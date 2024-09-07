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الانتخابات في الزرقاء.. رأس المال بطل مع غياب الشأن السياسي والاقتصادي وتسيد البرامج الخدمية

9/7/2024 3:17:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود الشرعان عمان- تشهد محافظة الزرقاء حراكًا انتخابيًا واسعًا، بعد أن أصبحت دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها 99 مترشحًا بـ11 قائمة محلية، على 10 مقاعد نيابية، بينها "الكوتات" الثلاث.
الحراك الانتخابي ظهر كلاسيكيا في صورته العامة بالمحافظة التي وصلت فيها نسبة الاقتراع في انتخابات 2020 إلى 22 % بمشاركة 121230 ناخبا، موزعة بين الدائرة الأولى التي وصلت فيها نسبة المشاركة الى 15.7 % بينما وصلت في الدائرة الثانية إلى 28 %، ويعود ذلك للزخم العشائري في مناطق الدائرة.
يلاحظ الناخب في الشارع الزرقاوي، غياب المظلة الحزبية عن تشكل أغلب القوائم المحلية، لكنها تحضر عند بعضها على نحو كامل، وتظهر قوائم كاملة بناء على المترشح الأول، وهو المتوقع فوزه في الانتخابات.
المواطن محمد عقيدات، حضر اجتماعات لمترشحين، علق قائلا إن "البرامجية تغيب عن طرح جلّ المترشحين في القوائم المحلية بالمحافظة، ويتقدم الولاء العشائري والمناطقي كما المال السياسي بالحصول على الدعم والمشاركة".
وأضاف عقيدات لـ"الغد" أن حديث أغلب المترشحين يدور حول فرص العمل، ومحاولة جذب الشباب بإطلاق وعود بالوظائف وتحسين البنية التحتية، دون التطرق للحديث عن الاشتباك الإيجابي مع الشأن السياسي والاقتصادي.
ويتوقع ناخبون لـ"الغد"، أن تتشابه أو تزيد نسبة المشاركة في الانتخابات المنتظرة بعد غد مع سابقتها قبل 4 أعوام، إذ ستتراوح بين 20 % إلى 25 % على مستوى المحافظة، التي يبلغ عدد الناخبين فيها 727569. في حين تزيد نسبة التصويت في الأطراف عن المركز أو القصبة، ما يعني أن تكون العتبة الانتخابية للقوائم الفائزة بنحو 11 ألف صوت، وحسب الأرقام المتوقعة فإن 6 الى 7 قوائم من أصل 11، تتقاسم المقاعد العشرة للمحافظة، بما فيها المخصصة للكوتات: مقعد مسيحي، وآخر شيشاني/ شركسي، وثالث للمرأة،
الناشط السياسي عمر شاهين، يعتبر أن المشهد الانتخابي في الزرقاء ككل دورة، لم يتغير، فهو يعتمد على الأصوات التي يخرجها المترشح نحو الصندوق، مؤكدًا أن التجربة الحزبية لم تضف للمشهد شيئا، بل إن الأحزاب هي من استفادت من مترشحي المحافظة، بحكم أن الاتجاه لدى الناخبين كان عشائريا أكثر من أنه حزبي.
ويقول شاهين، إن غياب البرامجية يعود الى عدم وجود مترشحين لهم باع في العمل العام، فأغلب من قدم وعودا كانت عامة ومكررة مثل البطالة، والصحة والتعليم، دون تقديم خطط وبرامج عملية، واغلب من يتجه الى الانتخابات يتجه ضمن علاقات مجتمعية خاصة.
ويشير الناشط إلى أن أصحاب رؤوس الأموال أضافوا زخمًا على الانتخابات الحالية، وذلك عبر قوة حملاتهم وقدراتهم المالية.
وطالب مترشحون، منهم على القوائم المحلية، سائقي مركبات العمل في الحملات الانتخابية مقابل عائد مالي، بالإضافة لجلب أصوات عائلاتهم، في حسبة مالية مختلفة عن العمل الأول، وهو ما يجري ترتيبه بشكل منفصل لكل سائق بكشف يضم الأسماء ورخصة المركبة والقيادة، حسب ما كشفه أحد الشباب العاملين مع أحد المترشحين.
وبين الشاب الذي رفض الكشف عن هويته، أن الانتخابات مجرد موسم للاستفادة من المترشحين، ومحاولة لسداد ديون مترتبة على بعض الناخبين، مضيفا "أعمل مع مترشح (حشوة) لكنه ممتلئ ماليًا، وينافس بشكل كبير للحصول على مقعد من مترشح بارز داخل قائمته. مبينا أنه "لا يهمني الطرح السياسي لأن النتيجة واحدة".
ويكثر في المحافظة استخدام مصطلح "حشوة"، إذ تطلق على مترشحي القوائم المحلية، دون توقع فوزهم، بل لدعمهم للقوائم التي ترشحوا عليها، وكشف أحد وجهاء المحافظة لـ"الغد" عن عرض تلقاه يتضمن ترشحه على إحدى القوائم الحزبية المحلية، مقابل مردود مالي، غير أنه رفض.
ويعتبر رئيس جمعية الكتاب الأردنيين سابقا، محمود أبو هلال، أن مصطلح "حشوة" والذي تصدر حديث الشارع في محافظة الزرقاء، جزء لا يتجزأ من التشوهات التي طالت المترشحين والبرلمان والمال السياسي.
ويحذر أبو هلال من خطورة التشوهات التي أصبحت جزءا من الجينات الوراثية للبرلمان في حال انسحبت على المجتمع ككل، متوقعًا بأن تحمل نتائج الانتخابات في المحافظة مفاجأة تغير قواعد العملية الانتخابية في دوراتها المقبلة.
وتعاني الزرقاء من البطالة التي بلغت 22.8 % حسب نتائج الإحصاءات العامة في العام 2022، برغم أنها ثاني أعلى محافظة بنسبة المتعلمين (93.7)، وأعلى معدل للتلمذة المهنية (0.7) على مستوى المملكة، كما تتسع فيها رقعة الفقر على نحو متدحرج.
كما تعاني من مصادر التلوث كمصفاة البترول والمحطة الحرارية وسيل الزرقاء، وقلة مصادر المياه وارتفاع نسب الفاقد المائي، بينما تنتظر العاصمة الصناعية للأردن والتي تضم 52 % من الصناعات على مستوى المملكة، نوابها لأربعة أعوام مقبلة، لرفدها بمشاريع ريادية وصناعية تنعش أسواقها وتحقق أحلام 58 % من سكانها وهم الشباب، بفرص وظيفية واسعة، دون الحاجة إلى الهرولة نحو العاصمة.

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