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ارتفاع طفيف بعدد اللاجئين العائدين.. وخبراء يردونه لتحسن الأوضاع في سورية

9/7/2024 3:17:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – فيما سجلت أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ارتفاعا طفيفا في أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من الأردن، عزا خبراء هذا الارتفاع إلى التحسن النسبي للأوضاع في سورية، فضلا عن تضاؤل فرص العيش بسبب نقص المساعدات المقدمة لهم من المجتمع الدولي.
وكشفت المفوضية عن أنّ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من الأردن خلال شهر تموز (يوليو) الماضي وصل الى 898 لاجئا، ليصل العدد منذ بداية العام حتى 31 من الشهر نفسه إلى حوالي 4060 لاجئا.
وأضافت في إحصائياتها أنّ العدد التراكمي للاجئين الذين عادوا من الأردن إلى سورية خلال السنوات الثماني الماضية قدر بـ73258 لاجئا.
وفي الدول الخمس التي تستضيف لاجئين (تركيا، لبنان الأردن، العراق، مصر) قدر عدد من عادوا إلى سورية خلال الأشهر السبعة الأولى بحوالي 27 ألفا، فيما كان قدر عددهم التراكمي منذ 2016 حتى تموز (يوليو) الماضي بحوالي 41 ألفا.
وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في عدد العائدين إلى ديارهم، يرى مراقبون بأنّ هذه الأعداد ما تزال بسيطة و"لا يعتد بها" مقارنة بعدد اللاجئين الكلي الموجودين في الأردن والدول المستضيفة الأخرى والذي يصل -بحسب المفوضية – إلى حوالي 5 ملايين لاجئ.
ويربط المراقبون عودة السوريين بتحسن الأوضاع الأمنية "نوعاً ما" في سورية، وسلوك السلطات هناك تجاه السوريين، وتزايد الصعوبات المعيشيّة للاجئين في الأردن والدول الأخرى، خصوصاً مع تراجع المساعدات الدولية الموجهة لهم.
إلّا أنّ الأمم المتحدة ما تزال ترى بأنّ الظروف في سورية ليست مناسبة لعودة اللاجئين، بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية في البلاد، حيث كان رئيس عمليات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش، صرّح قبل أشهر بأنّه ما يزال تقييم المفوضية هو أنّ "الظروف التي تسمح لنا بتعزيز العودة بنشاط لم تتم تلبيتها بعد".
وكانت المفوضية أكدت في تقرير نشر مؤخراً أنّها "لا تدعم حاليا العودة الطوعية واسعة النطاق للاجئين السوريين"، وذلك بسبب استمرار وجود التحديات الأمنية والمادية.
وبيّنت أنّه على الرغم من دخول الأزمة السورية عامها الرابع عشر، فإن الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد تستمر في التدهور، وأنّها "لا تشجّع حالياً على العودة الطوعية على نطاق واسع، لأن الظروف الأمنية والمادية لذلك غير متوفرة بعد".
وأكدت أنّ جميع اللاجئين يتمتعون بالحق في العودة، وعلى الرغم من التحديات، يواصل عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين ممارسة هذا الحق كل عام.
وبينت أنّها تواصل البحث عن حلول للنزوح، كما تواصل العمل على معالجة مخاوف العائدين من النازحين داخليًا واللاجئين المعرضين للخطر من خلال خدمات الحماية والمساعدة في مناطق عودتهم، بغض النظر عن طريقة العودة.
وتهدف المفوضية إلى تعزيز قدرتهم على الصمود في المجتمعات التي تستقبلهم، ما يساعد في ضمان بقاء هذه العودة آمنة ومستدامة.
ولفت التقرير إلى أنّ غالبية اللاجئين في الدول المستضيفة ما يزالون يحملون الأمل بالعودة إلى سورية يومًا ما، لكن مجموعات مختلفة من العقبات ما تزال تمنع الكثيرين من القيام بذلك، ويرتبط بعض هذه التحديات بالسلامة والأمن أو المخاوف القانونية، لكن عدداً متزايداً منها يشير إلى قضايا ذات طبيعة مادية أو اقتصادية، مثل الافتقار إلى فرص العيش/العمل، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والإسكان، والافتقار إلى الموارد المالية للعودة وإعادة الاندماج.
وبرأي وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر المدادحة فإنّ تغيّر أولويات الدول التي كانت تلعب دوراً رئيسيّاً على الأرض السوريّة، وزيادة سيطرة النظام السوري على الأراضي السورية، ناهيك عن أنّ الإجراءات الأمنية من قبل النظام تجاه السوريين تغيرت، وبالتالي هذا قد يشجع البعض على العودة إلى سورية.
ويرى المدادحة بأنّ ظروف اللجوء باتت أكثر صعوبة بالنسبة للاجئين، خصوصاً مع تراجع المساعدات والدعم الموجه لهم، وبالتالي فإنّ قرار العودة يصبح وارداً ومطروحاً بشكل أكبر.
