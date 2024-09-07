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التعليم العالي يحدد الكليات والتخصصات التي يمكن للطلبة الالتحاق بها

9/7/2024 3:17:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ د.عزمي محافظة الموافقة على (الكليات/التخصصات) المسموح الالتحاق بها في الجامعات الأردنية اعتباراً من العام الجامعي 2027-2026 لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار الأكاديمي.
كما قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على (الكليات/التخصصات) المسموح الالتحاق بها في الجامعات الأردنية، والكليات الجامعية لدرجتي الدبلوم المتوسط، والبكالوريوس التقني والتطبيقي اعتباراً من العام الجامعي 2027-2026 لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار المهني.
الى ذلك، أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي
2025-2024.
وأشارت إلى أن موعد عقد الامتحان سيكون يوم السبت المقبل، وسيعقد على جلستين، الأولى (12-10) صباحاً، والثانية (1-3) ظهراً، حيث تستمر كل جلسة لمدة ساعتين في مجمع القاعات الحاسوبية (Student) في الجامعة الأردنية.
ويغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة "الفيزياء، الكيميـاء، الأحياء، الرياضـيات.
وأشارت الوحدة لجملة من الملاحظات منها: يكون الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة عبر البوابة الشمالية فقط، الامتحان مُحوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب، على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول أو جواز سفر وبخلاف ذلك لن يسمح له بتقديم الامتحان.
وتابعت: يُحظر على الطالب إدخال آلة حاسبة أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب حضور الطلبة إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعده بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مُريحة لاستقبالهم فيها.
وأكدت أن عدم استدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.

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