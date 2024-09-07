25 قائمة حزبية و172محلية يخطبون ود أكثر من 5 مليون ناخب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي
عمان-على بعد 48 ساعة من فتح صناديق الاقتراع؛ لانتخاب مجلس النواب العشرين، وعلى مسافة أربع وعشرين ساعة من دخول الصمت الانتخابي، الذي يسبق يوم الاقتراع، استكملت قوائم وطنية تمثل 25 قائمة يشكلون 36 حزبا سياسيا، وقوائم محلية قوامها 172 قائمة موزعة على 18 دائرة محلية تقديم برامجها ورؤيتها واستعدادها للفوز بثقة الناخبين والفوز بأحد مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 138 مقعدا، منها 41 مقعدا خصصت للأحزاب في القائمة العامة، و97 مقعدا للدوائر المحلية.
ويبلغ العدد الكلي للناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات
(الثلاثاء الكبير) المقبل5 ملايين و115 ألفا و219 ناخبا وناخبة، بينهم 2425293 من الذكور و2689926 من الإناث، فيما يبلغ عدد المترشحين الإجمالي ضمن القائمتين العامة (الحزبية) والمحلية ما مجموعه 1634 مترشحا، منهم (697) مترشحا ومترشحة في القوائم العامة بواقع (505) من الذكور و(192) من الإناث، وبلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحًا، بينهم 747 مترشحًا من الذكور و190 مترشحة من الإناث.
ويشارك في الانتخابات المقبلة 36 حزبا من بين 38 حزبا ضمن القوائم العامة، شكلوا 25 قائمة، أما الحزبان الآخران المرخصان فإنهما يشاركان في الانتخابات عبر القوائم المحلية، إذ شكل حزب سياسي لم يشارك ضمن القوائم العامة، قائمته المحلية، في الدائرة الثانية في العاصمة عمان، بينما يخوض أمين عام الحزب السياسي الثاني الذي لم يشكل قائمة حزبية عامة المنافسة عبر ترشحه في قائمة في ثانية عمان ضمن قائمة محلية.
سواد الأحزاب بألوانها وتفاصيلها ومساراتها قدمت عبر فترة الدعاية الانتخابية وافتتاح المقرات الانتخابية، برامج سياسية واقتصادية خاطبت الناس، وقدمت بعضها حلولا لمشاكلهم الاقتصادية والتنموية والسياسية والزراعية وغيرها من المشاكل مثل الفقر والبطالة والمديونية والصحة والتعليم، وهو ما فعلته أيضا قوائم محلية، ويبقى الخيار في صندوق الاقتراع لتفضيل برنامج ورؤية حزبية على أخرى.
مراقبون ومتابعون يؤكدون أن المرحلة تحتاج لأحزاب وبرامج سياسية، وأن مترشحين لديهم قدرة على تشخيص الواقع وتقديم حلول ملموسة قابلة للتنفيذ والتطبيق والتعامل معها، ومن ثم تقع المسؤولية على الناخب الذي عليه الاختيار بين الأحزاب المتنافسة وفق برامجها بعيدا عن الأشخاص، واختيار البرنامج الذي يقدم قراءة واضحة وحلولا منطقية يمكن التعامل معها، وأيضا اختيار المترشح الذي لديه القدرة والمكنة في المراقبة والتشريع.
تجري الانتخابات وفق قانون انتخاب جديد تم إقراره من مجلس النواب الماضي وجاء كتوصية من اللجنة الملكية التي عهد لها جلالة الملك عبدالله الثاني تحديث المنظومة السياسية، حيث أوصت اللجنة بتعديلات دستورية وقانوني انتخاب وأحزاب جديدين.
الجولات الانتخابية مضت، والآن جاء الدور على الجميع للتعامل مع الانتخابات المقبلة التي ستفرز مجلس النواب رقم 20 في تاريخ الدولة، وفق رؤية مختلفة تعتمد على التغيير والمشاركة الفاعلة، لا سيما وأن قانون الانتخاب الحالي هو نتاج حوارات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي اقترحت القانون وتدرجت في منح المقاعد للأحزاب في كل مرحلة انتخابية، وصولا لانتخاب 65 % من أعضاء المجلس النيابي الثاني والعشرين وفق قوائم حزبية.
