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إلى أي حد سيرضخ الاحتلال لعقد اتفاق مع المقاومة من دون ضغط أميركي عليه؟

9/7/2024 3:17:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - بينما يتوقع استئناف مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأيام المقبلة، في العاصمة المصرية القاهرة، تتضاءل احتمالات نجاح المباحثات، تحت إصرار رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو، على مواصلة العدوان على القطاع، وتمسكه بالتحكم العسكري بمحوري فيلادلفيا على الحدود مع مصر، ونيتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.
وأشارت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أميركيين، إلى مقترح يتضمن تشكيل قوة فلسطينية تدربها الولايات المتحدة الأميركية، سيكون هو الترتيب الأكثر ترجيحا لتأمين الحدود بين غزة ومصر، في حال التوصل إلى اتفاق.
ويتفق مراقبون أن النقطة الشائكة الرئيسة في المفاوضات، مطلب نتنياهو بالسماح لقوات الاحتلال بالبقاء في محور فيلادلفيا، وهي منطقة عازلة تمتد على طول الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر، والتي استولى عليها الاحتلال في أيار (مايو) الماضي.
ويرى هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، أن نتنياهو يعتبر البقاء في محور فيلادلفيا ضروريا لمنع حركة حماس من تهريب الأسلحة، وهو الموقف الذي يغذي التوترات مع مصر والمعارضة الصريحة المتزايدة من جانب شخصيات داخل المؤسسة السياسية والأمنية للكيان، تقول إن البلاد يجب أن تعطي الأولوية لعودة رهائنها، وهم يقللون من أهمية وجود الاحتلال في محور فيلادلفيا، ويصفون مطالب نتنياهو المحاصر بالأزمة الداخلية، بأنها محاولة لعرقلة الاتفاق الذي قد يضعف من مكانته السياسية.
في هذا الإطار، يقول المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، إن أهمية محور فيلادلفيا برزت في المفاوضات، إذ يشكل الخلاف بشأنه حجر عثرة في طريق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية - حماس في الحرب على القطاع منذ نحو 11 شهرا.
وأضاف الحجاحجة، إن محور فيلادلفيا من وجهه نظر مصر، مشمول بضمانات تقرها اتفاقية السلام المصرية مع الاحتلال، وقعت في العام 1979، وإنه يتعين على الاحتلال الانسحاب منه، ويجب كذلك إعادة الوجود الفلسطيني إلى معبر رفح، فضلا عن حرمان الكيان لمصر من دورها كوسيط في العبور الى القطاع، وهو دور كان يمنحها نفوذا على حركة حماس.
ويرى الحجاحجة، أن مسألة تأمين الحدود على محور فيلادلفيا، له حساسية خاصة بالنسبة لمصر، بالنظر إلى تاريخ صراعها مع الاحتلال، وقلقها من أن عملية عسكرية له، قد تفضي إلى اختراق حدودها، وتدفع أعدادا كبيرة من الفلسطينيين إلى سيناء، ما قد ينطوي عليه ذلك من إثارة خطر المسلحين المتشددين.
ومحور فيلادلفيا، شريط حدودي طوله 14 كلم بين القطاع ومصر، ويعد منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر والاحتلال في العام 1979.
من جهته، قال عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن استمرار الفشل العسكري والسياسي للاحتلال، يدفع حكومة نتنياهو المتطرفة الى مزيد من التعنت، وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاقها.
وأتم الغزو: إن تصريحات نتنياهو بشأن البقاء في محور فيلادلفيا، واجهة تصعيد مصري حاد شمل تحذيرا من تداعيات التعنت المستمر على المنطقة ومساعي عرقلة جهود الوساطة، مؤكدا ان تمسك نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا، مخالف لاتفاق السلام بين البلدين في العام 1979.
وقال إن نتنياهو يحاول عرقلة المفاوضات وإفسادها، على أمل وصول حليفه المترشح للرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، للحصول على دعم أكبر، واستمرار بقائه السياسي، متوقعا ضغوطا أميركية حقيقية للذهاب إلى اتفاق، يحقق الاستقرار في المنطقة، ويشكل دفعة قوية للمترشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الوصول إلى سدة الحكم في البيت الأبيض.
وأضاف الغزو "لن يكون هنالك اتفاق دون ضغط أميركي حقيقي على نتنياهو"، موضحا أن المقترح الجديد من واشنطن، قد يكون الأخير في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بعقد هدنة بين الفلسطينيين والاحتلال، مع قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكانت مراحل التفاوض بين حماس والاحتلال قد مرت بمحطات رئيسة في الدوحة والقاهرة وروما وباريس، عرضت خلالها 4 مقترحات رئيسة للتوصل إلى اتفاق، وقوبلت دائما بتعنت وإفشال نتنياهو وفريقه المفاوض.
بدوره، رأى د. علاء حمدان الخوالدة، أن اللقاءات التي يذهب لها المسؤولون في الكيان في إطار مفاوضات الهدنة، هي وسيلة يستخدمها نتنياهو للتخلص من الضغوط الداخلية، ليزعم أنه يريد صفقة، لكن الحقيقة هي عكس ذلك، فهو يسعى لتضييع الوقت لا غير.
وتابع: في الأشهر الماضية وجولات المفاوضات السابقة، ثبت أن نتنياهو لا يهمّه عودة أسراهم أحياء، ما دام ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية وبقائه في السلطة، فالمشكلة التي يواجهها ليست في محور فيلادلفيا، بل في محور وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يعارضا المقترح المعروض من الوسطاء على الكيان وحماس بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة، ويهددان بإسقاط حكومة نتنياهو حال القبول بالمقترح، إذ يجد رئيسها الذي يخشى تنفيذ بن غفير وسموتريتش تهديداتهما، في كل فترة مبررا لعدم وقف الحرب، وآخرها مطلبه بقاء جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا.
ورجّح الخوالدة فشل الجولة الجديدة من مفاوضات الهدنة في القاهرة، فهي تراوح مكانها منذ وقت بعيد، بسبب رفض حكومة الاحتلال المبادئ العامة للتفاوض، والإصرار على إعادة التفاوض في كل النقاط التي جرى الاتفاق عليها سابقا، وتفرض شروطا ومطالب جديدة، كلما شارفت المفاوضات على نهايتها، أو تفتعل توترا لساحة حرب جديدة كعملية اغتيال هنا أو هناك.

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