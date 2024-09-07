العتبة الانتخابية.. تطبق للمرة الأولى في الانتخابات النيابية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي
عمان- تستخدم نسبة الحسم (العتبة) لأول مرة في انتخابات
مجلس النواب الذي تجري انتخاباته بعد غد، وتعرف (العتبة) أو نسبة الحسم، بأنها الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط قانون الانتخاب الحصول عليها من الحزب أو المرشح من عدد المقترعين ليكون له حق المشاركة بالحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في مجلس النواب.
والهدف من وجود عتبة في قانون الانتخاب هو دفع الأحزاب للتحالف فيما بينها، وأخرى تندمج، وتجديد للحياة السياسية، وستكون الانتخابات مقياسا لقدرة الأحزاب على الانسجام مع الأولويات الوطنية، ومواءمة البرامج الانتخابية مع تطلعات القواعد الشعبية، وتعزيز التعاون السياسي وزيادة الاقتناع بالبرامج، وتحسين جودة التمثيل النيابي عبر ضمان أن الأحزاب التي تتجاوز العتبة تكون لديها قاعدة دعم واسعة، ومنع التفتت الحاد بين أعضاء مجلس النواب، ومنحهم قدرة على اتخاذ القرارات بشكل أكثر سهولة وفعالية.
ونص قانون الانتخاب على ضرورة أن تتجاوز القوائم المتنافسة المحلية أو العامة والتي بلغ عددها 197 قائمة نسبة العتبة (الحسم) من أصوات المقترعين، حتى يتسنى لها التنافس على أحد مقاعد مجلس النواب، حددها القانون بمقدار 7 % للقوائم المحلية، و2.5 % للقوائم العامة "الحزبية"، ويتنافس على الفوز بالمقاعد المحلية البالغ عددها 97 مقعدا من بينهم 18 مقاعدا للنساء و7 مقاعد للمسيحيين، ومقعدان للشركس أو الشيشان، 172 قائمة، فيما تتنافس 25 قائمة عامة على الفوز بـ41 مقعدا خصصت للأحزاب، بمشاركة 36 حزبًا من أصل 38 مسجلا.
لو أردنا إجراء قراءة مبسطة لآلية احتساب نسبة الحسم فإنه لزاما علينا إعادة التذكير أن نسبة المقترعين في الانتخابات الماضية لعام 2020 بلغت 29.9 %، وبواقع مليون و387 ألف ناخب وناخبة، فيما يتوقع أن تكون نسبة المقترعين في انتخابات بعد غد ما يقرب من 35 %، أي بعدد لا يقل عن مليون و800 ألف ناخب وناخبة ممن يحق لهم الاقتراع وعددهم ما يقرب من 5 ملايين و100 ألف ناخب وناخبة.
وللتدليل على ذلك كمثال فإنه تحسب نسبة العتبة للقائمة العامة ومقدارها 2.5 % بعدد المقترعين المتوقع وهو مليون و800 ألف ناخب، والنتيجة هي 45 ألف صوت لضمان حصول الحزب على مقعد في الدائرة الحزبية العامة، وأي حزب يحصل على أقل من ذلك يعتبر خارج المنافسة، وبعد تحديد قيمة العتبة تجمع أصوات الأحزاب التي تجاوزت حدود العتبة، وعلى كل حزب يطمح بالحصول على خمسة مقاعد يكون واجبًا عليه الحصول على 225 ألف صوت من عدد الناخبين.
وتقول المادة 50 من قانون الانتخاب "يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي: أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة الحسم (العتبة) البالغة 2.5 % من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، وتحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) وإذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الأقل نسبة الحسم (العتبة) تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم بمقدار0.05 % على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى 3 قوائم كحد أدنى".
أما فيما يتعلق بالدوائر المحلية فإنه لو افترضنا أن عدد الناخبين في إحدى الدوائر المحلية وصل 70 ألف ناخب فإن القائمة المحلية تحتاج لما مجموعه 4900 من أصوات الناخبين أي 7 % من أصوات الناخبين، لكي تصل لنسبة الحسم (العتبة).
وحددت المادة 49 من قانون الانتخاب الفائزين بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية، بأن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة 7 % من مجموع عدد المقترعين في الدائرة، وتحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي فيها، ويحدد الفائزون بالمقاعد على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة، كما اشترط قانون الانتخاب وصول أكثر من قائمة محلية لنسبة الحسم وعدم حصرها بقائمة أو اثنتين، فاشترط ضرورة أن تفوز قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان على المسار التنافسي، وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاثة مقاعد فأكثر على المسار التنافسي نسبة الحسم (العتبة)، وإذا لم يتحقق ذلك تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1 % على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب.
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