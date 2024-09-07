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هل يحقق مؤشر الأسعار للأعمال الإنشائية النفطية التوازن بين المقاول وصاحب العمل؟

9/7/2024 3:17:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان - أكد وزراء أشغال سابقون ومديرو طرق، أن وضع شرط في العقد المبرم بين المقاول وصاحب العمل بأعمال الإنشاءات التي تدخل فيها مشتقات النفط، وعلى رأسها مادة الديزل، يحقق التوازن لطرفي العقد، أكان لصاحب العمل أو لجهة حكومية، أو لأي من الجهات الخاصة أو لمؤسسة عامة.
وقالوا لـ"الغد" في أحاديث منفصلة، إنه عندما جرت دراسة تأثر المقاولين الذين ينفذون أعمال إنشاءات تدخل فيها مشتقات النفط، وعلى رأسها الديزل، أخذوا بالاعتبار هذه المتغيرات، وهذا ما تأسست عليه لجان تعويضات متخصصة في السابق، لدراسة كل حالة من هذه الحالات، ومدى تأثر مدخلات المشاريع تحت التنفيذ ونسبة المشتقات النفطية، ويجري التعويض على الفروقات تباعا، لحماية المقاولين من المخاطر الناجمة عن تغير الأسعار عالميا.
وفي وقت قال فيه مدير دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات، إن هناك إجراءات يجري العمل عليها، ومنها "مشروع إصدار مؤشر للأسعار"، وقد بدأ العمل عليه خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي، وسيصدر قبل نهاية العام، بحيث سيقوم المشروع باحتساب قيمة المؤشر، وبناء عليه يستطيع المقاول أخذ نسبة التغيير عند التسعير، ويصبح مشمولا ضمن سعره وبعدها، سنتوقف عن إصدار التعاميم.
من جانبه، قال وزير الأشغال الأسبق سامي هلسة، إن عقود وزارة الأشغال ورئاسة الوزراء، تنطبق عليها تعديلات الأسعار، مضيفا أن هذه التعديلات للأسعار، تصب في صالح العقد، أي لصالح الطرفين، لأن العقد حينها يكون أكثر شفافية ووضوحا، والمقاول يحتسب السعر الحقيقي، لأنه يعلم أنه إذا زاد المبلغ سينقص بالضرورة وفق السعرين العالمي واللجنة محليا، وهذا أيضا أصبح يوضع في العقد حتى تكون الأسعار متوازنة.
وبين هلسة أنه إذا لم يوضع هذا الشرط (المحروقات) في العقد، فسيبقى المقاول متخوفا من ارتفاع الاسعار، وبالتالي سيرفع الأسعار وبنسب كبيرة، موضحا أن هذا الشرط إذا وضع في العقد، يجعله محققا للتوازن لطرفيه، أكان صاحب عمل إذا كانت جهة حكومية، أو أي جهات خاصة أو مؤسسات عامة.
وبين وزير الأشغال الأسبق يحيى الكسبي، أنه عندما جرت دراسة تأثر المقاولين ممن يقومون بأعمال الإنشاءات التي تدخل فيها مشتقات النفط، وعلى رأسها الديزل، فقد أخذت بالاعتبار هذه المتغيرات، ومن هنا شكلت لجان تعويضات متخصصة تدرس كل حالة بحالتها، ومدى تأثر مدخلات المشاريع تحت التنفيذ في نسبة هذه المشتقات النفطية، ويتم التعويض على الفروقات تباعا لحماية المقاولين من المخاطر الناجمة عن تغير الأسعار عالميا، والتي بالضرورة تنعكس على الأسعار المحلية أيضا.
من جهته، قال المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمّان الكبرى وليد العموش، إن الموضوع مرتبط بمصفاة البترول، وتغير الأسعار عالميا، ويمكن أن تنخفض الأسعار، وهناك حالات كثيرة في هذا النطاق، مبينا أن لجنة تعويضات تغير الأسعار، وضعت معادلات تضمن إلى حد كبير تغير أسعار البنود وفق تغير أسعار المحروقات، بينما تتحقق العدالة بالتعويض عبر الزيادة أو النقصان.
من جهته قال مدير عام العطاءات الحكومية محمود خليفات، إن الدائرة باشرت بإجراءات جديدة يجري العمل عليها حاليا وهو "مشروع إصدار مؤشر للأسعار"، إذ بدأ العمل عليه منذ شهر نيسان (إبريل) الماضي، وسيصدر قبل نهاية العام.
وأضاف خليفات، أن مشروع مؤشر الأسعار للمواد الإنشائية والمحروقات (Price Index) يعد أداة فعالة وموثوقة لتعديل أسعار المواد الإنشائية والمحروقات في المملكة، ويهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على المشاركة في العطاءات الحكومية عبر تزويدها بأداة لتقييم أسعار السوق الأردني، وتوفير آلية دقيقة وسريعة قابلة للتطبيق بتعاون الموردين من القطاع الخاص، مما يسهم بتسهيل إجراءات احتساب تعديل الأسعار وسرعة إنجازها، ضمن إطار مؤسسي وعملي، ما سيؤدي لتخفيف الكلف على خزينة الدولة وتحقيق القيمة مقابل المال.
وبين خليفات أن الأسبوع المقبل، سيشهد توقيع مذكرة تفاهم مع الموردين لتغذية النظام بالمعلومات عن الأسعار، كما سيجري إعداد برنامج كمبيوتري تجري تغذيته من أصحاب الشركات، مثل شركات الإسمنت والحديد، بينما يحتسب البرنامج قيمة المؤشر، وبناء عليه، يستطيع المقاول أخذ نسبة التغيير عند التسعير، ويصبح مشمولا ضمن أسعاره، وبعدها سنتوقف عن إصدار التعاميم.
وكان صدر تعميم لدائرة العطاءات- الأشغال، بين أن تنفيذ العطاءات يظل دائما متأثرا بأسعار المحروقات العالمية والتي تتغير شهريا، ما سيؤثر على العقود والعطاءات بالأسعار العالمية خصوصا، وأن كلف التنفيذ ستظل متغيرة ارتفاعا، وهذا يحمل المقاول كلفا لم يضعها في الحسبان، وقد تؤثر على سرعة تنفيذ المشروع.

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