أو عشائري. هذا يعني أن الأحزاب تواجه صعوبة كبيرة في إقناع الناخبين بأن التصويت لصالح القوائم الحزبية يمكن أن يكون أكثر فعالية في تحقيق مصالحهم على المدى الطويل.
ومع ذلك، تسعى الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات إلى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي للوصول إلى جمهور أكبر من الناخبين. فقد أصبح الإعلام الرقمي وسيلة مهمة للترويج للبرامج الانتخابية والتواصل المباشر مع الناخبين، خاصة الشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع الأردني. الأحزاب تدرك أن الوصول إلى هذه الفئة العمرية يمكن أن يكون مفتاح نجاحها في الانتخابات، ولذلك تسعى جاهدة إلى تقديم رؤى وبرامج تستهدف تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، تبرز الانتخابات النيابية لعام 2024 كفرصة لاختبار قدرة الأحزاب السياسية على التأقلم مع المتغيرات السياسية والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها الأردن. فالأحزاب لم تعد معزولة عن المشهد الدولي والإقليمي، بل أصبحت تتفاعل مع القضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام، مثل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والأزمة السورية، والقضايا الاقتصادية العالمية. نجاح الأحزاب في التعامل مع هذه القضايا ضمن برامجها الانتخابية سيعزز من مكانتها لدى الناخبين وسيجعلها قوة فاعلة في البرلمان.
الانتخابات القادمة ليست مجرد منافسة على المقاعد البرلمانية، بل هي مرحلة مهمة في تطوير الديمقراطية الأردنية وتعزيز مفهوم التعددية السياسية. إذا نجحت الأحزاب في تقديم نفسها بشكل جاد وفعّال، فقد تكون هذه الانتخابات نقطة تحول نحو نظام سياسي أكثر استقرارًا وشمولية. ولكن إذا فشلت في تحقيق ذلك، فقد يبقى المشهد السياسي الأردني رهين الشخصيات المستقلة والعشائرية، ما يضعف من فرص تطور الحياة الحزبية في البلاد.
أخيرا: تأتي انتخابات 2024 لتضع الأحزاب السياسية في الأردن تحت المجهر، مما يجعلها لحظة حاسمة لاختبار قدرتها على تقديم حلول واقعية لتحديات البلاد وتلبية تطلعات المواطنين. نجاح الأحزاب في هذه الانتخابات سيكون بمثابة تعزيز لثقة الشعب في النظام الديمقراطي وتشجيعًا على الانخراط بشكل أوسع في الحياة السياسية. أما في حال إخفاقها، فسيظل التساؤل قائمًا حول دور الأحزاب وجدواها، مما قد يُبقي حالة الشك والتردد حول فعاليتها في قيادة التغيير والتطوير السياسي في الأردن.

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