ارتفاع طفيف بعدد اللاجئين العائدين.. وخبراء يردونه لتحسن الأوضاع في سورية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس
عمان – فيما سجلت أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ارتفاعا طفيفا في أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من الأردن، عزا خبراء هذا الارتفاع إلى التحسن النسبي للأوضاع في سورية، فضلا عن تضاؤل فرص العيش بسبب نقص المساعدات المقدمة لهم من المجتمع الدولي.
وكشفت المفوضية عن أنّ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من الأردن خلال شهر تموز (يوليو) الماضي وصل الى 898 لاجئا، ليصل العدد منذ بداية العام حتى 31 من الشهر نفسه إلى حوالي 4060 لاجئا.
وأضافت في إحصائياتها أنّ العدد التراكمي للاجئين الذين عادوا من الأردن إلى سورية خلال السنوات الثماني الماضية قدر بـ73258 لاجئا.
وفي الدول الخمس التي تستضيف لاجئين (تركيا، لبنان الأردن، العراق، مصر) قدر عدد من عادوا إلى سورية خلال الأشهر السبعة الأولى بحوالي 27 ألفا، فيما كان قدر عددهم التراكمي منذ 2016 حتى تموز (يوليو) الماضي بحوالي 41 ألفا.
وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في عدد العائدين إلى ديارهم، يرى مراقبون بأنّ هذه الأعداد ما تزال بسيطة و"لا يعتد بها" مقارنة بعدد اللاجئين الكلي الموجودين في الأردن والدول المستضيفة الأخرى والذي يصل -بحسب المفوضية – إلى حوالي 5 ملايين لاجئ.
ويربط المراقبون عودة السوريين بتحسن الأوضاع الأمنية "نوعاً ما" في سورية، وسلوك السلطات هناك تجاه السوريين، وتزايد الصعوبات المعيشيّة للاجئين في الأردن والدول الأخرى، خصوصاً مع تراجع المساعدات الدولية الموجهة لهم.
إلّا أنّ الأمم المتحدة ما تزال ترى بأنّ الظروف في سورية ليست مناسبة لعودة اللاجئين، بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية في البلاد، حيث كان رئيس عمليات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش، صرّح قبل أشهر بأنّه ما يزال تقييم المفوضية هو أنّ "الظروف التي تسمح لنا بتعزيز العودة بنشاط لم تتم تلبيتها بعد".
وكانت المفوضية أكدت في تقرير نشر مؤخراً أنّها "لا تدعم حاليا العودة الطوعية واسعة النطاق للاجئين السوريين"، وذلك بسبب استمرار وجود التحديات الأمنية والمادية.
وبيّنت أنّه على الرغم من دخول الأزمة السورية عامها الرابع عشر، فإن الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد تستمر في التدهور، وأنّها "لا تشجّع حالياً على العودة الطوعية على نطاق واسع، لأن الظروف الأمنية والمادية لذلك غير متوفرة بعد".
وأكدت أنّ جميع اللاجئين يتمتعون بالحق في العودة، وعلى الرغم من التحديات، يواصل عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين ممارسة هذا الحق كل عام.
وبينت أنّها تواصل البحث عن حلول للنزوح، كما تواصل العمل على معالجة مخاوف العائدين من النازحين داخليًا واللاجئين المعرضين للخطر من خلال خدمات الحماية والمساعدة في مناطق عودتهم، بغض النظر عن طريقة العودة.
وتهدف المفوضية إلى تعزيز قدرتهم على الصمود في المجتمعات التي تستقبلهم، ما يساعد في ضمان بقاء هذه العودة آمنة ومستدامة.
ولفت التقرير إلى أنّ غالبية اللاجئين في الدول المستضيفة ما يزالون يحملون الأمل بالعودة إلى سورية يومًا ما، لكن مجموعات مختلفة من العقبات ما تزال تمنع الكثيرين من القيام بذلك، ويرتبط بعض هذه التحديات بالسلامة والأمن أو المخاوف القانونية، لكن عدداً متزايداً منها يشير إلى قضايا ذات طبيعة مادية أو اقتصادية، مثل الافتقار إلى فرص العيش/العمل، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والإسكان، والافتقار إلى الموارد المالية للعودة وإعادة الاندماج.
وبرأي وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر المدادحة فإنّ تغيّر أولويات الدول التي كانت تلعب دوراً رئيسيّاً على الأرض السوريّة، وزيادة سيطرة النظام السوري على الأراضي السورية، ناهيك عن أنّ الإجراءات الأمنية من قبل النظام تجاه السوريين تغيرت، وبالتالي هذا قد يشجع البعض على العودة إلى سورية.
ويرى المدادحة بأنّ ظروف اللجوء باتت أكثر صعوبة بالنسبة للاجئين، خصوصاً مع تراجع المساعدات والدعم الموجه لهم، وبالتالي فإنّ قرار العودة يصبح وارداً ومطروحاً بشكل أكبر.
