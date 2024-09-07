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ثالثة عمان تتصدر بعدد الناخبات

9/7/2024 3:17:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - تتصدر الدائرة الانتخابية الثالثة دوائر العاصمة بعدد الإناث اللواتي يحق لهن الانتخاب، حيث تبلغ نسبة الإناث في هذه الدائرة 53 % بعدد 255.801 ألف ناخبة من إجمالي مجموع الناخبين في الدائرة الثالثة، والبالغ 485.671 ألف ناخب وناخبة.
ووفق جداول الناخبين النهائية لانتخابات مجلس النواب القادم التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن نسبة الإناث اللواتي يحق لهن الانتخاب في الدائرة الانتخابية الثانية، فتبلغ 51.3 % بعدد يصل لـ438.219 ألف ناخبة من إجمالي مجموع الناخبين في الدائرة الثانية، والبالغ 853.551 ألف ناخب وناخبة.
في حين أظهرت كشوفات الجداول الرسمية النهائية ذاتها، بأن نسبة الإناث اللواتي يحق لهن الانتخاب في الدائرة الانتخابية الأولى، انخفضت عن سابقتيها، حيث تبلغ تلك النسبة 51 % بعدد إناث يبلغ 317.484 ألف ناخبة من إجمالي مجموع الناخبين في الدائرة الأولى، والبالغ 619.263 ألف ناخب وناخبة.
وتطغى أجواء تجمع بين البعد الحزبي من جهة والبعد العشائري من أخرى في منطقة الدائرة الثالثة/ محافظة العاصمة، والتي تمثل 24.8 % من مجموع الناخبين في دوائر العاصمة الثلاث والبالغ عددهم 485.671 ألفا، من أصل الـ 1.958.458 مليون مجموع الناخبين في العاصمة.
وفي هذا الصدد، بلغت نسبة الناخبين الذكور نحو 47 % من إجمالي عدد الناخبين في الجدول في الدائرة الانتخابية الثالثة في العاصمة، والبالغ 485.671 ألف ناخب وناخبة، وذلك مقابل حوالي 53 % من الناخبات الإناث من إجمالي الناخبين المسجلين، وذلك وفق جداول الناخبين النهائية
وبلغ عدد صناديق الاقتراع والفرز المخصصة للانتخابات، في العاصمة، الدائرة الثالثة، 440 صندوقا موزعا على 98 مركزا انتخابيا.
وتخوض الانتخابات في الدائرة الثالثة 13 قائمة انتخابية، فيما تضم "ثالثة" العاصمة عمان مناطق كل من لواء وادي السير، بدر الجديدة، مرج الحمام، لواءي ناعور والجامعة، شفا بدران، أبو نصير، صويلح، الجبيهة، تلاع العلي، أم السماق، خلدا.
والقوائم الانتخابية التي سجلتها الهيئة المستقلة للانتخاب وعددها 13 قائمة، جاءت تحت مسميات قائمة الوفاق، التغيير، جبهة العمل الإسلامي، الاتحاد، أهل عمان، إنجاز، المستقبل، الرسالة، الحزم، غزة هاشم، الراية، النخلة، النشامى، بعدد مترشحين 71 شخصا.
أما عن أسماء القوائم الحزبية المترشحة، وعددها 25 قائمة، فهي الاتحاد الوطني، البناء الوطني، أحزاب البناء والعمل، تحالف نماء وحزب العمل، التنمية الوطني، التحالف القومي الديمقراطي الأردني، تقدم، الميثاق، الوطني الإسلامي، المستقبل والحياة الأردني، تحالف قائمة النهوض، قائمة النهج الجديد، العمال، قائمة الأرض المباركة، العدالة والإصلاح، تحالف الوحدويون والوطني الدستوري، جبهة العمل الإسلامي، عزم، الشورى الأردني، رؤية، إرادة، طريقنا- الشيوعي الأردني، النهضة والعمال الديمقراطي، تحالف التيار الديمقراطي، الوفاء الوطني.
وبحسب ما نشرته "المستقلة للانتخاب"، فإن مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية المقبلة، شملت 18 دائرة انتخابية.
وأكّدت على أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزًا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، ويأتي ذلك استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.

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