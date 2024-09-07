مؤسس تيليغرام يعلن مخططا لتحسين مراقبة المحتوى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكر مؤسس تطبيق تيليغرام ورئيسه التنفيذي،
بافيل دوروف، الجمعة، أن تطبيق المراسلة سيعالج أوجه الانتقاد الموجهة إليه
فيما يتعلق بمراقبة المحتوى ويزيل بعض الخصائص التي أساء البعض استخدامها
في أنشطة غير قانونية.
وأعلن دوروف الخطوة في رسالة على التطبيق لمتابعيه الذين يتجاوز عددهم 12.2 مليون مشترك، وفق رويترز.
وخضع
دوروف ، الأسبوع الماضي، لتحقيق رسمي في فرنسا فيما يتعلق باستخدام
تيليغرام في جرائم مثل الاحتيال وغسل الأموال ونشر صور لاستغلال الأطفال جنسيا.
وكتب دوروف على تيليغرام يقول
"99.999 بالمئة من مستخدمي تيليغرام لا علاقة لهم بالجرائم، لكن 0.001
بالمئة متورطون في أنشطة غير مشروعة يخلقون صورة سيئة للمنصة بأكملها، مما
يعرض مصالح ما يقرب من مليار مستخدم للخطر".
وأضاف "لذا، نحن ملتزمون هذا العام بتحويل مراقبة المحتوى على تيليغرام من مجال انتقاد إلى مجال إشادة".
ولم
يوضح دوروف أي تفاصيل عن كيفية تحقيق ذلك، لكنه قال إن التطبيق أوقف
بالفعل إمكانية تحميل الوسائط إلى أداة تدوين منفصلة "يبدو أن جهات مجهولة
أساءت استخدامها".
كما ألغى التطبيق ميزة (الأشخاص
القريبين) والتي لا تستخدم كثيرا ولكن "كانت بها مشكلات تتعلق بالروبوتات
والمحتالين"، وسيتيح بدلا من ذلك أنشطة مشروعة وموثوقة في محيط المستخدمين.
وهذه
التغييرات هي الأولى التي يعلن عنها دوروف منذ اعتقاله، الشهر الماضي، في
فرنسا واستجوابه لمدة أربعة أيام قبل إخضاعه لتحقيق رسمي وإطلاق سراحه
بكفالة.
وفي منشور سابق، الخميس، قال دوروف إن التطبيق ليس
مثاليا "لكن مزاعم بعض وسائل الإعلام بأن تيليغرام أشبه بجنة للفوضويين
غير صحيحة على الإطلاق.. نحذف ملايين المنشورات والقنوات المؤذية يوميا".
وقال
إن التحقيق في فرنسا كان مفاجئا، لأن السلطات الفرنسية كان بوسعها أن
تتواصل مع ممثل تيليغرام بالاتحاد الأوروبي، أو معه شخصيا، وتوضح ما لديها
من مخاوف.
وأضاف "إذا كانت هناك دولة غير راضية عن خدمة تقدم عبر الإنترنت، فالممارسة المعمول بها هي بدء إجراء قانوني ضد الخدمة نفسها".- وكالات
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