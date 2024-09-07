ثالثة عمان تتصدر بعدد الناخبات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان - تتصدر الدائرة الانتخابية الثالثة دوائر العاصمة بعدد الإناث اللواتي يحق لهن الانتخاب، حيث تبلغ نسبة الإناث في هذه الدائرة 53 % بعدد 255.801 ألف ناخبة من إجمالي مجموع الناخبين في الدائرة الثالثة، والبالغ 485.671 ألف ناخب وناخبة.
ووفق جداول الناخبين النهائية لانتخابات مجلس النواب القادم التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن نسبة الإناث اللواتي يحق لهن الانتخاب في الدائرة الانتخابية الثانية، فتبلغ 51.3 % بعدد يصل لـ438.219 ألف ناخبة من إجمالي مجموع الناخبين في الدائرة الثانية، والبالغ 853.551 ألف ناخب وناخبة.
في حين أظهرت كشوفات الجداول الرسمية النهائية ذاتها، بأن نسبة الإناث اللواتي يحق لهن الانتخاب في الدائرة الانتخابية الأولى، انخفضت عن سابقتيها، حيث تبلغ تلك النسبة 51 % بعدد إناث يبلغ 317.484 ألف ناخبة من إجمالي مجموع الناخبين في الدائرة الأولى، والبالغ 619.263 ألف ناخب وناخبة.
وتطغى أجواء تجمع بين البعد الحزبي من جهة والبعد العشائري من أخرى في منطقة الدائرة الثالثة/ محافظة العاصمة، والتي تمثل 24.8 % من مجموع الناخبين في دوائر العاصمة الثلاث والبالغ عددهم 485.671 ألفا، من أصل الـ 1.958.458 مليون مجموع الناخبين في العاصمة.
وفي هذا الصدد، بلغت نسبة الناخبين الذكور نحو 47 % من إجمالي عدد الناخبين في الجدول في الدائرة الانتخابية الثالثة في العاصمة، والبالغ 485.671 ألف ناخب وناخبة، وذلك مقابل حوالي 53 % من الناخبات الإناث من إجمالي الناخبين المسجلين، وذلك وفق جداول الناخبين النهائية
وبلغ عدد صناديق الاقتراع والفرز المخصصة للانتخابات، في العاصمة، الدائرة الثالثة، 440 صندوقا موزعا على 98 مركزا انتخابيا.
وتخوض الانتخابات في الدائرة الثالثة 13 قائمة انتخابية، فيما تضم "ثالثة" العاصمة عمان مناطق كل من لواء وادي السير، بدر الجديدة، مرج الحمام، لواءي ناعور والجامعة، شفا بدران، أبو نصير، صويلح، الجبيهة، تلاع العلي، أم السماق، خلدا.
والقوائم الانتخابية التي سجلتها الهيئة المستقلة للانتخاب وعددها 13 قائمة، جاءت تحت مسميات قائمة الوفاق، التغيير، جبهة العمل الإسلامي، الاتحاد، أهل عمان، إنجاز، المستقبل، الرسالة، الحزم، غزة هاشم، الراية، النخلة، النشامى، بعدد مترشحين 71 شخصا.
أما عن أسماء القوائم الحزبية المترشحة، وعددها 25 قائمة، فهي الاتحاد الوطني، البناء الوطني، أحزاب البناء والعمل، تحالف نماء وحزب العمل، التنمية الوطني، التحالف القومي الديمقراطي الأردني، تقدم، الميثاق، الوطني الإسلامي، المستقبل والحياة الأردني، تحالف قائمة النهوض، قائمة النهج الجديد، العمال، قائمة الأرض المباركة، العدالة والإصلاح، تحالف الوحدويون والوطني الدستوري، جبهة العمل الإسلامي، عزم، الشورى الأردني، رؤية، إرادة، طريقنا- الشيوعي الأردني، النهضة والعمال الديمقراطي، تحالف التيار الديمقراطي، الوفاء الوطني.
وبحسب ما نشرته "المستقلة للانتخاب"، فإن مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية المقبلة، شملت 18 دائرة انتخابية.
وأكّدت على أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزًا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، ويأتي ذلك استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.
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