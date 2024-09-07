8 إستراتيجيات لمواجهة الحوادث المناخية بعمان أبرزها مخاطر الفيضانات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
عمان- وضعتْ خطةٌ متخصصة ثماني إستراتيجيات للتكيف مع الحوادث المناخية المتطرفة التي تشهدها مدينة عمان، وسيجري العمل على تنفيذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ومن بين هذه الإستراتيجيات الحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الحرجة في مدينة عمان بنسبة 50 % بحلول عام 2040، وإنشاء نظام للإنذار المبكر للفيضانات كذلك، وفق خطة عمل عمان للمُناخ في نسختها الثانية.
وتسعى أمانة عمان الكبرى من خلال خطتها المحدثة إلى "خفض خسائر شبكات المياه بنسبة 70 % بحلول عام 2040، وتحسين كفاءة المياه في المباني بنسبة 25 % بحلول عام 2030".
وفي الخطة، التي أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، فإن "حماية إمدادات المياه، والتخفيف من تأثير جزيرة الحرارة الحضرية، وانبعاثات الكربون في عمان، أو الحفاظ عليها من خلال البنية التحتية الزرقاء والخضراء، تعد من بين إستراتيجيات التكيف".
ويشير تأثير "جزيرة الحرارة" إلى الظاهرة التي تشهد فيها المناطق الحضرية درجات حرارة أعلى من المناطق الريفية المحيطة بسبب الأنشطة البشرية مثل المباني، والمركبات والصناعة، والتي يمكن أن تكون تداعيات سلبية كبيرة على البيئة وصحة الإنسان، واستهلاك الطاقة.
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن "تحسين الأمن الغذائي الحضري، وتتبع التغيير في الأمراض المعدية من خلال النظام الإلكتروني"، من بين الإستراتيجيات التي أوردتها الخطة التي حصلت "الغد" على نسخة منها.
ووفق التعريفات العالمية، يعرف الأمن الغذائي الحضري بأنه "الحالة التي تضمن للسكان الحضر الوصول المادي، والاقتصادي، والاجتماعي لسعرات حرارية آمنة وكافية ومتنوعة، ومغذيات دقيقة لنمط معيشي صحي".
وجاء في الدراسة أن "هطل الأمطار الغزيرة يؤدي إلى حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة من المدينة، فيما كانت أغلقت العواصف الثلجية المدارس، وأثرت موجات الحر ونقص المياه بشكل مباشر على صحة السكان وعمل الشركات".
وتُظهر البيانات على المستوى الوطني، أن محافظة عمان هي واحدة من أكثر المناطق تضررًا، إذ إنه ما بين أعوام 1981 و2020 كانت تمثل نسبة الفيضانات المفاجئة 29 % من أحداث الطقس المتطرفة المبلغ عنها، تليها العواصف الثلجية بـ19 %، وموجات الجفاف بـ13 %، والصقيع بنسبة 12 %".
ويُظهر التقييم النوعي لهذه المخاطر المناخية أن "احتمالية وتأثير أحداث الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات من المتوقع أن تزداد في المستقبل"، كما ورد في الخطة.
وفي السنوات الأخيرة، "أصبحت الفيضانات المفاجئة مشكلة خطيرة، ما جعل الطرق تتسم بالخطورة، فيما أثرت بصورة سلبية على عدد متزايد من المناطق السكنية والتجارية، وهناك مخاوف من أنها قد تؤثر أيضًا على إمدادات المياه والصرف الصحي".
وتشير معلومات الخطة إلى أن "الفيضانات المفاجئة لعام 2019 ما تزال حية بالنسبة لسكان عمان، لكونها قد تسببت في خسائر مادية كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية، والمخازن، والتي قُدرت بما لا يقل عن 9،115،326 دينارا".
وجاء في الخطة أن "درجات الحرارة الشديدة أثرت على ما بين 70 % - 80 % من السكان، بينما سقوط الثلج وحدوث الجليد تأثر بهما ما بين 50 % و60 % من السكان".
وفي عام 2019، بلغ إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لمدينة عمان 9.271 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي أن معدل الانبعاثات للفرد الواحد تقدر بـ2.4 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وتشير نتائج الخطة إلى أنه "في غياب أي إستراتيجيات وإجراءات للتخفيف، فإن النمو في عدد السكان والنشاط الاقتصادي سيؤديان إلى زيادة في الانبعاثات من 7,392,996 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، إلى 9,546,333 طنًا بحلول عام 2030".
فيما سترتفع تلك النسب إلى 12,415,571 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040، وإلى 16,383,451 طنًا عام 2050، بحسب ما أكدته نتائج الخطة.
وحذرت من أن "انبعاثات الفرد الواحد سترتفع من 1.916 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى 1.963 طنًا عام 2030، وإلى 2.284 طنًا بحلول عام 2050".
وجرى تطوير إستراتيجيات وإجراءات التخفيف من الانبعاثات ضمن ثلاثة سيناريوهات جميعها تدعو لإزالة الكربون من شبكة الكهرباء، وتبني الاقتصاد الدائري للنفايات، والتحول نحو وسائل النقل العام والأنماط منخفضة الكربون، والتخطيط الحضري المتكامل، وتبني تدابير كفاءة الطاقة في المباني والصناعة والنقل.
ومن أجل الوصول إلى هدف أمانة عمان الطموح والقابل للتحقيق المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، تلتزم عمان بأهداف مؤقتة لخفض الانبعاثات بنسبة 14 % بحلول عام 2030، و30 % بحلول عام 2040.
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