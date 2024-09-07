هل ستتمكن المستقلة من ضبط إيقاع أول انتخابات بعد القانونين الجديدين؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
عمّان- ينتظر الأردنيون بعد غد يوم الانتخابات النيابية، ليكشف لهم عمن سيمثلونهم تحت قبة البرلمان، بيد أن المنتظرين من أصحاب التوجهات السياسية، يرون أن يوم الانتخابات، هو من سيبت بنجاح الهيئة المستقلة للانتخاب في تأديتها لدورها على أكمل وجه.
وإذ يعتبر الحمل الملقى على عاتق الهيئة كبيرا، ليس من منطلق مهامها وأعبائها التنظيمية والإدارية لسير الانتخابات، بل لما قد يتحقق من نزاهة وشفافية لهذه العملية التي يترقبها القاصي والداني، بخاصة وأن الهيئة ولأول مرة، تقود انتخابات
تعتبر المولود الأول لنتائج خطة التحديث السياسي التي أفرزت تعديلات على قانوني الانتخابات والأحزاب، وأول انتخابات ذات نكهة حزبية وقوائم وطنية ووجوه شبابية جديدة.
ومنذ اليوم الأول من تعديل القانونين، حرصت الهيئة على حمل ملفات المرحلة الجديدة بتطبيق خطة التحديث السياسي، بضخ كوادر وخبرات، واستحداث أقسام في أروقتها، وفي خارج أروقتها عقدت محاضرات وورش ومقابلات صحفية ووضعت مناهج دراسية، لتطبيق نصوص القانونين.
ولعل وتيرة عملها، ارتفعت في الأشهر الماضية، وهي على عتبة يوم حافل، سيتسم بكل شيء مختلف، إذ ستجري انتخابات، تحتمي بما كان ينادى به في العقود الماضية من سياسيين للارتقاء بمفهوم الديمقراطية والمشاركة السياسية، لذا فبعد غد، ستكون فيه الهيئة أمام وقائع مختلفة بشأن صناديق الاقتراع، وما حولها من سلوك للناخبين والمترشحين وغيرها من تفاصيل تتعلق بمجريات العملية الانتخابية.
“الأمور جيدة”، هكذا وصف المدير التنفيذي لمركز“راصد” لمراقبة الانتخابات د. عامر بني عامر لـ”الغد”، و”بالتأكيد ستواجه الهيئة تحديات تقليدية موجودة في كل انتخابات، تلك المتعلقة بالأمور التنظيمية، وربما مشاكل لوجستية”، معتبرا بأن الهيئة لديها خبرة ونضوج كافيان في التنظيم وضبط ايقاع العملة الانتخابية.
وبين بني عامر، أن هناك تحديا آخر من الوارد أنها ستواجهه، هو تحدي وعي المواطن بالنظام الانتخابي الجديد، وطريقة تعامله مع القائمة الحزبية، ومدى تقبله لذلك، ما سيشكل تحديا كبيرا أمامها، لأن كثيرا من المواطنين غير متقبلين لفكرة التعامل مع النظام الانتخابي الجديد.
وأضاف أن تحدي الوقت في هذا المضمار كبير جدا، فالهيئة لديها حسابات تتمنى ألا يطرأ عليها تغيير، لأنه سيسبب إعاقة للعملية الانتخابية، مشيرا أيضا إلى أن تدريبها لكوادرها سيكشف في هذه الانتخابات عن مدى فاعلية قدراتها وإمكانياتها.
وهناك تحد يظهر في كل انتخابات كما يستكمل، وهو أمني، يرتبط بمدى سلامة العملية الانتخابية، خصوصا في مناطق عشائرية، معتبرا بأن الأجهزة الأمنية ناضجة بما يكفي لتجاوزه، أما بشأن المال المشبوه، فلن يكون تحديا تنظيميا، لأن الهيئة أعلنت أن القانون سيطبق على الجميع، مستبعدا أن هذا الأمر سيشكل معضلة لها.
من جهته، اعتبر الرئيس السابق للهيئة د. خالد كلالدة، أن التحديات التي ستواجهها الهيئة في يوم الانتخابات، موجودة في كل انتخابات، مشيرا إلى أن سلوك الناخب والمترشحين ستكون ظاهرة، وسيجري رصدها، حتى أن النتائج ستكون واضحة، وفق تعليمات الهيئة. لكن مما لا شك فيه بأن هناك تخوفات من بعض التجاوزات، وبالنسبة إلى عامل الوقت، فإن الهيئة لن تسابق الوقت وستكون حريصة على خروج النتائج في الوقت الذي حددته.
بينما اعتبر المحلل السياسي عريب الرنتاوي، أن الهيئة، مهيأة للتعامل مع استحقاقات الانتخابات وما قبلها وما بعدها، والقوانين حددت صلاحيات أجهزة الدولة في الحفاظ على العملية الانتخابية، ومن حيث المبدأ لا توجد مشكلة.
لكن وكما يضيف الرنتاوي، فإن التحدي الأكبر هو الحرص على معاقبة كل من يخالف تعليمات الهيئة، لافتا إلى أن هناك أشخاصا على مواقع التواصل الاجتماعي، يقسمون بنجاح مترشحين معينين، ما يتطلب محاسبتهم بذكر أسمائهم كاملة وليس ذكر حروف أسمائهم الأولى، فتجهيل الفاعل لا يردع، وكشف اسمه يكرس مسألة العقاب ويعطي طابعا ردعيا.
والمطلوب كما يضيف، ترجمة استخدام ما بحوزة جميع الأطراف، وأن يجري استخدام كل الصلاحيات، لضمان يوم انتخابي سلس وآمن ونزيه، إذ عندما تكون هناك إرادة صلبة عند تطبيق مبدأ حياد الدولة في العملية الانتخابية، فإن أي مخالفة يجب أن تقمع في اللحظة ذاتها، ذلك لأن التحدي الأكبر، هو استعادة الثقة بالانتخابات، وبالتالي إثبات أن ما يقال عن عدم نزاهة الانتخابات كلام من الماضي.
وأضاف إن الهيئة مسؤولة، لكنها ليست الجهة الوحيدة لإنتاج انتخابات نزيهة وناضجة، وهذه مسؤولية الأحزاب أيضا وأجهزة الدولة المعنية، ومن ثم أعتقد بأن هناك تحديات يجب أن نجتازها بنجاح، وأن الأردنيين سيمنحون فرصة لإعادة الثقة، وعلى الدولة أن تحافظ على شرف صناديق الاقتراع.
وأكد الخبير في الشأن الانتخابي د. علي الخوالدة، أن الهيئة مستعدة بكل كوادرها وآلياتها لإجراءات العملية الانتخابية، وهناك تصريحات من رئيسها موسى المعايطة بمحاربة الرشوة الانتخابية، والادعاء بالأمية، وأي سلوكيات مخالفة للقانون، ما يعزز من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأضاف الخوالدة، أن الحكومة قدمت المطلوب منها في هذا الجانب عبر سجل الانتخابات الصادر عن دائرة الأحوال المدنية من حيث الأمور اللوجيستية والكوادر البشرية من وزارات مختلفة.
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