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دائرة الحيتان: تنافس شديد بين المترشحين مع اقتراب موعد الحسم

9/7/2024 3:17:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألاء مظهر- عبدالله الربيحات عمان- تشهد الدائرة الثانية بالعاصمة عمان، في الأيام الأخيرة قبيل الصمت الانتخابي الذي يسبق الذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد غد، منافسة شديدة ومحتدمة بين المترشحين في هذه الدائرة، وتزداد سخونتها كلما اقترب موعد الاستحقاق الدستوي لاختيار مجلس النواب العشرين.
وبينما تشكل الدائرة الثانية مركزا للثقل الانتخابي والتصويتي فإن وتيره الحراك الانتخابي للمترشحين وأنصارهم، بتزايد مستمر بغية كسب تأييد الناخبين والتصويت لصالحهم.
وتعد "الثانية" الأعلى بعدد الناخبين ليس فقط على مستوى المحافظة، وإنما على مستوى المملكة كافة، بعد أن توسعت الخريطة الجغرافية للدائرة إثر تقليص الدوائر الانتخابية في العاصمة عمان لـ3 دوائر انتخابية وفق القانون الانتخابي الجديد.
ويبلغ عدد الناخبين في الثانية 853،551 ناخباً منهم 438،219 ناخبة، في حين يبلغ عدد الذكور فيها 415،332 ناخباً، وخصص لها 8 مقاعد منها مقعد لكوتا المرأة ومقعد للمسيحيين.
وتضم الدائرة الثانية في العاصمة مناطق (اليرموك، رأس العين، بدر، المدينة، زهران، العبدلي، منطقة بسمان من لواء ماركا).
ويخوض الانتخابات في الدائرة الثانية في عمان تسع قوائم انتخابية وهي حسب الترتيب في الهيئة المستقلة للانتخاب (الحق، نمو، الوحدة، النخبة، النشامى، جبهة العمل الإسلامي، تحالف نماء والعمل، الكرامة، الاتحاد).
ويتمثل هذه القوائم الانتخابية الـ9 في الدائرة الثانية في عمان 71 مترشحا ومترشحة منهم 53 مترشحا تنافس، 9 مترشحات لمقعد الكوتا، 9 مترشحين للمعقد المسيحي.
ووسط هذا التنافس الشديد بين القوائم في "الثانية" والذي يظهر بشكل جلي وواضح بالمشهد الانتخابي، إذ إنه في ذات الوقت يصعب التنبؤ والتوقع بمعرفة القوائم الفائزة رغم وجود بعض القوائم التي فيها مترشحون لهم حضور انتخابي لافت، لكن السمة العامة في هذه الدائرة هو التقارب بين القوائم المتنافسة.
ويرى مراقبون ومحللون أن هذه الانتخابات مختلفة عن جميع الانتخابات السابقة كون القانون خصص للناخب صوتين، واحد للدائرة المحلية والثاني للقائمة الحزبية على مستوى الوطن، وهو الأمر الذي سيزيد من نسبة المشاركة في يوم الاقتراع في "الثانية" والتي اعتادت أن تكون نسبة المشاركة أقل من المناطق أخرى بالمملكة.
وبحسب مراقبين لم تتجاوز نسبة التصويت في "الثانية" والتي توصف بدائرة الحيتان، خلال الانتخابات السابقة 8 %؜، حيث يغلب على ناخبين عدم الإقبال على صناديق الاقتراع.
التوقعات تشير إلى أن هناك ثلاث أو أربع قوائم ستحظى بتأييد واسع من الناخبين في الدائرة الثانية ولديها فرصة كبيرة للحصول على أعداد كبيرة من أصوات الناخبين.
مصادر متابعة للمعطيات الانتخابية في "الثانية" لا تستبعد حصول قائمة واحدة على مقعدين تنافس.
ويرى مطلعون أن التنافس على مقاعد الكوتا المخصصة للمرأة والمسيحيين في الدائرة الثانية ما يزال شديدا بين القوائم.

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