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8 إستراتيجيات لمواجهة الحوادث المناخية بعمان أبرزها مخاطر الفيضانات

9/7/2024 3:17:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان- وضعتْ خطةٌ متخصصة ثماني إستراتيجيات للتكيف مع الحوادث المناخية المتطرفة التي تشهدها مدينة عمان، وسيجري العمل على تنفيذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ومن بين هذه الإستراتيجيات الحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الحرجة في مدينة عمان بنسبة 50 % بحلول عام 2040، وإنشاء نظام للإنذار المبكر للفيضانات كذلك، وفق خطة عمل عمان للمُناخ في نسختها الثانية.
وتسعى أمانة عمان الكبرى من خلال خطتها المحدثة إلى "خفض خسائر شبكات المياه بنسبة 70 % بحلول عام 2040، وتحسين كفاءة المياه في المباني بنسبة 25 % بحلول عام 2030".
وفي الخطة، التي أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، فإن "حماية إمدادات المياه، والتخفيف من تأثير جزيرة الحرارة الحضرية، وانبعاثات الكربون في عمان، أو الحفاظ عليها من خلال البنية التحتية الزرقاء والخضراء، تعد من بين إستراتيجيات التكيف".
ويشير تأثير "جزيرة الحرارة" إلى الظاهرة التي تشهد فيها المناطق الحضرية درجات حرارة أعلى من المناطق الريفية المحيطة بسبب الأنشطة البشرية مثل المباني، والمركبات والصناعة، والتي يمكن أن تكون تداعيات سلبية كبيرة على البيئة وصحة الإنسان، واستهلاك الطاقة.
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن "تحسين الأمن الغذائي الحضري، وتتبع التغيير في الأمراض المعدية من خلال النظام الإلكتروني"، من بين الإستراتيجيات التي أوردتها الخطة التي حصلت "الغد" على نسخة منها.
ووفق التعريفات العالمية، يعرف الأمن الغذائي الحضري بأنه "الحالة التي تضمن للسكان الحضر الوصول المادي، والاقتصادي، والاجتماعي لسعرات حرارية آمنة وكافية ومتنوعة، ومغذيات دقيقة لنمط معيشي صحي".
وجاء في الدراسة أن "هطل الأمطار الغزيرة يؤدي إلى حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة من المدينة، فيما كانت أغلقت العواصف الثلجية المدارس، وأثرت موجات الحر ونقص المياه بشكل مباشر على صحة السكان وعمل الشركات".
وتُظهر البيانات على المستوى الوطني، أن محافظة عمان هي واحدة من أكثر المناطق تضررًا، إذ إنه ما بين أعوام 1981 و2020 كانت تمثل نسبة الفيضانات المفاجئة 29 % من أحداث الطقس المتطرفة المبلغ عنها، تليها العواصف الثلجية بـ19 %، وموجات الجفاف بـ13 %، والصقيع بنسبة 12 %".
ويُظهر التقييم النوعي لهذه المخاطر المناخية أن "احتمالية وتأثير أحداث الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات من المتوقع أن تزداد في المستقبل"، كما ورد في الخطة.
وفي السنوات الأخيرة، "أصبحت الفيضانات المفاجئة مشكلة خطيرة، ما جعل الطرق تتسم بالخطورة، فيما أثرت بصورة سلبية على عدد متزايد من المناطق السكنية والتجارية، وهناك مخاوف من أنها قد تؤثر أيضًا على إمدادات المياه والصرف الصحي".
وتشير معلومات الخطة إلى أن "الفيضانات المفاجئة لعام 2019 ما تزال حية بالنسبة لسكان عمان، لكونها قد تسببت في خسائر مادية كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية، والمخازن، والتي قُدرت بما لا يقل عن 9،115،326 دينارا".
وجاء في الخطة أن "درجات الحرارة الشديدة أثرت على ما بين 70 % - 80 % من السكان، بينما سقوط الثلج وحدوث الجليد تأثر بهما ما بين 50 % و60 % من السكان".
وفي عام 2019، بلغ إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لمدينة عمان 9.271 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي أن معدل الانبعاثات للفرد الواحد تقدر بـ2.4 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وتشير نتائج الخطة إلى أنه "في غياب أي إستراتيجيات وإجراءات للتخفيف، فإن النمو في عدد السكان والنشاط الاقتصادي سيؤديان إلى زيادة في الانبعاثات من 7,392,996 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، إلى 9,546,333 طنًا بحلول عام 2030".
فيما سترتفع تلك النسب إلى 12,415,571 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040، وإلى 16,383,451 طنًا عام 2050، بحسب ما أكدته نتائج الخطة.
وحذرت من أن "انبعاثات الفرد الواحد سترتفع من 1.916 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى 1.963 طنًا عام 2030، وإلى 2.284 طنًا بحلول عام 2050".
وجرى تطوير إستراتيجيات وإجراءات التخفيف من الانبعاثات ضمن ثلاثة سيناريوهات جميعها تدعو لإزالة الكربون من شبكة الكهرباء، وتبني الاقتصاد الدائري للنفايات، والتحول نحو وسائل النقل العام والأنماط منخفضة الكربون، والتخطيط الحضري المتكامل، وتبني تدابير كفاءة الطاقة في المباني والصناعة والنقل.
ومن أجل الوصول إلى هدف أمانة عمان الطموح والقابل للتحقيق المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، تلتزم عمان بأهداف مؤقتة لخفض الانبعاثات بنسبة 14 % بحلول عام 2030، و30 % بحلول عام 2040.

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