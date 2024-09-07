عمان الأولى.. آمال المقترعين ببرلمان مختلف تضع المترشحين تحت المجهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان – يضع الناخبون في الدائرة الأولى في العاصمة، مترشحي دائرتهم تحت المجهر، كي يتجهوا إلى صناديق الاقتراع، ويختاروا من يجدون لديه القدرة على الخطاب السياسي المدروس، والدبلوماسية في التفاعل معهم ومع قضاياهم.
وتعد "عمان الأولى" من الدوائر الرئيسة والمهمة في الانتخابات النيابية، خصوصا وأنها تضم مناطق مكتظة سكانيا، وتمتد على مساحة واسعة من عمان.
ووفق قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 الجديد، قسمت المملكة إلى دائرة انتخابية عامة و18 دائرة محلية، منها 3 دوائر في العاصمة، وبدا واضحا في العام الحالي، أن الأردنيين من سكان الدائرة الأولى، التي بلغت حصّتها من مقاعد المجلس المقبل 6 مقاعد، متحمسون للعملية الانتخابية.
ويستشعر مواطنون في الدائرة ذاتها، أن قانون الانتخاب الحالي، سيمكنهم من إيجاد مجلس مغاير عن النسخ السابقة لمجلس النواب، بحيث يكون له تمثيل أكبر، خصوصا وأنه جرى منح النساء والشباب فرصة أكبر للوصول.
وتضم "عمان الاولى" مناطق: القويسمة والجويدة وأبو علندا وخريبة السوق وجاوا واليادودة وأم قصير والمقابلين ولواء ماركا الذي يضم ماركا وطارق والنصر، ولواء سحاب الذي يضم سحاب والجيزة والموقر، باستثناء بدو الوسط.
وبحسب القوائم الحزبية للمترشّحين النهائية للانتخابات، فإن عددها الإجمالي في "عمان الأولى" وصل إلى 10، هي: التجديد، عمان، الأقصى الشريف، الحق، المستقبل، الهمة، الاتحاد، العزم، العهد وجبعة العمل الإسلامي.
ويبلغ عدد المراكز المخصصة للاقتراع في الدائرة الأولى 108، توزعت على مراكز للذكور والإناث والمختلطة.
وأكدت "المستقلة للانتخاب"، أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزا، إذ ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، ويأتي ذلك استنادًا على أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب للمجلس لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بـ10 أيامٍ على الأقل.
وبات الناخبون في دائرة "عمان الأولى" ينظرون للمترشحين من منظور مختلف نوعا ما عن السابق، بحيث يبحثون عن أكثرهم اطلاعا وقدرة على الخطاب السياسي، مع منطقية برنامجه الانتخابي ودبلوماسيته في التعامل.
وبرغم أن لافتات المترشّحين منتشرة ومتناثرة في الشوارع والأزقة، لكن ذلك لم يكن له تأثير على المواطنين، الذين أكدوا أن اختياراتهم لن تكون مرتبطة بمن يضع لافتات أكثر، مشددا بعضهم، في أحاديث لـ"الغد"، على أنهم يلقون آمالا كثيرة على الانتخابات المقبلة، متطلعين لأن تُسفر عن إيجاد مجلس نواب قادر على الاستماع للمطالب الشعبية وتقديم الحلول لكثير من مشاكلهم وقضاياهم.
وأظهرت القراءة لنظام الدوائر الانتخابية، وأعداد مقاعد كُل دائرة، وعدد السكان في كُل مُحافظة، وأعداد ناخبيها، فضلًا عن أعداد مقاعد "الكوتا" سواء للمرأة أم للشركس والشيشان أم للمسيحيين، أن عدد سكان العاصمة 4834500 نسمة، حسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة لسنة 2023، يُشكلون 42% من إجمالي سكان المملكة، البالغ 11 مليونًا و516 ألف نسمة، وتقسيمها إلى 3 دوائر، خُصص لها 20 مقعدًا، بينها 15 تنافس، و3 "كوتا المرأة"، ومقعد مسيحي، ومثله للشركس والشيشان، أي 20.6 % من عدد المقاعد المُخصصة للدوائر الانتخابية المحلية.
وكشفت إحصائيات الهيئة المستقلة للانتخاب، أن عدد ناخبي "عمان الأولى" يبلغ 617759، بينهم 300505 من الذكور و317254 من الإناث، وإجمالي عدد الناخبين على مستوى المملكة 5052946، خُصص لها 6 مقاعد، من بينها مقعد واحد لـ"كوتا المرأة".
MENAFN07092024000072011014ID1108647865