ووضعت اللجنة الملكية في تقريرها النهائي الذي سلمته لجلالة الملك عام 2021 ملامح التدرج للوصول للنموذج الديمقراطي الأردني المنشود، للانتقال عبر مراحل زمنية في تطوير التشريعات والبنى المؤسسية والممارسات وصولا إلى النضوج الديمقراطي، استنادا إلى الرسالة الملكية والأوراق النقاشية الملكية، وتضمنت الورقة المرجعية السير في تحديث وطني شامل ومتكامل يشتمل على التحديث والتطوير الاقتصادي، والتحديث والتطوير الإداري والقضائي، وصولا إلى تحديث المجتمع في أنساقه الثقافية والاجتماعية المتعددة.
كما وضعت اللجنة نصب عينها الشمولية والتكامل في التحديث السياسي بدائرتين أساسيتين تتمثل الأولى في البيئة الداخلية للتحديث السياسي بما تنطوي عليه من تحولات وعمليات تمس التشريعات وبنى المؤسسات وما يتصل بها من حريات عامة ومنظومة حقوق الإنسان، أما الدائرة الثانية فهي البيئة العامة الأشمل التي تعنى بالتحديث الاقتصادي والتحديث الإداري والقضائي وصولا إلى تحديث المجتمع.
ومهد قانونا الانتخاب والأحزاب طريقا واسعا لدعم وتمكين المرأة والشباب للوصول لمراكز صنع القرار بدءا من اشتراط ترخيص الحزب بألا تقل نسبة عدد السيدات الأعضاء فيه عن 20 % من كامل عدد أعضاء الحزب، مرورا بإضافة بندين رئيسيين على المادة السادسة لدعم المرأة، فأصبحت الكوتا على مستوى الدائرة الانتخابية بدل المحافظة، ما يعني أن الحد الأدنى لوجود النساء في مجلس النواب المقبل سيكون 18 على عدد الدوائر الانتخابية، وليس 15 كما كانت سابقا، وعلى مستوى القائمة الحزبية اشترط القانون بأن يكون من أول 3 مترشحين امرأة، وأن يكون شاب من أول خمسة مترشحين.
لما سبق فإن مراقبين ينظرون بتفاؤل بأن تغير الانتخابات المقبلة نظرة المجتمع للمؤسسة التشريعية وللأحزاب السياسية، خاصة التجمعات العشائرية، وبخاصة بعد التعديلات الجوهرية التي طالت قانوني الأحزاب والانتخاب، حيث منحت التعديلات حضورا للأحزاب في الجغرافيا الوطنية.
قسم قانون الانتخاب المملكة لـ18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة على مستوى المملكة، يخصص لها جميعا 138 مقعدا، وللدوائر الانتخابية المحلية يخصص وفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة 97 من المقاعد على النحو التالي: عمّان 20 مقعدا ضمن 3 دوائر انتخابية محلية، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة، وعلى مستوى المحافظة: مقعد للشركس والشيشان وآخر للمسيحيين، ولمحافظة إربد: 15 مقعدا ضمن دائرتين انتخابيتين محليتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية، وآخر على مستوى المحافظة للمسيحيين، ولمحافظة البلقاء: 8 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، وآخر للمسيحيين، كما يخصص لمحافظة الكرك: 8 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للمسيحيين، ولمحافظة معان: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولمحافظة الزرقاء: 10 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين، ولمحافظة المفرق: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، كما خصص لمحافظة الطفيلة: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولمحافظة مادبا 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للمسيحيين، ولمحافظة جرش: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولمحافظة عجلون: 4 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة وآخر للمسيحيين، ولمحافظة العقبة: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولدائرة بدو الشمال: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولدائرة بدو الوسط: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة، ولدائرة بدو الجنوب: 3 مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.
ويخصص للدائرة الانتخابية العامة وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة: 41 مقعدا، تشكّل بقوائم حزبية وفقا لما يلي: وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 عاما، ضمن أول 5 مترشحين، وتشتمل القائمة على مترشحين موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية وبحد أدنى، وتتضمن عددا من طالبي الترشح، لا يزيد على عدد المقاعد المخصص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، ويخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة: مقعدان للمسيحيين بحد أدنى، ومقعد واحد للشركس والشيشان بحد أدنى.
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