ويتفق الخبير زيان زوانة مع ما سبق، إلّا أنّه يعتقد بأنّ هذه الأعداد ما تزال بسيطة و"لا تذكر" مقارنة بالأعداد التي يستضفها الأردن.
ويفسر زوانة عودة البعض إلى سورية بتراجع المساعدات والدعم الموجه للأردن وللسوريين (الدعم المباشر)، إضافة إلى تحسن الأوضاع الأمنية نسبياً في سورية.
ودعا زوانة الحكومة الأردنيّة إلى ضرورة مراقبة ودراسة أوضاع العائدين وظروفهم وتصنيفهم، بحيث تضع سياسات وخططا مناسبة من شأنها أن تتعامل مع أي وضع جديد سواء على المدى القصير أو المتوسط.
وكان "المسح الإقليمي التاسع حول تصورات ونوايا اللاجئين السوريين بشأن العودة إلى سورية من مصر، والعراق، والأردن، ولبنان كشف عن أنّ 97 % من اللاجئين السوريين في الأردن لا ينوون العودة إلى سورية خلال الأعوام القريبة المقبلة.
وقال المسح إنّ 97 % من اللاجئين السوريين في المملكة أجابوا بأنّهم لن يعودوا إلى سورية خلال العام المقبل، وهي نسبة كانت في ارتفاع مستمر، بحسب نتائج المسوحات الثمانية السابقة والتي تجريها المفوضية منذ عام 2017، حيث كانت هذه النسبة قدرت في المسح الأول الذي جرى في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 بحوالي 73 %، وواصلت الارتفاع إلى أن بلغت في المسح الأخير 97 %.
وبحسب نتائج المسح الذي شمل اللاجئين المسجلين لدى المفوضية فقط، فإنّ السوريين النازحين في جميع أنحاء الشرق الأوسط يعيشون في حالة دائمة من عدم الاستقرار، كما أن قدرتهم على تلبية احتياجاتهم والعيش في أمان أصبحت صعبة بشكل متزايد.
وجاء في النتائج أنّ اللاجئين السوريين الذين يعيشون في البلدان المجاورة يواجهون عاصفة متفاقمة من انخفاض فرص الحصول على المساعدات، وفرص أقل لكسب الدخل، وزيادة التوترات الاجتماعية مع المجتمعات المضيفة.
وكان أحدث استطلاع للمفوضية أشار إلى أن أقل من 2 % من اللاجئين السوريين في المنطقة أعربوا عن نيتهم العودة إلى سورية في الشهور الـ12 المقبلة، مع اعتبار مزيج من المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن.
وأعرب أكثر من ثلث اللاجئين السوريين عن أملهم بالعودة خلال السنوات الخمس المقبلة، وما يزال أكثر من النصف يأمل بالعودة يومًا ما.
كما تم ذكر الافتقار إلى فرص كسب العيش/العمل، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية داخل سورية كسببين من أهم ثلاثة أسباب لعدم الرغبة بالعودة خلال الشهور الـ12 المقبلة.
وبالمثل، يظل نقص فرص العمل/ سبل العيش في البلدان المضيفة هو التحدي الأكبر الذي يواجهه اللاجئون في حياتهم اليومية. مع ملاحظة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع مستويات الفقر بين اللاجئين، فيما ذكر 9 من كل 10 لاجئين أن دخلهم لم يعد كافياً لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وللمرة الأولى، تم تسجيل التوترات الاجتماعية مع المجتمع المضيف باعتبارها أكبر ثلاثة تحديات تواجه اللاجئين، إضافة إلى وضع القيود المفروضة على حرية التنقل في المركز الثالث.
وكان هناك انخفاض كبير (61 % إلى 37 %) في عدد اللاجئين الذين يشيرون إلى المساعدات الإنسانية كمصدر رئيسي للدخل، ويُعزى ذلك إلى التخفيضات في المساعدة الناتجة عن نقص التمويل خلال النصف الثاني من 2023.
يشار هنا إلى أن بيانا صادرا قبل أشهر عن مجموعة من منظمات غير حكومية تعمل في أنحاء الشرق الأوسط هي المجلس الدنماركي للاجئين، ومنصة الحلول الدائمة، ولجنة الإنقاذ الدولية، والجمعية الطبية السورية الأميركية، والإنسانية والشمول - المنظمة الدولية للمعاقين، وميرسي كوربس، أكد "أنّ الظروف داخل سورية ما تزال بعيدة كل البعد عن أن تكون مواتية للعودة الطوعية بأمان وكرامة".
وأشار البيان إلى أنّه أصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى ضمان استماع صناع القرار للاجئين، وتلبية احتياجاتهم، وزيادة الدعم السياسي للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة، حيث إنّه - ووفقاً للتقرير- "عندها فقط سيشعر اللاجئون السوريون بالأمان الحقيقي للعودة".
وأكد أن الدعم المستمر للبلدان الرئيسية المضيفة للاجئين أمر بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الإنسانية، والحفاظ على مساحة الحماية وتعزيز القدرة على الصمود، وضمان الحفاظ على مبدأ عدم الإعادة القسرية.

MENAFN07092024000072011014ID1108647858

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