ويتفق الخبير زيان زوانة مع ما سبق، إلّا أنّه يعتقد بأنّ هذه الأعداد ما تزال بسيطة و"لا تذكر" مقارنة بالأعداد التي يستضفها الأردن.
ويفسر زوانة عودة البعض إلى سورية بتراجع المساعدات والدعم الموجه للأردن وللسوريين (الدعم المباشر)، إضافة إلى تحسن الأوضاع الأمنية نسبياً في سورية.
ودعا زوانة الحكومة الأردنيّة إلى ضرورة مراقبة ودراسة أوضاع العائدين وظروفهم وتصنيفهم، بحيث تضع سياسات وخططا مناسبة من شأنها أن تتعامل مع أي وضع جديد سواء على المدى القصير أو المتوسط.
وكان "المسح الإقليمي التاسع حول تصورات ونوايا اللاجئين السوريين بشأن العودة إلى سورية من مصر، والعراق، والأردن، ولبنان كشف عن أنّ 97 % من اللاجئين السوريين في الأردن لا ينوون العودة إلى سورية خلال الأعوام القريبة المقبلة.
وقال المسح إنّ 97 % من اللاجئين السوريين في المملكة أجابوا بأنّهم لن يعودوا إلى سورية خلال العام المقبل، وهي نسبة كانت في ارتفاع مستمر، بحسب نتائج المسوحات الثمانية السابقة والتي تجريها المفوضية منذ عام 2017، حيث كانت هذه النسبة قدرت في المسح الأول الذي جرى في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 بحوالي 73 %، وواصلت الارتفاع إلى أن بلغت في المسح الأخير 97 %.
وبحسب نتائج المسح الذي شمل اللاجئين المسجلين لدى المفوضية فقط، فإنّ السوريين النازحين في جميع أنحاء الشرق الأوسط يعيشون في حالة دائمة من عدم الاستقرار، كما أن قدرتهم على تلبية احتياجاتهم والعيش في أمان أصبحت صعبة بشكل متزايد.
وجاء في النتائج أنّ اللاجئين السوريين الذين يعيشون في البلدان المجاورة يواجهون عاصفة متفاقمة من انخفاض فرص الحصول على المساعدات، وفرص أقل لكسب الدخل، وزيادة التوترات الاجتماعية مع المجتمعات المضيفة.
وكان أحدث استطلاع للمفوضية أشار إلى أن أقل من 2 % من اللاجئين السوريين في المنطقة أعربوا عن نيتهم العودة إلى سورية في الشهور الـ12 المقبلة، مع اعتبار مزيج من المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن.
وأعرب أكثر من ثلث اللاجئين السوريين عن أملهم بالعودة خلال السنوات الخمس المقبلة، وما يزال أكثر من النصف يأمل بالعودة يومًا ما.
كما تم ذكر الافتقار إلى فرص كسب العيش/العمل، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية داخل سورية كسببين من أهم ثلاثة أسباب لعدم الرغبة بالعودة خلال الشهور الـ12 المقبلة.
وبالمثل، يظل نقص فرص العمل/ سبل العيش في البلدان المضيفة هو التحدي الأكبر الذي يواجهه اللاجئون في حياتهم اليومية. مع ملاحظة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع مستويات الفقر بين اللاجئين، فيما ذكر 9 من كل 10 لاجئين أن دخلهم لم يعد كافياً لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وللمرة الأولى، تم تسجيل التوترات الاجتماعية مع المجتمع المضيف باعتبارها أكبر ثلاثة تحديات تواجه اللاجئين، إضافة إلى وضع القيود المفروضة على حرية التنقل في المركز الثالث.
وكان هناك انخفاض كبير (61 % إلى 37 %) في عدد اللاجئين الذين يشيرون إلى المساعدات الإنسانية كمصدر رئيسي للدخل، ويُعزى ذلك إلى التخفيضات في المساعدة الناتجة عن نقص التمويل خلال النصف الثاني من 2023.
يشار هنا إلى أن بيانا صادرا قبل أشهر عن مجموعة من منظمات غير حكومية تعمل في أنحاء الشرق الأوسط هي المجلس الدنماركي للاجئين، ومنصة الحلول الدائمة، ولجنة الإنقاذ الدولية، والجمعية الطبية السورية الأميركية، والإنسانية والشمول - المنظمة الدولية للمعاقين، وميرسي كوربس، أكد "أنّ الظروف داخل سورية ما تزال بعيدة كل البعد عن أن تكون مواتية للعودة الطوعية بأمان وكرامة".
وأشار البيان إلى أنّه أصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى ضمان استماع صناع القرار للاجئين، وتلبية احتياجاتهم، وزيادة الدعم السياسي للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة، حيث إنّه - ووفقاً للتقرير- "عندها فقط سيشعر اللاجئون السوريون بالأمان الحقيقي للعودة".
وأكد أن الدعم المستمر للبلدان الرئيسية المضيفة للاجئين أمر بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الإنسانية، والحفاظ على مساحة الحماية وتعزيز القدرة على الصمود، وضمان الحفاظ على مبدأ عدم الإعادة القسرية.
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