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الأردن والتوازن بين الدفاع والدبلوماسية

9/7/2024 3:17:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ممدوح سليمان العامري تُعد عملية إيجاد التوازن بين الدفاع والدبلوماسية والمحافظة عليها من أهم التحديات التي تواجه دول العالم، خاصة في منطقة مثل الشرق الأوسط حيث تتقاطع وتتداخل المصالح الإقليمية والدولية وتتفاعل بشكل معقد.
الأردن، كدولة مركزية في هذه المنطقة المضطربة، يسعى دائماً إلى الحفاظ على هذا التوازن الدقيق بين القوة الدفاعية والدور الدبلوماسي، باعتبارهما ركيزة أساسية لاستقرار المملكة وحماية مصالحها الوطنية.
في ظل التحديات والتهديدات المتعددة الموجودة في المنطقة لا يمكن إنكار أهمية وجود قوة دفاعية قادرة على حماية الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية، فالأردن يحتاج إلى تعزيز قدراته العسكرية لضمان أمنه الوطني من خلال الاستثمار في تعزيز القدرات الدفاعية؛ مثل تطوير أنظمة الدفاع الجوي والمراقبة الحدودية، بالإضافة إلى تدريب القوات المسلحة على مواجهة التهديدات المستجدة، وبدون قوة دفاعية قادرة على تحقيق الردع، يصبح من الصعب على الأردن الحفاظ على حدوده وأمنه الداخلي في مواجهة التحديات المتزايدة.
إلى جانب القوة العسكرية، يتميز الأردن بدوره الدبلوماسي البارز والنشط في السعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي. فعلى مدى عقود، لعبت المملكة دور الوسيط في العديد من النزاعات الإقليمية والدولية، حيث يتبع الأردن سياسة خارجية متوازنة تسعى لتخفيف التوترات في المنطقة وإيجاد حلول سلمية للصراعات من خلال المفاوضات والوساطة، ما يجعله لاعباً دبلوماسياً مؤثراً يحظى باحترام الأطراف المتنازعة والمجتمع الدولي.
التحدي الذي يواجهه الأردن هو كيفية الدمج بين هاتين القوتين(الدفاع والدبلوماسية) بشكل فعال، فتعزيز القوة الدفاعية لا يعني التخلي عن الدور الدبلوماسي، بل يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة تعزز القوة العسكرية للدفاع عن البلاد، وفي نفس الوقت تدعم الجهود الدبلوماسية في إحلال السلام والاستقرار الإقليمي، والقوة العسكرية بدورها تساهم في توفير قوة ردع لأي تهديدات محتملة، بينما تسعى الدبلوماسية إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لهذه التهديدات من خلال الحوار والمفاوضات.
يُعد الأردن نموذجا ناجحا في ايجاد مثل هذا التوازن والحفاظ عليه، فبينما يعمل على تعزيز قدراته الدفاعية وتطويرها، يستمر بدوره كوسيط ومبادر في حل الأزمات الإقليمية، هذا التوازن يمنح الأردن قوة استثنائية، حيث يمكنه التحرك بمرونة بين الخيارات العسكرية والدبلوماسية حسب الحاجة والموقف والظروف.
بهذا الأسلوب، يظل الأردن في مقدمة الدول التي تسعى للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وضمان أمنها الداخلي دون التصعيد أو التدخل العسكري المفرط.
التوازن بين الدفاع والدبلوماسية يعتبر من العناصر الحيوية الفعالة في إستراتيجية الأردن الشاملة لحماية أمنه الوطني وضمان استقراره الإقليمي، وبينما تبقى القوة العسكرية ضرورية لمواجهة التهديدات والتحديات وتحييدها، تظل الدبلوماسية الخيار الأول لحل النزاعات من خلال الحوار والتفاوض، هذا التوازن يمكّن الأردن من لعب دور محوري في المنطقة، ويعزز من قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة.

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