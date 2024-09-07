دائرة الحيتان: تنافس شديد بين المترشحين مع اقتراب موعد الحسم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ألاء مظهر- عبدالله الربيحات
عمان- تشهد الدائرة الثانية بالعاصمة عمان، في الأيام الأخيرة قبيل الصمت الانتخابي الذي يسبق الذهاب إلى صناديق الاقتراع بعد غد، منافسة شديدة ومحتدمة بين المترشحين في هذه الدائرة، وتزداد سخونتها كلما اقترب موعد الاستحقاق الدستوي لاختيار مجلس النواب العشرين.
وبينما تشكل الدائرة الثانية مركزا للثقل الانتخابي والتصويتي فإن وتيره الحراك الانتخابي للمترشحين وأنصارهم، بتزايد مستمر بغية كسب تأييد الناخبين والتصويت لصالحهم.
وتعد "الثانية" الأعلى بعدد الناخبين ليس فقط على مستوى المحافظة، وإنما على مستوى المملكة كافة، بعد أن توسعت الخريطة الجغرافية للدائرة إثر تقليص الدوائر الانتخابية في العاصمة عمان لـ3 دوائر انتخابية وفق القانون الانتخابي الجديد.
ويبلغ عدد الناخبين في الثانية 853،551 ناخباً منهم 438،219 ناخبة، في حين يبلغ عدد الذكور فيها 415،332 ناخباً، وخصص لها 8 مقاعد منها مقعد لكوتا المرأة ومقعد للمسيحيين.
وتضم الدائرة الثانية في العاصمة مناطق (اليرموك، رأس العين، بدر، المدينة، زهران، العبدلي، منطقة بسمان من لواء ماركا).
ويخوض الانتخابات في الدائرة الثانية في عمان تسع قوائم انتخابية وهي حسب الترتيب في الهيئة المستقلة للانتخاب (الحق، نمو، الوحدة، النخبة، النشامى، جبهة العمل الإسلامي، تحالف نماء والعمل، الكرامة، الاتحاد).
ويتمثل هذه القوائم الانتخابية الـ9 في الدائرة الثانية في عمان 71 مترشحا ومترشحة منهم 53 مترشحا تنافس، 9 مترشحات لمقعد الكوتا، 9 مترشحين للمعقد المسيحي.
ووسط هذا التنافس الشديد بين القوائم في "الثانية" والذي يظهر بشكل جلي وواضح بالمشهد الانتخابي، إذ إنه في ذات الوقت يصعب التنبؤ والتوقع بمعرفة القوائم الفائزة رغم وجود بعض القوائم التي فيها مترشحون لهم حضور انتخابي لافت، لكن السمة العامة في هذه الدائرة هو التقارب بين القوائم المتنافسة.
ويرى مراقبون ومحللون أن هذه الانتخابات مختلفة عن جميع الانتخابات السابقة كون القانون خصص للناخب صوتين، واحد للدائرة المحلية والثاني للقائمة الحزبية على مستوى الوطن، وهو الأمر الذي سيزيد من نسبة المشاركة في يوم الاقتراع في "الثانية" والتي اعتادت أن تكون نسبة المشاركة أقل من المناطق أخرى بالمملكة.
وبحسب مراقبين لم تتجاوز نسبة التصويت في "الثانية" والتي توصف بدائرة الحيتان، خلال الانتخابات السابقة 8 %، حيث يغلب على ناخبين عدم الإقبال على صناديق الاقتراع.
التوقعات تشير إلى أن هناك ثلاث أو أربع قوائم ستحظى بتأييد واسع من الناخبين في الدائرة الثانية ولديها فرصة كبيرة للحصول على أعداد كبيرة من أصوات الناخبين.
مصادر متابعة للمعطيات الانتخابية في "الثانية" لا تستبعد حصول قائمة واحدة على مقعدين تنافس.
ويرى مطلعون أن التنافس على مقاعد الكوتا المخصصة للمرأة والمسيحيين في الدائرة الثانية ما يزال شديدا بين القوائم.
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