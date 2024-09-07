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هل ستتمكن المستقلة من ضبط إيقاع أول انتخابات بعد القانونين الجديدين؟

9/7/2024 3:17:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمّان- ينتظر الأردنيون بعد غد يوم الانتخابات النيابية، ليكشف لهم عمن سيمثلونهم تحت قبة البرلمان، بيد أن المنتظرين من أصحاب التوجهات السياسية، يرون أن يوم الانتخابات، هو من سيبت بنجاح الهيئة المستقلة للانتخاب في تأديتها لدورها على أكمل وجه.
وإذ يعتبر الحمل الملقى على عاتق الهيئة كبيرا، ليس من منطلق مهامها وأعبائها التنظيمية والإدارية لسير الانتخابات، بل لما قد يتحقق من نزاهة وشفافية لهذه العملية التي يترقبها القاصي والداني، بخاصة وأن الهيئة ولأول مرة، تقود انتخابات تعتبر المولود الأول لنتائج خطة التحديث السياسي التي أفرزت تعديلات على قانوني الانتخابات والأحزاب، وأول انتخابات ذات نكهة حزبية وقوائم وطنية ووجوه شبابية جديدة.
ومنذ اليوم الأول من تعديل القانونين، حرصت الهيئة على حمل ملفات المرحلة الجديدة بتطبيق خطة التحديث السياسي، بضخ كوادر وخبرات، واستحداث أقسام في أروقتها، وفي خارج أروقتها عقدت محاضرات وورش ومقابلات صحفية ووضعت مناهج دراسية، لتطبيق نصوص القانونين.
ولعل وتيرة عملها، ارتفعت في الأشهر الماضية، وهي على عتبة يوم حافل، سيتسم بكل شيء مختلف، إذ ستجري انتخابات، تحتمي بما كان ينادى به في العقود الماضية من سياسيين للارتقاء بمفهوم الديمقراطية والمشاركة السياسية، لذا فبعد غد، ستكون فيه الهيئة أمام وقائع مختلفة بشأن صناديق الاقتراع، وما حولها من سلوك للناخبين والمترشحين وغيرها من تفاصيل تتعلق بمجريات العملية الانتخابية.
“الأمور جيدة”، هكذا وصف المدير التنفيذي لمركز“راصد” لمراقبة الانتخابات د. عامر بني عامر لـ”الغد”، و”بالتأكيد ستواجه الهيئة تحديات تقليدية موجودة في كل انتخابات، تلك المتعلقة بالأمور التنظيمية، وربما مشاكل لوجستية”، معتبرا بأن الهيئة لديها خبرة ونضوج كافيان في التنظيم وضبط ايقاع العملة الانتخابية.
وبين بني عامر، أن هناك تحديا آخر من الوارد أنها ستواجهه، هو تحدي وعي المواطن بالنظام الانتخابي الجديد، وطريقة تعامله مع القائمة الحزبية، ومدى تقبله لذلك، ما سيشكل تحديا كبيرا أمامها، لأن كثيرا من المواطنين غير متقبلين لفكرة التعامل مع النظام الانتخابي الجديد.
وأضاف أن تحدي الوقت في هذا المضمار كبير جدا، فالهيئة لديها حسابات تتمنى ألا يطرأ عليها تغيير، لأنه سيسبب إعاقة للعملية الانتخابية، مشيرا أيضا إلى أن تدريبها لكوادرها سيكشف في هذه الانتخابات عن مدى فاعلية قدراتها وإمكانياتها.
وهناك تحد يظهر في كل انتخابات كما يستكمل، وهو أمني، يرتبط بمدى سلامة العملية الانتخابية، خصوصا في مناطق عشائرية، معتبرا بأن الأجهزة الأمنية ناضجة بما يكفي لتجاوزه، أما بشأن المال المشبوه، فلن يكون تحديا تنظيميا، لأن الهيئة أعلنت أن القانون سيطبق على الجميع، مستبعدا أن هذا الأمر سيشكل معضلة لها.
من جهته، اعتبر الرئيس السابق للهيئة د. خالد كلالدة، أن التحديات التي ستواجهها الهيئة في يوم الانتخابات، موجودة في كل انتخابات، مشيرا إلى أن سلوك الناخب والمترشحين ستكون ظاهرة، وسيجري رصدها، حتى أن النتائج ستكون واضحة، وفق تعليمات الهيئة. لكن مما لا شك فيه بأن هناك تخوفات من بعض التجاوزات، وبالنسبة إلى عامل الوقت، فإن الهيئة لن تسابق الوقت وستكون حريصة على خروج النتائج في الوقت الذي حددته.
بينما اعتبر المحلل السياسي عريب الرنتاوي، أن الهيئة، مهيأة للتعامل مع استحقاقات الانتخابات وما قبلها وما بعدها، والقوانين حددت صلاحيات أجهزة الدولة في الحفاظ على العملية الانتخابية، ومن حيث المبدأ لا توجد مشكلة.
لكن وكما يضيف الرنتاوي، فإن التحدي الأكبر هو الحرص على معاقبة كل من يخالف تعليمات الهيئة، لافتا إلى أن هناك أشخاصا على مواقع التواصل الاجتماعي، يقسمون بنجاح مترشحين معينين، ما يتطلب محاسبتهم بذكر أسمائهم كاملة وليس ذكر حروف أسمائهم الأولى، فتجهيل الفاعل لا يردع، وكشف اسمه يكرس مسألة العقاب ويعطي طابعا ردعيا.
والمطلوب كما يضيف، ترجمة استخدام ما بحوزة جميع الأطراف، وأن يجري استخدام كل الصلاحيات، لضمان يوم انتخابي سلس وآمن ونزيه، إذ عندما تكون هناك إرادة صلبة عند تطبيق مبدأ حياد الدولة في العملية الانتخابية، فإن أي مخالفة يجب أن تقمع في اللحظة ذاتها، ذلك لأن التحدي الأكبر، هو استعادة الثقة بالانتخابات، وبالتالي إثبات أن ما يقال عن عدم نزاهة الانتخابات كلام من الماضي.
وأضاف إن الهيئة مسؤولة، لكنها ليست الجهة الوحيدة لإنتاج انتخابات نزيهة وناضجة، وهذه مسؤولية الأحزاب أيضا وأجهزة الدولة المعنية، ومن ثم أعتقد بأن هناك تحديات يجب أن نجتازها بنجاح، وأن الأردنيين سيمنحون فرصة لإعادة الثقة، وعلى الدولة أن تحافظ على شرف صناديق الاقتراع.
وأكد الخبير في الشأن الانتخابي د. علي الخوالدة، أن الهيئة مستعدة بكل كوادرها وآلياتها لإجراءات العملية الانتخابية، وهناك تصريحات من رئيسها موسى المعايطة بمحاربة الرشوة الانتخابية، والادعاء بالأمية، وأي سلوكيات مخالفة للقانون، ما يعزز من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأضاف الخوالدة، أن الحكومة قدمت المطلوب منها في هذا الجانب عبر سجل الانتخابات الصادر عن دائرة الأحوال المدنية من حيث الأمور اللوجيستية والكوادر البشرية من وزارات مختلفة.

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