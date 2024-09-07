الانتخابات في الزرقاء.. رأس المال بطل مع غياب الشأن السياسي والاقتصادي وتسيد البرامج الخدمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمود الشرعان
عمان- تشهد محافظة الزرقاء حراكًا انتخابيًا واسعًا، بعد أن أصبحت دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها 99 مترشحًا بـ11 قائمة محلية، على 10 مقاعد نيابية، بينها "الكوتات" الثلاث.
الحراك الانتخابي ظهر كلاسيكيا في صورته العامة بالمحافظة التي وصلت فيها نسبة الاقتراع في انتخابات
2020 إلى 22 % بمشاركة 121230 ناخبا، موزعة بين الدائرة الأولى التي وصلت فيها نسبة المشاركة الى 15.7 % بينما وصلت في الدائرة الثانية إلى 28 %، ويعود ذلك للزخم العشائري في مناطق الدائرة.
يلاحظ الناخب في الشارع الزرقاوي، غياب المظلة الحزبية عن تشكل أغلب القوائم المحلية، لكنها تحضر عند بعضها على نحو كامل، وتظهر قوائم كاملة بناء على المترشح الأول، وهو المتوقع فوزه في الانتخابات.
المواطن محمد عقيدات، حضر اجتماعات لمترشحين، علق قائلا إن "البرامجية تغيب عن طرح جلّ المترشحين في القوائم المحلية بالمحافظة، ويتقدم الولاء العشائري والمناطقي كما المال السياسي بالحصول على الدعم والمشاركة".
وأضاف عقيدات لـ"الغد" أن حديث أغلب المترشحين يدور حول فرص العمل، ومحاولة جذب الشباب بإطلاق وعود بالوظائف وتحسين البنية التحتية، دون التطرق للحديث عن الاشتباك الإيجابي مع الشأن السياسي والاقتصادي.
ويتوقع ناخبون لـ"الغد"، أن تتشابه أو تزيد نسبة المشاركة في الانتخابات المنتظرة بعد غد مع سابقتها قبل 4 أعوام، إذ ستتراوح بين 20 % إلى 25 % على مستوى المحافظة، التي يبلغ عدد الناخبين فيها 727569. في حين تزيد نسبة التصويت في الأطراف عن المركز أو القصبة، ما يعني أن تكون العتبة الانتخابية للقوائم الفائزة بنحو 11 ألف صوت، وحسب الأرقام المتوقعة فإن 6 الى 7 قوائم من أصل 11، تتقاسم المقاعد العشرة للمحافظة، بما فيها المخصصة للكوتات: مقعد مسيحي، وآخر شيشاني/ شركسي، وثالث للمرأة،
الناشط السياسي عمر شاهين، يعتبر أن المشهد الانتخابي في الزرقاء ككل دورة، لم يتغير، فهو يعتمد على الأصوات التي يخرجها المترشح نحو الصندوق، مؤكدًا أن التجربة الحزبية لم تضف للمشهد شيئا، بل إن الأحزاب هي من استفادت من مترشحي المحافظة، بحكم أن الاتجاه لدى الناخبين كان عشائريا أكثر من أنه حزبي.
ويقول شاهين، إن غياب البرامجية يعود الى عدم وجود مترشحين لهم باع في العمل العام، فأغلب من قدم وعودا كانت عامة ومكررة مثل البطالة، والصحة والتعليم، دون تقديم خطط وبرامج عملية، واغلب من يتجه الى الانتخابات يتجه ضمن علاقات مجتمعية خاصة.
ويشير الناشط إلى أن أصحاب رؤوس الأموال أضافوا زخمًا على الانتخابات الحالية، وذلك عبر قوة حملاتهم وقدراتهم المالية.
وطالب مترشحون، منهم على القوائم المحلية، سائقي مركبات العمل في الحملات الانتخابية مقابل عائد مالي، بالإضافة لجلب أصوات عائلاتهم، في حسبة مالية مختلفة عن العمل الأول، وهو ما يجري ترتيبه بشكل منفصل لكل سائق بكشف يضم الأسماء ورخصة المركبة والقيادة، حسب ما كشفه أحد الشباب العاملين مع أحد المترشحين.
وبين الشاب الذي رفض الكشف عن هويته، أن الانتخابات مجرد موسم للاستفادة من المترشحين، ومحاولة لسداد ديون مترتبة على بعض الناخبين، مضيفا "أعمل مع مترشح (حشوة) لكنه ممتلئ ماليًا، وينافس بشكل كبير للحصول على مقعد من مترشح بارز داخل قائمته. مبينا أنه "لا يهمني الطرح السياسي لأن النتيجة واحدة".
ويكثر في المحافظة استخدام مصطلح "حشوة"، إذ تطلق على مترشحي القوائم المحلية، دون توقع فوزهم، بل لدعمهم للقوائم التي ترشحوا عليها، وكشف أحد وجهاء المحافظة لـ"الغد" عن عرض تلقاه يتضمن ترشحه على إحدى القوائم الحزبية المحلية، مقابل مردود مالي، غير أنه رفض.
ويعتبر رئيس جمعية الكتاب الأردنيين سابقا، محمود أبو هلال، أن مصطلح "حشوة" والذي تصدر حديث الشارع في محافظة الزرقاء، جزء لا يتجزأ من التشوهات التي طالت المترشحين والبرلمان والمال السياسي.
ويحذر أبو هلال من خطورة التشوهات التي أصبحت جزءا من الجينات الوراثية للبرلمان في حال انسحبت على المجتمع ككل، متوقعًا بأن تحمل نتائج الانتخابات في المحافظة مفاجأة تغير قواعد العملية الانتخابية في دوراتها المقبلة.
وتعاني الزرقاء من البطالة التي بلغت 22.8 % حسب نتائج الإحصاءات العامة في العام 2022، برغم أنها ثاني أعلى محافظة بنسبة المتعلمين (93.7)، وأعلى معدل للتلمذة المهنية (0.7) على مستوى المملكة، كما تتسع فيها رقعة الفقر على نحو متدحرج.
كما تعاني من مصادر التلوث كمصفاة البترول والمحطة الحرارية وسيل الزرقاء، وقلة مصادر المياه وارتفاع نسب الفاقد المائي، بينما تنتظر العاصمة الصناعية للأردن والتي تضم 52 % من الصناعات على مستوى المملكة، نوابها لأربعة أعوام مقبلة، لرفدها بمشاريع ريادية وصناعية تنعش أسواقها وتحقق أحلام 58 % من سكانها وهم الشباب، بفرص وظيفية واسعة، دون الحاجة إلى الهرولة نحو العاصمة.
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