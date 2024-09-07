التعليم العالي يحدد الكليات والتخصصات التي يمكن للطلبة الالتحاق بها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حنان بشارات
عمان - قرر مجلس التعليم
العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير
التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ د.عزمي محافظة الموافقة على (الكليات/التخصصات) المسموح الالتحاق بها في الجامعات
الأردنية اعتباراً من العام الجامعي 2027-2026 لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار الأكاديمي.
كما قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على (الكليات/التخصصات) المسموح الالتحاق بها في الجامعات الأردنية، والكليات الجامعية لدرجتي الدبلوم المتوسط، والبكالوريوس التقني والتطبيقي اعتباراً من العام الجامعي 2027-2026 لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار المهني.
الى ذلك، أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي
2025-2024.
وأشارت إلى أن موعد عقد الامتحان سيكون يوم السبت المقبل، وسيعقد على جلستين، الأولى (12-10) صباحاً، والثانية (1-3) ظهراً، حيث تستمر كل جلسة لمدة ساعتين في مجمع القاعات الحاسوبية (Student) في الجامعة الأردنية.
ويغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة "الفيزياء، الكيميـاء، الأحياء، الرياضـيات.
وأشارت الوحدة لجملة من الملاحظات منها: يكون الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة عبر البوابة الشمالية فقط، الامتحان مُحوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب، على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول أو جواز سفر وبخلاف ذلك لن يسمح له بتقديم الامتحان.
وتابعت: يُحظر على الطالب إدخال آلة حاسبة أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب حضور الطلبة إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعده بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مُريحة لاستقبالهم فيها.
وأكدت أن عدم استدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.
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