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عمان الأولى.. آمال المقترعين ببرلمان مختلف تضع المترشحين تحت المجهر

9/7/2024 3:17:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – يضع الناخبون في الدائرة الأولى في العاصمة، مترشحي دائرتهم تحت المجهر، كي يتجهوا إلى صناديق الاقتراع، ويختاروا من يجدون لديه القدرة على الخطاب السياسي المدروس، والدبلوماسية في التفاعل معهم ومع قضاياهم.
وتعد "عمان الأولى" من الدوائر الرئيسة والمهمة في الانتخابات النيابية، خصوصا وأنها تضم مناطق مكتظة سكانيا، وتمتد على مساحة واسعة من عمان.
ووفق قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 الجديد، قسمت المملكة إلى دائرة انتخابية عامة و18 دائرة محلية، منها 3 دوائر في العاصمة، وبدا واضحا في العام الحالي، أن الأردنيين من سكان الدائرة الأولى، التي بلغت حصّتها من مقاعد المجلس المقبل 6 مقاعد، متحمسون للعملية الانتخابية.
ويستشعر مواطنون في الدائرة ذاتها، أن قانون الانتخاب الحالي، سيمكنهم من إيجاد مجلس مغاير عن النسخ السابقة لمجلس النواب، بحيث يكون له تمثيل أكبر، خصوصا وأنه جرى منح النساء والشباب فرصة أكبر للوصول.
وتضم "عمان الاولى" مناطق: القويسمة والجويدة وأبو علندا وخريبة السوق وجاوا واليادودة وأم قصير والمقابلين ولواء ماركا الذي يضم ماركا وطارق والنصر، ولواء سحاب الذي يضم سحاب والجيزة والموقر، باستثناء بدو الوسط.
وبحسب القوائم الحزبية للمترشّحين النهائية للانتخابات، فإن عددها الإجمالي في "عمان الأولى" وصل إلى 10، هي: التجديد، عمان، الأقصى الشريف، الحق، المستقبل، الهمة، الاتحاد، العزم، العهد وجبعة العمل الإسلامي.
ويبلغ عدد المراكز المخصصة للاقتراع في الدائرة الأولى 108، توزعت على مراكز للذكور والإناث والمختلطة.
وأكدت "المستقلة للانتخاب"، أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزا، إذ ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، ويأتي ذلك استنادًا على أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب للمجلس لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بـ10 أيامٍ على الأقل.
وبات الناخبون في دائرة "عمان الأولى" ينظرون للمترشحين من منظور مختلف نوعا ما عن السابق، بحيث يبحثون عن أكثرهم اطلاعا وقدرة على الخطاب السياسي، مع منطقية برنامجه الانتخابي ودبلوماسيته في التعامل.
وبرغم أن لافتات المترشّحين منتشرة ومتناثرة في الشوارع والأزقة، لكن ذلك لم يكن له تأثير على المواطنين، الذين أكدوا أن اختياراتهم لن تكون مرتبطة بمن يضع لافتات أكثر، مشددا بعضهم، في أحاديث لـ"الغد"، على أنهم يلقون آمالا كثيرة على الانتخابات المقبلة، متطلعين لأن تُسفر عن إيجاد مجلس نواب قادر على الاستماع للمطالب الشعبية وتقديم الحلول لكثير من مشاكلهم وقضاياهم.
وأظهرت القراءة لنظام الدوائر الانتخابية، وأعداد مقاعد كُل دائرة، وعدد السكان في كُل مُحافظة، وأعداد ناخبيها، فضلًا عن أعداد مقاعد "الكوتا" سواء للمرأة أم للشركس والشيشان أم للمسيحيين، أن عدد سكان العاصمة 4834500 نسمة، حسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة لسنة 2023، يُشكلون 42% من إجمالي سكان المملكة، البالغ 11 مليونًا و516 ألف نسمة، وتقسيمها إلى 3 دوائر، خُصص لها 20 مقعدًا، بينها 15 تنافس، و3 "كوتا المرأة"، ومقعد مسيحي، ومثله للشركس والشيشان، أي 20.6 % من عدد المقاعد المُخصصة للدوائر الانتخابية المحلية.
وكشفت إحصائيات الهيئة المستقلة للانتخاب، أن عدد ناخبي "عمان الأولى" يبلغ 617759، بينهم 300505 من الذكور و317254 من الإناث، وإجمالي عدد الناخبين على مستوى المملكة 5052946، خُصص لها 6 مقاعد، من بينها مقعد واحد لـ"كوتا المرأة".

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