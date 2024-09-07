إلى أي حد سيرضخ الاحتلال لعقد اتفاق مع المقاومة من دون ضغط أميركي عليه؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان - بينما يتوقع استئناف مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأيام المقبلة، في العاصمة المصرية القاهرة، تتضاءل احتمالات نجاح المباحثات، تحت إصرار رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو، على مواصلة العدوان على القطاع، وتمسكه بالتحكم العسكري بمحوري فيلادلفيا على الحدود مع مصر، ونيتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.
وأشارت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أميركيين، إلى مقترح يتضمن تشكيل قوة فلسطينية تدربها الولايات المتحدة الأميركية، سيكون هو الترتيب الأكثر ترجيحا لتأمين الحدود بين غزة ومصر، في حال التوصل إلى اتفاق.
ويتفق مراقبون أن النقطة الشائكة الرئيسة في المفاوضات، مطلب نتنياهو بالسماح لقوات الاحتلال بالبقاء في محور فيلادلفيا، وهي منطقة عازلة تمتد على طول الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر، والتي استولى عليها الاحتلال في أيار (مايو) الماضي.
ويرى هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، أن نتنياهو يعتبر البقاء في محور فيلادلفيا ضروريا لمنع حركة حماس من تهريب الأسلحة، وهو الموقف الذي يغذي التوترات مع مصر والمعارضة الصريحة المتزايدة من جانب شخصيات داخل المؤسسة السياسية والأمنية للكيان، تقول إن البلاد يجب أن تعطي الأولوية لعودة رهائنها، وهم يقللون من أهمية وجود الاحتلال في محور فيلادلفيا، ويصفون مطالب نتنياهو المحاصر بالأزمة الداخلية، بأنها محاولة لعرقلة الاتفاق الذي قد يضعف من مكانته السياسية.
في هذا الإطار، يقول المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، إن أهمية محور فيلادلفيا برزت في المفاوضات، إذ يشكل الخلاف بشأنه حجر عثرة في طريق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية - حماس في الحرب على القطاع منذ نحو 11 شهرا.
وأضاف الحجاحجة، إن محور فيلادلفيا من وجهه نظر مصر، مشمول بضمانات تقرها اتفاقية السلام المصرية مع الاحتلال، وقعت في العام 1979، وإنه يتعين على الاحتلال الانسحاب منه، ويجب كذلك إعادة الوجود الفلسطيني إلى معبر رفح، فضلا عن حرمان الكيان لمصر من دورها كوسيط في العبور الى القطاع، وهو دور كان يمنحها نفوذا على حركة حماس.
ويرى الحجاحجة، أن مسألة تأمين الحدود على محور فيلادلفيا، له حساسية خاصة بالنسبة لمصر، بالنظر إلى تاريخ صراعها مع الاحتلال، وقلقها من أن عملية عسكرية له، قد تفضي إلى اختراق حدودها، وتدفع أعدادا كبيرة من الفلسطينيين إلى سيناء، ما قد ينطوي عليه ذلك من إثارة خطر المسلحين المتشددين.
ومحور فيلادلفيا، شريط حدودي طوله 14 كلم بين القطاع ومصر، ويعد منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر والاحتلال في العام 1979.
من جهته، قال عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن استمرار الفشل العسكري والسياسي للاحتلال، يدفع حكومة نتنياهو المتطرفة الى مزيد من التعنت، وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاقها.
وأتم الغزو: إن تصريحات نتنياهو بشأن البقاء في محور فيلادلفيا، واجهة تصعيد مصري حاد شمل تحذيرا من تداعيات التعنت المستمر على المنطقة ومساعي عرقلة جهود الوساطة، مؤكدا ان تمسك نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا، مخالف لاتفاق السلام بين البلدين في العام 1979.
وقال إن نتنياهو يحاول عرقلة المفاوضات وإفسادها، على أمل وصول حليفه المترشح للرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، للحصول على دعم أكبر، واستمرار بقائه السياسي، متوقعا ضغوطا أميركية حقيقية للذهاب إلى اتفاق، يحقق الاستقرار في المنطقة، ويشكل دفعة قوية للمترشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الوصول إلى سدة الحكم في البيت الأبيض.
وأضاف الغزو "لن يكون هنالك اتفاق دون ضغط أميركي حقيقي على نتنياهو"، موضحا أن المقترح الجديد من واشنطن، قد يكون الأخير في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بعقد هدنة بين الفلسطينيين والاحتلال، مع قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكانت مراحل التفاوض بين حماس والاحتلال قد مرت بمحطات رئيسة في الدوحة والقاهرة وروما وباريس، عرضت خلالها 4 مقترحات رئيسة للتوصل إلى اتفاق، وقوبلت دائما بتعنت وإفشال نتنياهو وفريقه المفاوض.
بدوره، رأى د. علاء حمدان الخوالدة، أن اللقاءات التي يذهب لها المسؤولون في الكيان في إطار مفاوضات الهدنة، هي وسيلة يستخدمها نتنياهو للتخلص من الضغوط الداخلية، ليزعم أنه يريد صفقة، لكن الحقيقة هي عكس ذلك، فهو يسعى لتضييع الوقت لا غير.
وتابع: في الأشهر الماضية وجولات المفاوضات السابقة، ثبت أن نتنياهو لا يهمّه عودة أسراهم أحياء، ما دام ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية وبقائه في السلطة، فالمشكلة التي يواجهها ليست في محور فيلادلفيا، بل في محور وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يعارضا المقترح المعروض من الوسطاء على الكيان وحماس بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة، ويهددان بإسقاط حكومة نتنياهو حال القبول بالمقترح، إذ يجد رئيسها الذي يخشى تنفيذ بن غفير وسموتريتش تهديداتهما، في كل فترة مبررا لعدم وقف الحرب، وآخرها مطلبه بقاء جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا.
ورجّح الخوالدة فشل الجولة الجديدة من مفاوضات الهدنة في القاهرة، فهي تراوح مكانها منذ وقت بعيد، بسبب رفض حكومة الاحتلال المبادئ العامة للتفاوض، والإصرار على إعادة التفاوض في كل النقاط التي جرى الاتفاق عليها سابقا، وتفرض شروطا ومطالب جديدة، كلما شارفت المفاوضات على نهايتها، أو تفتعل توترا لساحة حرب جديدة كعملية اغتيال هنا أو هناك.
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